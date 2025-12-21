Z世代也能在雙北置產？好奇「買的話都買在哪」 網揭現實：根本不用買

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價持續攀升，尤其是雙北地區的房價更是讓人望之卻步，買房成為許多人心中遙不可及的夢想，更不用說是剛出社會的年輕人。近日，有網友發文表示，想知道住在雙北地區、28歲以下的「Z世代」，若有買房的話都買在哪裡。對此，有網友直言「這年紀的家裡都生得少，父母都會拼幾間房子給他們，等父母送、等繼承就好了」。

有網友好奇「雙北Z世代買房都買在哪裡？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「雙北Z世代買房都買在哪裡？」為題發文，表示自己最近看到一個新名詞「Z世代」，指的是1997年到2012年之間出生的人群，以今年2025年，現在年齡大多落在13至28歲之間。對此他也好奇詢問，在房價動輒數千萬元的雙北地區，這個年齡層若真的買房，會選擇哪些地點，「目前雙北28歲以下的z世代，買房的話地點都買在哪呢？雖然z世代應該很少用ptt但還是想討論一下」。

貼文曝光後立刻引起網友討論，紛紛在底下留言回應，有網友分享經驗，「我1996幾個同學有買房的都結婚了 竹科工作的買寶山竹東，這年紀家裡都兩個，結婚很少，父母又是台灣最有錢一代等繼承就好」、「我1996買在A7小兩房，其他我知道是直接住家裡打算不婚不生了」、「買台北老公寓繼續屯阿，又不缺台北房住當然繼續收蛋黃才不會被洗出去」、「我1996的 買海灣新城」。

也有許多網友直言，這個年齡層真正靠自己買房的比例其實非常低，能夠在 28 歲以前置產的，多半背後有家庭資源支持，「這年紀的家裡都生得少，父母都會拼幾間房子給他們，等父母送、等繼承就好了」、「爺爺奶奶就分回不少戶璞園的捷運電梯大樓，人人有獎」、「28歲以下可以買房代表富二代平常生活無虞，高機率都還是爸媽幫忙留在雙北」、「這群人不用買啊！」

