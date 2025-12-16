Z世代帶頭衝 AI加持二手服飾爆紅改寫時尚版圖

快時尚因爲污染與勞工剝削而飽受批評，二手交易成為風潮，不少Z世代認為穿二手衣是一件很酷的事。美國就有業者將AI融入二手時尚，每天可以處理十萬件衣物，從自動化、電商處理到個人化推薦全都由演算法推動，在這波二手衣狂潮當中搶下商機。

自動化裝置高高懸掛，成排衣物在空中滑動，視覺衝擊強烈到讓人幾乎目不暇給。這座倉儲中心每天處理的服飾量，遠超一般想像。二手服裝營運主管皮納表示：「這裡是全球最大的吊掛式服裝系統，整個設施最多能容納三百五十萬件衣物。」在這裡，每天都有數以萬計的舊衣重新找到新主人，再次走上街頭。二手服裝執行長雷哈特說：「我們每天收到超過十萬件衣服，運作規模非常巨大。」

廣告 廣告

這家企業的角色早已超越二手店，更像是一家科技公司，從自動化分流到電商營運一手包辦，再由 AI 負責替每件衣物找到合適舞台。雷哈特指出：「我們替消費者處理所有流程，讓整體購物體驗就像在一般電商平台上購物一樣。」AI 正把二手時尚推向全新時代。線上二手衣 AI 平台共同創辦人蓋茲表示：「下一波將會利用搜尋資料與用戶行為，把結果個人化，再提供每位使用者更符合需求的發現式推薦。」

AI 不只會推薦，也能在短短幾秒內比對上千件新品與二手品，找出最划算的選項。對價格敏感、追求獨特性的 Z 世代而言，這樣的科技魅力十足。全球二手市場預估在二〇二九年突破三千六百七十億美元，成長速度是傳統服飾產業的三倍。新創公司共同執行長安柏格認為：「愈來愈多人湧向二手平台尋找時尚又省錢的方法，也有人靠販售舊物賺外快，稍微緩解生活成本上升的壓力。」

再加上物價飆升、關稅生效，更多美國消費者開始投入這波「二手淘金潮」。市場調查分析師卡登指出：「如果關稅推升物價，轉售商品可能採取兩種策略。維持原價，讓與新品的價差自然擴大，或提高定價但仍保持相同價差。這兩種方向對轉售平台都相當有利。」

二手衣不只便宜，更兼具永續意識。美國二手服飾市場預計在二〇二九年成長到七百四十億美元。服飾產業分析師祖默分析：「消費者現在真正想的是如何省錢。我們看到整體心態正在改變，大家愈來愈願意選擇二手商品、平替、快時尚甚至自有品牌。他們不覺得這是降低層次，反而認為買到的東西跟新的一樣好。」

這股潮流甚至吸引財力雄厚的成功人士。他們在社群平台展示二手戰利品，自行改造、重新設計，讓二手服飾變得更具創作性、故事性，也更加「好玩」。二手經濟因此不再只是購物行為，而是貼近各種生活型態的一種選擇。

更多 TVBS 報導

涉不道德勞動、販售不安全產品 德州查快時尚Shein有無違法

網購習慣變了！美對話式購物取代搜尋比價 消費者提問AI後下單

170萬股民提前領年終！00878配息入帳了 共配發84.5億元

GPT5.2對決Gemini3懶人包：推理架構、速度與多模態實測比較

