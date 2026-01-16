YUJU辦台灣首次個人專場！ 一開賣就秒殺

YUJU將於2月27日舉辦台灣首次個人專場。（圖／Billboard Live TAIPEI）

Billboard Live TAIPEI（簡稱BBLTP）自去年開幕後，陸續邀來中島美嘉、徐若瑄、大無限樂團等巨星開箱，致力引進全球優質音樂人，為台灣樂壇激盪新火花。新一波登場的韓系音樂人，包括創作歌手DAMONS YEAR、細膩女聲HANRORO、R&B創作歌手GEMINI，以及人氣女團GFRIEND成員 YUJU，其中 YUJU專場開賣即秒殺，可見高人氣。

名單中的最大驚喜，YUJU將於2月27日舉辦台灣首次個人專場。多次來台的她直呼「迫不及待」，透露除個人作品外，將準備特別翻唱曲。提到「台灣感性」，YUJU點名台灣甜點與珍奶令她難忘，直讚：「在台灣喝到的珍奶，是我喝過最好喝的！」

1月30日登場的DAMONS YEAR是第三度訪台，他自爆是台灣樂團「溫室雜草」的歌迷。這次帶著新專輯《CORPUS 0》來台，他許願能去台南海邊走走，更期盼未來能登上「浪人祭」舞台，感受充滿台灣感性的音樂與風景。

DAMONS YEAR1月30日登場。（圖／Billboard Live TAIPEI）

1月31日接力的HANRORO，去年擔任Coldplay韓國演唱會嘉賓，近期更登上韓國年末歌謠祭舞台。她透露本次歌單將偏向沉穩療癒，與歌迷分享青春篇章。她日前於韓國觀賞金唱片頒獎典禮時，對台北大巨蛋舞台相當感興趣，並期許未來能獨自站上五萬人的大型舞台。

2月6日則由擁有極高情緒濃度的R&B歌手GEMINI首度來台，他預告現場將營造輕鬆氛圍，並獻唱新歌。GEMINI分享自己從小就是《神隱少女》迷，聽聞電影中出現的城鎮靈感來自台灣九份，這次來台若時間允許，希望能親自走訪九份一探究竟。

