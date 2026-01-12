Z世代帶頭抗爭，上街的卻多是老人？墨西哥毒品氾濫，得從北美自貿協定說起

文：吳伯雄（〈捍衛台灣民主法治與和平安全聲明〉共同發起人與2023反戰聲明連署人）

週末墨西哥發生了一場示威遊行。根據媒體報導，這場遊行批判墨西哥現任總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）其在治安問題上採取懷柔措施導致犯罪率上升。更有甚者批判薛恩鮑姆與墨西哥左翼政黨——國家復興運動（以下簡稱Morena）主導的政府，是一群與販毒集團勾結的腐敗集團。

示威的其中一個催化劑，是來自先前墨西哥魯阿潘市（Uruapan）的市長曼索（Carlos Manzo）被殺的報導，這被視為是墨西哥治安惡化的一個訊號。

這位市長在媒體上被形塑為一位勇於和毒販及黑幫鬥爭的英雄，甚至於美國的政客都對此發出了慰問之聲。而就在兩三天前衝突正式在首都爆發，造成大量人員受傷。

我們會注意到，這些許多主流媒體也都以此為切入點，指出年輕一代，正在對墨西哥現在的貪腐與犯罪問題，表達不滿。然而事情真的是如此？如今我們在墨西哥所看見的，是一場正義市民對抗邪惡腐敗政府的抗爭劇碼嗎？答案恐怕是否定的。

筆者將指出，墨西哥的高犯罪率與毒品問題，來自於多年來新自由主義削減公共預算，所導致的結果。

再來，我將指出這種通過網路社群媒體，與年輕人、資訊、外國干涉的顛覆作法，經常偽裝成草根與自發性運動。但實際上這些運動無一例外，都旨在為右翼與美帝國主義在拉美的利益服務。作為關注社運與工人運動的人，我們應當對這類偽草根運動保持高度的警惕。

最後我將說明儘管Morena與薛恩鮑姆，確實需要負起墨西哥改革的責任，並接受批判性的檢視，但是墨西哥右翼災難性的政治議程，應該被加以拒絕。如果墨西哥左翼政府想要真正能夠擊退右翼與外國代理人的顛覆陰謀，他們應該動員工人與貧民們反擊而非出動軍警鎮壓。

墨西哥的毒品犯罪問題，都是NAFTA惹的鍋？

長久以來，墨西哥與拉美等國家一直都給人腐敗與落後的刻板印象，加上主流學術界的觀點，例如2024諾貝爾經濟學獎得得主的作品《國家為甚麼會失敗》等作品提出的論點：「國家發展不好定是因為國家本身的制度問題」。使得許多人認為墨西哥的發展不佳，來自於國家制度的腐敗。

這個命題只能說是回答了一半。確實制度對國家發展造成了不可忽視的影響，但是墨西哥迄今以來的問題，實際上與該國自1988年以來實施的新自由主義有關。

統治墨西哥多年的革命制度黨（Partido Revolucionario Institucional，以下簡稱PRI）為了應對在70-80年代席捲全世界的資本主義危機，而實施了新自由主義政策，包含自由貿易、私有化、開放外資與全面市場經濟等，並且在後來加入了北美自由貿易協定（NAFTA）。

然而新自由主義並沒有帶來發展，反而還在1994年爆發了墨西哥金融危機，重創墨西哥經濟。

而且由於簽訂NAFTA的關係，大量的農民不敵美國進口農產品，而被迫進入城市成為「無產階級預備軍」。另外，在簽訂NAFTA後，墨西哥工人的薪資所得不僅沒有上升，反而持續下降。許多墨西哥工人被迫遠走故鄉，前往其他地方謀生，這是促成墨西哥移民背後的一個經濟因素。

新自由主義所帶來不僅是經濟不穩定與貧富差距，還有大量的社會問題。前面說道，墨西哥農民因為無力對抗美國廉價農產品的市場競爭，導致許多農民轉而投向毒品種植與黑幫，正如不少民族誌研究會指出的那樣：黑幫與地下經濟，是弱勢群體在正規勞動市場被排除，與無法取的合理報酬下的選擇。

由此可知，如果需要真正打擊黑幫的根基，就不能夠單純的向黑幫宣戰，而是需要注意到背後的政治經濟學問題。

長年以來，人們總以為墨西哥毒品戰爭，在打擊黑幫與毒梟上取得了十分不錯的成績。這是一個極其錯誤的認知，正如《毒梟之國》一書所指出的：「毒品戰爭最終淪為了一場墨西哥政客、官僚、警察、將軍、資本家共同沾滿鮮血的產業鏈」。

而在這當中，最常被犧牲的就是墨西哥底層民眾。美國則是在這場戰爭中扮演著使墨西哥問題更加嚴重的幫兇，墨西哥等拉美國家的毒品問題，最該負起責任的正是美國自身。

無獨有偶，本次墨西哥被殺的市長，實際上就是毒品戰爭的強烈支持者，最起碼也是過去強硬執法的支持者。

事實上在墨西哥政治光譜中，以PRI、墨西哥國家行動黨（Partido Acción Nacional，以下簡稱PAN）等右翼反對派是屬於強硬執法的支持者，左翼則是修復性司法。先前墨西哥臭名昭著的菲利佩・卡德隆（Felipe Calderón）總統便是毒品戰爭的宣戰者之一。

