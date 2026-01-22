YTR黑男遭疑婚變！混血辣妻「一個人很快樂」洩心聲 本人回應了

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTuber「黑男」以街頭配對節目《街頭邱比特》打開知名度，去年與交往多年的混血辣妻Lucy（盧蓁）舉辦婚禮，婚後生活幸福甜蜜。豈料，Lucy近期被發現經常釋出疑似單身訊息，社群版面也鮮少出現黑男身影，引發外界質疑婚姻生變；對此，黑男也親自回應了。

黑男與Lucy愛情長跑多年遭疑婚變。（圖／翻攝自Lucy IG）

Lucy去年底提及自己經常被粉絲詢問怎麼一個人，大方坦承「對，我現在一個人，很自在很快樂」，本月初慶生僅曬出個人獨照及親友合影，未見黑男入鏡，夫妻倆合照更是停留在去年10月初友人婚禮，種種跡象遭疑婚姻觸礁。不過根據《鏡報》報導，黑男澄清Lucy本就習慣透過社群抒發心境，至於自己未出現在對方版面，則是因為近來發福不想上鏡，強調「我們都很好」否認婚變。

黑男與Lucy版面上的合照停留在3個多月以前。（圖／翻攝自Lucy IG）

實際檢視夫妻倆社群互動，黑男近日仍持續在Lucy貼文下留言互動，包括回顧年度成長時替她打氣、生日當天送上祝福與愛心符號，甚至在她分享美照時頻頻誇讚「真是太美了」、「我上輩子是不是拯救宇宙」、「住在仙境的人，天仙美貌，此顏只有天上有」，互動熱絡力撇傳聞。

