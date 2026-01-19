「Yuika 2nd Asia Tour 」台北場登記抽選開跑！VIP PASS 特典、福利公開

「Yuika 2nd Asia Tour」台北場展開登記抽選（來源：大鴻藝術 BIGART）



以〈好きだから〉打破多項紀錄、日本歌手 Yuika（『ユイカ』）「Yuika 2nd Asia Tour in Taipei」台北場於今（19）日展開登記抽選，並公布 VIP PASS 特典資訊。

席捲網路的創作才女 Yuika 以 TikTok 平台作為起點，她憑著直擊心靈的創作能力與動人歌聲以〈好きだから〉橫掃多國音樂排行榜冠軍，在亞洲樂壇掀起前所未有的熱潮。她的歌曲甜甜，唱出青澀純愛的心情小語，如迴盪校園鐘聲的午後微風般，讓人在她旋律中投影出自己愛與青春的記憶。

隨後推出的〈そばにいて〉成為短片《夏、ふたり》的主題曲，再次將她的才華推向國際。從抒情到流行，從個人心事到普世情感，『ユイカ』的每一首歌都像是一封無法言說的情書，傳遞著人們對戀愛的嚮往。這次 Yuika 將再次來到台北以歌聲描繪那些專屬於青春、最純粹的美好時刻。

「Yuika 2nd Asia Tour in Taipei」台北場登記抽選將於週三截止，大鴻藝術指出：「為了能順利接收系統通知，登記時有充分的時間可以填入個人資料，送出前請務必再次確認每位參加者資料。」，抽選結果發表將於 1 月 23 日公開，Ticket Plus 遠大售票系統會針對中選者陸續成立待繳費訂單，並以EMAIL和簡訊方式通知中選。未收到不代表未中選，有登記的粉絲亦可登入售票系統後，至我的訂單頁面中查詢。並視票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。

VIP PASS 登記抽選將於 2 月 23 日至 2 月 24 日展開，擁有 VIP PASS 特典之粉絲可獲得紀念 PASS 、親筆簽名明信片乙張限定週邊及參加終演後歡送會資格、優先入場，現場若有販售周邊商品將享有 VIP PASS 優先購買通道之福利。

Yuika 2nd Asia Tour in Taipei 演唱會資訊





｜演出時間：2026年5月30日（六）17:00 入場 / 18:00 開演



2026年5月31日（日）14:00 入場 / 15:00 開演



｜演出地點：Zepp New Taipei



｜票 價：1F站席 NT$ 2,800 / 2F座席A區 NT$ 3,200 / 2F座席B區 NT$ 3,000 / 2F站席NT$ 2,800 / 身障席 NT$ 1,400



｜售票時間：



登記抽選：2026年1月19日（一）13:00～2026年1月21日（三）13:00



一般販售：2026年2月11日（三）中午12:00



※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。



VIP PASS登記抽選：2026年2月23日（一）13:00〜2026年2月24日（二）13:00



｜VIP PASS特典：NT$ 800



・紀念PASS乙張



・親筆簽名明信片乙張



・參加終演後歡送會資格



・優先入場



・現場若有販售周邊商品將享有VIP PASS優先購買通道



｜登記抽選：https://reurl.cc/NN97AQ



｜一般販售：https://reurl.cc/zKEdZQ



｜VIP登記抽選：https://reurl.cc/LQx1dx



｜主辦單位：大鴻藝術BIG ART