他在2006年的總統大選期間不僅引發了合法性的質疑：以0.58%的極小差距結果勝過民主革命黨（Partido de la Revolución Democrática，以下簡稱PRD）的中左翼候選人——安德烈斯・曼努爾・羅培茲・歐布拉多（以下簡稱AMLO）。還持續推動新自由主義政策，這導致了社會上不斷發生反抗右翼政府的運動。

對此，卡德隆對這些社會運動進行了強硬的鎮壓。而在卡德隆的強硬右翼政策之後，墨西哥迎來了PRI的恩里・克尼托（Enrique Nieto）總統更加災難的六年執政。

這些原因促使了墨西哥人民，於2018年選擇了AMLO為首的左翼上台執政。而他的上台才是促使墨西哥真正贏來改變的時刻，AMLO重新拾起了被PRI摧毀的墨西哥革命遺產，將福利國家與工人運動重新帶回了墨西哥，他反對新自由主義，主張溫和的改革，並且實施了一連串的社會計畫與公共建設，同時保持了宏觀經濟的穩定。

而他的繼任者薛恩鮑姆，也正是在這樣的基礎上，以巨大優勢贏得了2024的總統選舉。

Z世代抗爭長者卻比年輕人多？抗議只是反對黨煽動的結果

到這裡為止，我們才能夠開始討論這場，針對墨西哥左翼政府的示威遊行了。

由於無法在選舉上擊敗薛恩鮑姆與AMLO等人，墨西哥右翼最常使用的話術，便是給墨西哥左翼扣上販毒總統的帽子。當然我們都知道這不過是人身攻擊，因為墨西哥右翼才是真正的與販毒集團勾結與腐敗的團體。

而前文已經提到，墨西哥右翼偏好使用安全與報復性司法來處理治安問題，這實際上與週末發生的墨西哥示威具有高度的親和性。

墨西哥當地的左翼媒體便指出，過往的Z世代運動多半將焦點，放在經濟不平等具有左傾色彩的議題上，但是發生在墨西哥的抗議卻將焦點聚集在安全上，而且實際抗議現場，出現中老年人比年輕人更多的景象。

此外，墨西哥的示威人群還得到來自墨西哥右翼團體，以及反對派政黨的資助，包含PAN、PRI的許多政客，還有保守天主教徒、極右翼等。這些示威還獲得了許多網紅的病毒式宣傳，機器人帳戶的散播。這些都與Z世代運動核心：「拒絕一切建制政治人物」不同。

真實數據的報導，呈現了一個與許多人所想非常不同的光景，墨西哥年輕人更關注經濟不平等與社會福利，而不是安全議題。他們可能希望比當前左翼政府更激進的改革。

同時，如果真的需要在右翼反對派與左翼政府之間做出選擇的話，那麼絕大多數年輕人仍保持著對於左翼政府的忠誠。並且即便是在遊行內，也有部分年輕人擔心運動的焦點，會被反對派的政客們奪走。

正如反戰左翼學者盧倩儀，與歐美激進左翼們提出的命題：「有些NGO組織背後，會收受來自右翼與帝國主義國家的資助，而推動有利於菁英與外國勢力利益的議程」。

自從川普上台以來，美國加強了自身對於拉美等第三世界國家的干涉力道與影響力，尤其是動輒使用毒品戰爭，打擊非法移民的名義來干涉他國內政。近期的墨西哥與委內瑞拉、哥倫比亞便是最好的案例。

這三國家的左翼政府，都嘗試在國內實施左傾的社會政策，與捍衛自身國家利益的外交立場，招致了美國川普的怒火，例如對委內瑞拉部屬軍隊，取消哥倫比亞總統佩德羅的簽證。

長年以來，美國在拉美等國國內扶植右翼反對派，挑戰左翼政府的案例不勝枚舉。而在筆者看來，就算本次墨西哥示威背後不一定有美國的資助，但是考慮到墨西哥右翼一貫以來的新自由主義議程和跟美國的友好關係來看，實在不可不提高警惕。

結語

誠然墨西哥左翼政府有許多值得檢討的部分，例如環境議題與溫和社會改革成效等，但是這並不就意味著我們需要接受反方提出來的方案。

面對社會運動，許多台灣人仍然抱持著簡單的二元對立思維，認為不是擾亂社會安寧，便是絕對正義的一方。

這種分析框架無法讓我們掌握世界上各地所爆發的社運的性質。我們需要更加詳細的檢視這些運動的成分，像是：組織、背後支持者、參與者的階級構成等才能做出診斷。

從上面的分析我們便可以知道，本次稍早發生於墨西哥的示威遊行在性質上，可能屬於右翼反對派煽動，並帶有右翼色彩，而非群眾自發運動。

面對這種局面，如果墨西哥左翼政府要妥善應對，就不應該單純的譴責與使用軍警鎮壓，而是動員自己的支持者，並且檢視自身社會改革政策，是否有那裡不足來反擊右翼與極右翼的攻勢。

畢竟極右翼一類光譜的群體與政客，不能單純在投票箱與選舉上被擊敗，還要在街頭與工廠內擊敗才行，如此一來才可以將社會改革深入墨西哥社會各地，真正實現百年前墨西哥革命的願景。

