Z世代副業熱！68%拒絕當主管 專家憂「管理斷層」成隱憂
Z世代追求職涯多元化，68%不願當主管，副業成為新趨勢。根據調查，57%的Z世代經營副業，遠高於千禧世代的48%、X世代的31%及嬰兒潮世代的21%。人力銀行人資長江錦樺表示，Z世代透過兼職獲得額外收入來源並探索多元職涯可能性，這種靈活彈性讓他們有更多自我實現的機會。而媒體公關課長Emily作為千禧世代，則認為工作意義與成就感比薪水更重要，但這種世代差異可能導致企業面臨中階主管斷層的隱憂。
Z世代對職場的態度與前幾代截然不同。台師大企管學系優聘教授徐美表示，Z世代比較追求自我和興趣的多元化學習，喜好多來源的收入，在主要專業上著重朝九晚五的工作型態，強調工作和生活的平衡，若工作加班太久或太頻繁，都不會被他們所喜好。相較之下，千禧世代的媒體公關課長Emily則有不同看法。Emily表示，對她而言，工作的意義、價值感和成就感遠比薪水重要，成就感很大的來源來自於與同事們一起並肩作戰，以及能夠發揮更大的影響力。她在二十多歲時就開始擔任管理職，當時並沒有想太多，只是因為年資到了有這個位置就開始做，之後才逐漸感受到身分角色的不同，以及必須轉換思維和以身作則的責任。
人力銀行人資長江錦樺指出，目前企業的中階主管多在30至40歲左右，5至10年後應該由現在的Z世代往上承接，但若越來越多Z世代不想在企業往上晉升發展，中階主管就會出現斷層。江錦樺建議，公司應該更以績效結果為導向，而非以工時導向，這樣才能讓Z世代願意處理公司工作的同時兼顧副業，企業也才能留住人才。
徐美進一步解釋，Z世代的父母親可能是仍在工作的雙薪家庭，或已退休但有儲蓄甚至有房子，這些都成為Z世代的生活後盾，使他們有心情追求多元化的興趣學習及副業開展。在多元化工作驅使下，主管職的薪資增長相形失色，但在同一領域深耕晉升為專家，不只能創造影響力，職場之路的發展也必然各有不同。
