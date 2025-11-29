Z世代打造智慧旅遊新想像 20頂尖團隊展現程式創意實力

「2025 ITA 智慧旅遊程式創意提案競賽」今日於桃園市青年事務局盛大舉行決賽。圖：青年局提供

「2025 ITA 智慧旅遊程式創意提案競賽」今（29）日於桃園市青年事務局盛大舉行決賽。此次競賽匯聚產、官、學三方強大能量，旨在激發青年學子對於旅遊科技的創新想像。決賽當日，桃園市青年事務局局長侯佳齡、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守與萬能科技大學社會責任辦公室執行長莫桂娥到現場致詞並頒獎，見證新一代智慧旅遊人才的誕生。

今年吸引超過20所學校、近120件優秀作品報名參賽。圖：青年局提供

「2025 ITA 智慧旅遊程式創意提案競賽」由青年局、桃園市觀光發展基金會共同指導，智遊旅程股份有限公司主辦，今年吸引超過20所學校、近120件優秀作品報名參賽。歷經初賽嚴格的書面審查與評估，最終由高中職組選出8組、大專院校組選出12組，共計20組頂尖團隊脫穎而出晉級決賽。參賽作品涵蓋AI行程規劃、AR/VR導覽體驗、永續旅遊數據分析及地方創生偏鄉數位化等多元主題，展現Z世代對於旅遊產業痛點的敏銳觀察力與程式實作能力。最終高中組由國立華南高級商業職業學校「一起去七桃」、桃園市振聲高級中等學校「沒示，再嘉油」、桃園市振聲高級中等學校「蓁辰の君」及桃園市振聲高級中等學校「ChatVIP」，大學組由國立嘉義大學「Two stars」、國立高雄科技大學「project泰武新生隊」、銘傳大學「哎呀 睡眠不組」、國立宜蘭大學「智遊旅行團」及國立東華大學「歲月導覽所」獲得競賽殊榮，並由王筱靈、黃靖雅及林芷廷同學獲得此次競賽的簡報優秀獎，展現青年數位創新實力。

主辦單位「智遊旅程股份有限公司」為青年局青創指揮部進駐團隊，致力於結合觀光旅遊與數位科技。創辦人林聖唯在競賽中分享，公司自成立以來，便積極推動旅行業的數位化轉型與升級，透過大數據分析與雲端技術，協助業者優化營運效率與顧客關係管理。舉辦本次ITA競賽的初衷，即是希望搭建一個橋樑，讓學界的創意能與產業界的實務需求對接，培養具備實戰能力的未來人才。

此次競賽攜手中國文化大學觀光事業學系、東華大學觀光暨休閒遊憩學系、嘉義大學行銷與觀光管理學系、萬能科大觀光與休閒事業管理系共同協辦。除了帶領師生至現場參賽外，也透過導入課程、辦理應用講座等形式，鼓勵青年將所學應用於創意發想；此外，活動現場更安排桃園在地飯店業者「南方莊園渡假飯店」向在場學生詳細介紹旅宿業的數位化運營現況，並釋出多項實習與工讀機會，具體實踐產學無縫接軌的目標。

侯佳齡表示，桃園作為國門之都，對於發展智慧旅遊具有先天優勢。看到這麼多年輕學子投入程式開發與創意提案，不僅展現了青年的創新活力，更是推動城市數位轉型的重要力量。局長強調，青年事務局將持續支持類似的產學合作計畫，為青年提供更多展現才華的舞台。更多桃園青創資訊，請持續關注青年局官網，或追蹤桃園青創事FB粉專。

