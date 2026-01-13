YTR「孫女」挑戰冷門小吃！超狂菜單直呼毫無人性 客家漢堡青蛙做的？
娛樂中心／林奇樺報導
YouTuber「孫女」以介紹冷門旅遊、美食聞名，她這次推出的新影片，主打帶觀眾解鎖台灣各地「名字聽起來超怪、卻可能在地人從小吃到大」的冷門小吃，包含豬肉冰、爆皮麵、薄荷雞，以及被稱為「客家漢堡排」的鹹魚肉餅，也讓許多觀眾大開了眼界。
影片以公路行程串起各站，孫女開著電動車一路從台北南下到屏東。首站來到彰化伸港，她原本鎖定當地相當有名的「豬肉冰」，但店家表示冬季因天候因素已暫停供應，預計4月才會恢復販售，讓孫女第一站就撲空，只能改吃控肉飯與綜合湯。她也在現場採訪得知，豬肉冰由前人嘗試將豬肉加入冰品發想而來，口味相當兩極，「喜歡的很喜歡，怕的就不敢嘗試」，但在地人則形容冰品並不違和，還帶有新奇感，甚至有人從小吃到大。
第二站轉往彰化永靖，孫女品嘗在當地常見、但外地人不一定熟悉的「爆皮麵」。她在影片中解釋，爆皮麵也有人稱作「凸皮麵」，與放在蒸籠手拉的「拉仔麵」不同；而同一道料理在不同縣市還可能被稱作「椪皮麵」或「假魚肚」，早年更有「吃不起魚肚就用豬皮解饞」的說法。孫女形容其香氣帶有滷肉燥的油香，口感像白菜滷裡的豬皮，味道鹹香；店家則指出，爆皮麵從上一代開始製作，傳承至今已逾60年，並提到豬皮會先炸再滷，滷汁加入蔭瓜、油蔥與豬油，地方也各有沙茶、蒜蓉等不同做法。
接著孫女前往嘉義民雄，品嘗「薄荷雞腿飯」。她坦言這是此行最令她好奇的料理之一，入口帶有淡淡草本涼感與微苦，攝影師也形容像「吃完口香糖再吃雞腿」的感覺。店家分享，早期台灣曾種植薄荷並提煉精油，後來產業式微，但民雄、大林、新港一帶仍保留薄荷入菜的習慣，過去多以整隻雞搭配薄荷製作，如今為了讓單人也能品嘗，才改良成雞腿版本；至於烹調細節，店家則笑稱屬「商業機密」。孫女也提到，相較雞腿本身，店內的魚翅羹反而讓她印象深刻。
旅程最後來到屏東麟洛，孫女品嘗在地的「鹹魚肉餅」，被不少網友稱為「客家漢堡排」。她表示肉餅口感扎實、十分下飯，鹹味主要來自鹹魚，搭配九層塔提味，整體意外合口。她也提到曾看到網路介紹指出，早期版本可能出現不同做法，甚至也有用「青蛙」去做成的，因為以前經濟狀況不好，所以才會使用青蛙肉，如今則多為鹹魚與豬肉混合再加九層塔調味，成為客庄常見的傳統料理之一。
除了走訪地方小吃，孫女回到台北後，也加碼試吃「豬腳冰」等更具挑戰性的口味，菜單包含薑汁、苦瓜、九層塔、辣椒、綠芥末、肉鬆、麻油雞等選項，讓她直呼「毫無人性的菜單」，試吃了豬腳冰後，表示有吃到ＱＱ的感覺，就有店員敘述應該是豬腳皮，她也坦言「一言難盡」。
孫女直言，台灣是小吃王國，但仍藏著不少外地人未必聽過的料理，而此行的「冷門」定義，並非代表沒人吃，而是多半只在地方流傳，實際生意可能相當火熱。這趟從北到南的路線，想呈現的不只是獵奇，而是讓觀眾看見台灣各地仍存在許多在地人熟悉、卻很少被放進主流美食地圖的味道與記憶。
