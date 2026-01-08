Z世代女性開始動用退休金儲蓄凍卵 這有必要嗎？

莉比威爾森從她的退休儲蓄中提取了一大筆錢來冷凍卵子。 [Libby Wilson]

「直到我凍卵後，我才卸下自己之前在約會中感受到的巨大壓力，那壓力現在沒了。」25歲時凍卵的萊碧·威爾森（Libby Wilson）說。

她是越來越多試圖保存生育能力的20出頭的女性──Z世代──的一員。她們的動機來自於對於情感關係的不確定性，以及希望在生育能力衰退的緊迫期限到來前，盡情享受自由。

女性出生時就擁有所有卵子，卵子的品質和數量會隨著年齡增長下降，使懷孕變得更困難。 2000年代初以來，非醫療原因的凍卵開始大幅流行起來，30多歲的女性當時是增長最快的群體。但現在，年輕女性也正推動這股上升趨勢。

凍卵在全球均可進行，但規定各異。譬如，中國的單身女性不得因非醫療原因進行凍卵，而匈牙利和奧地利等國禁止「無健康相關理由」的凍卵行為。

在英國，人類受精與胚胎學管理局（HFEA）最新數據顯示，18-24歲年輕人完成的凍卵週期四年內增加了46%。此外，從2019年的196個週期上升至2023年的287個，而30-34歲女性則從505個激增至2,012個。

但最終很難保證成功。醫生警告說，一顆凍存卵子最終成為寶寶並出生的機率微乎其微。

「約會市場一片混亂」

納斯蒂婭·史旺（Nastya Swan）25歲，過去8年住在美國，她去年凍存了卵子。 她向BBC表示自己知道年紀輕，但已單身「相當長一段時間」，並且清楚自己想當媽媽。 她說，「我對選擇共度一生的人非常謹慎。而約會市場現在一片混亂。」

原籍俄羅斯的納斯蒂婭又稱當她告訴父親時，他「簡直笑瘋了」。爸爸說：「好好過你的生活，你還這麼年輕。」

最終，她的家人還是支持了她。

雖然女性對生育的意識已出現「範式轉移」，但一些人的反應可能會讓她們對於凍卵望而卻步。印度生育支持平台「Fertility Dost」創辦人吉坦賈麗·班納吉（Gitanjali Banerjee）表示。

她告訴BBC，「我們得到的反饋是，『天啊，我的家人連我的事業都不理解……他們怎麼可能理解凍卵？』」。 她認識的患者也憂心未來伴侶及公公婆婆對凍卵的看法，尤其是那種家庭包辦婚姻，因為對於輔助生育「存在禁忌」，她補充道。

納斯蒂婭·斯萬在24歲時去凍卵。 [Nastya Swan]

「多囊卵巢綜合徵」成為「驅動力」

以澳洲的萊碧為例子。她本身患有多囊卵巢綜合徵（PCOS），這是一種荷爾蒙失調疾病，可能導致生育問題，全球約有十分之一女性受影響。她向記者表示「這絕對是我深入研究凍卵的驅動力」。

倫敦大學學院（UCL）婦女健康講師、HFEA委員會成員澤伊內普·古爾廷醫師（Dr Zeynep Gurtin）則指出，年輕女性凍卵的主要原因是醫療因素，例如癌症治療。

這波增長也反映出年輕女性對相關疾病的認知日益提高，例如原發性卵巢功能不全（卵巢在40歲前停止正常運作），或子宮內膜異位症（子宮內膜樣細胞在身體其他部位生長）。

此外，女性對生育科技的接觸也越來越多，例如抗穆勒氏管激素（AMH）測試。這項血液測試可顯示卵巢剩餘卵子數量，且全球線上無需處方即可取得。 但，Fertility Dost創辦人班納吉夫人則說，患者有時會將其視為「生育報告卡」，而非拼圖的一小塊。

這項測試也無法測量卵子品質，不能預測自然懷孕的難易度──研究發現，有些測試結果不準確。

https://www.youtube.com/watch?v=AEAuVpo7y9g

動用退休儲蓄

醫療費用也可能是障礙──價格因地而異，但凍卵過程可能耗費數千美元，加上高額卵子的儲存費用。

譬如，在澳洲，凍卵費用大概11,000澳元（約5,467英鎊），每月儲存費約50澳元（25英鎊），萊碧承認，對大學生來說「負擔相當沉重」。

她從退休儲蓄（澳洲稱為superannuation）中取出資金，但對決定感到滿意：「這可能就是我能否有孩子的分水嶺。」

其他女性發現凍卵程序不如預期來得簡單。

來自阿根廷的莫拉·蒙納科（Mora Mónaco）26歲時聽從朋友推薦凍卵。「醫生說『你會做得很好；你26歲，這是最佳年齡』，但事實上，並非如此。」

因為莫拉的卵巢儲備低，因此難以取出卵子，這讓她感到「毀滅性」的打擊。

當某人想生孩子時，凍卵可解凍並用於生育過程，例如體外受精（IVF）。但HFEA的古爾廷醫師警告，整個過程無一環節是有保證的。許多變數會影響成功率，例如年齡、健康狀況、成功凍存與解凍的卵子數量，還有精子品質。

而成功率難以精確計算，因為至今大多數女性尚未使用凍存卵子。但是，根據HFEA 2016年數據，那年僅18%的凍卵週期導致寶寶出生。因此，HFEA不再收集成功率數據，因為無法可靠連結患者凍卵時的年齡與受孕時的年齡，這會導致成功率被高估。該機構還指出表示凍卵的成功機率略低於IVF──從女性卵巢取出新鮮卵子與精子受精後植回子宮──成功率依患者年齡，每輪介於5-35%。

對此，古爾廷醫師告訴BBC稱，最重要的是，任何考慮凍卵的女性都應了解成功率，「知道凍卵絕非保證，並擁有關於潛在風險與副作用的全面資訊」。

這些風險包括情緒失調、腹脹、荷爾蒙注射引起的頭痛、取卵時的痙攣，以及罕見但嚴重的卵巢過度刺激綜合徵，可能導致劇痛、快速體重增加與血栓。

莫拉經過三輪取卵，共凍存九顆卵子。「我知道我已盡力保存卵子。」她說。

來自阿根廷的莫拉26歲去凍卵，她以為整個過程會很簡單。 [Mora Mónaco]

三位接受BBC訪問的女性皆在TikTok分享故事，累積數百萬觀看次數。

「有數千則訊息感謝我分享……說『我會問醫生這件事』。」莫拉說。

對此，古爾廷醫師強調年輕的女性不需要為此擔心，「我想說，24歲以下的女性真的不需要考慮凍卵。你們還有充裕時間！」