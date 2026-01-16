YUJU辦台灣首次個人專場！ 一開賣就秒殺
Billboard Live TAIPEI（簡稱BBLTP）自去年開幕後，陸續邀來中島美嘉、徐若瑄、大無限樂團等巨星開箱，致力引進全球優質音樂人，為台灣樂壇激盪新火花。新一波登場的韓系音樂人，包括創作歌手DAMONS YEAR、細膩女聲HANRORO、R&B創作歌手GEMINI，以及人氣女團GFRIEND成員 YUJU，其中 YUJU專場開賣即秒殺，可見高人氣。
名單中的最大驚喜，YUJU將於2月27日舉辦台灣首次個人專場。多次來台的她直呼「迫不及待」，透露除個人作品外，將準備特別翻唱曲。提到「台灣感性」，YUJU點名台灣甜點與珍奶令她難忘，直讚：「在台灣喝到的珍奶，是我喝過最好喝的！」
1月30日登場的DAMONS YEAR是第三度訪台，他自爆是台灣樂團「溫室雜草」的歌迷。這次帶著新專輯《CORPUS 0》來台，他許願能去台南海邊走走，更期盼未來能登上「浪人祭」舞台，感受充滿台灣感性的音樂與風景。
1月31日接力的HANRORO，去年擔任Coldplay韓國演唱會嘉賓，近期更登上韓國年末歌謠祭舞台。她透露本次歌單將偏向沉穩療癒，與歌迷分享青春篇章。她日前於韓國觀賞金唱片頒獎典禮時，對台北大巨蛋舞台相當感興趣，並期許未來能獨自站上五萬人的大型舞台。
2月6日則由擁有極高情緒濃度的R&B歌手GEMINI首度來台，他預告現場將營造輕鬆氛圍，並獻唱新歌。GEMINI分享自己從小就是《神隱少女》迷，聽聞電影中出現的城鎮靈感來自台灣九份，這次來台若時間允許，希望能親自走訪九份一探究竟。
看更多 CTWANT 文章
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
高鐵春節車票「1小時狂賣70萬張」 民眾超崩潰：史上最難搶
韭菜水餃沒有肉！1顆7元他踩雷喊「去搶比較快」 店家：有肉會標示
其他人也在看
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 24
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》？冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 14
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 350
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 16
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 48
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 7
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 5
從《破處女王》輸到現在！珍妮佛勞倫斯摃龜SAG美國演員工會獎 搞笑逼閨蜜艾瑪史東道歉！
好萊塢影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與艾瑪史東（Emma Stone）不僅是多年閨蜜，也常被外界視為競爭對手。從早年爭取角色到近日的獎項角逐，艾瑪史東總是略占上風，讓勞倫斯不禁笑嘆對方已經「贏了我幾十年」。最近美國演員工會獎（SAG Awards）公布入圍名單，勞倫斯再度落敗，她更在群組裡討笑「情勒」，逼艾瑪史東道歉。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 8
阿本自爆扛千萬房貸 「每個月通告費就是生活費」
談到這次合作，阿本坦言：「我們私底下其實很像家人，但以前沒辦法公開聊，現在很公開出櫃後，再聊這段感情反而自在很多，甚至還可以攻擊炎亞綸。」夏和熙也笑說：「大家愛看好戲，一定還是有一點點那個成分在。」木木則以旁觀者角度表示：「現場看完會覺得這段關係其實非常...CTWANT ・ 2 天前 ・ 12
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 15
阿部瑪莉亞重返AKB48演唱會 脫口：大家都0心機了
阿部瑪莉亞15日出席甜品活動，AKB48出身的她，近期返回日本參加AKB48二十週年演唱會，笑說過程十分有趣，脫口：「現在大家都0心機了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 11