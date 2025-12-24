「Yunlin GPT」即將上線 張麗善就職7週年大秀AI運用

中部中心／蔡松霖 雲林報導

雲林縣長張麗善，今天舉行就職7週年記者會，強調縣府持續推動「AI智慧城市2.0」，並宣布多項AI行政應用上線，其中與鴻海集團發表的「Yunlin GPT」預計明年上線。

聲源：主持人：「請啟動。」縣府主管與合作團隊在雲林縣長張麗善帶領下，持續啟動。就職7週年記者會上大秀AI亮點。雲林縣長張麗善：「現在我們大概所有雲林縣政府，包括所有科長承辦人，大概使用這一套（系統），未來跟國際接軌，能夠省時省力。」

雲林縣長張麗善就職7週年 大秀縣政ＡＩ亮點（圖／翻攝畫面）









演說中，張麗善細數執政以來的數位轉型與AI運用，農林漁牧比比皆是。展望未來AI發展藍圖，其中AI公文提升效率，雲林縣政府攜手鴻海發展YunlinGPT，提升行政效率並優化公務員工作內容，儼然是雲林專屬的公文大腦。

雲林縣長張麗善：「透過現在人工智慧AI科技，如何幫助我們這個縣市，縮短城鄉差距，也能夠讓我們躍升國際舞台，所以在這當中，我們結合不只鴻海及人工智慧，還有很多的產官學員各界，大家共同的努力。」





張麗善就職7週年 聯手鴻海發表「YunlinGPT」預告明年上線（圖／民視新聞）









預告雲林GPT預計最快明年中正式上線，並將與「雲林扭幣APP」整合，讓縣民更便捷使用。大秀數位與AI應用成果，雲林作為農業大縣，不再只是看天吃飯，更與國際接軌、掌握發展脈動，邁向智慧創新的時代。





雲林數位轉型與AI運用廣泛於農林漁牧、教育、醫療 （圖／翻攝畫面）









