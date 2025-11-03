Z世代省錢不住宿舍改住飯店 上山採野菜省買菜錢

全球Z世代為了省錢精打細算，大陸有年輕人為了省買菜錢，親自上山採野菜。（圖／達志影像美聯社）

全球Z世代年輕人，遇到萬物齊漲時代，現在只能想辦法，精打細算過日子。不過新加坡媒體實驗，想要一天只花20塊新幣，不到五百台幣度日，困難度非常高。另外在中國大陸，有年輕人為了省買菜錢，乾脆自己上山採野菜。

年輕人面對高生活成本，紛紛採取創新省錢策略，從住宿到飲食都精打細算。香港大學研究生Claire選擇月租飯店而非學校宿舍，既省下約台幣1萬元月租，還能享有更多服務及安全保障；滑雪愛好者Vivienne Khoo提前一年預訂旅行，8天花費僅約台幣7萬1千元；菲律賓單親媽媽Alexandria每月僅靠約台幣2600元養活一家三口，嚴格記帳規劃預算；而大陸年輕人Quan Quan則上山採集野菜，每月省下400多元菜錢。面對萬物齊漲，Z世代展現靈活思維，讓錢花在刀口上。

在香港求學的北京籍研究生Claire發現，月租飯店比學校宿舍更經濟實惠。Claire表示，學校宿舍合約一簽就是一年，但實際上學期可能只有8個月，考試結束後就可以回北京，這樣會浪費2到4個月的租金。相較於港大學區小套房每月約台幣3到4萬元的租金，租飯店僅需台幣2萬多元，且不用為了省錢找人合租。

除了價格優勢，Claire強調飯店提供的服務也更為完善。她說飯店安保設備很好，有問題可以直接聯繫前台或服務人員，還能使用健身房、游泳池等設施，每天有人幫忙打掃房間。遇到天災時，Claire也不需要像其他同學一樣貼米字條防颱、囤積食物，因為飯店會妥善安排一切。

Z世代在旅遊方面同樣展現精明的消費觀念。滑雪愛好者Vivienne Khoo分享，她曾經提前一年預訂旅行，8天的花費不到3千新幣（約台幣7萬1千元），這個價格包含住宿和三個不同滑雪度假村的費用。Vivienne還提到，購買滑雪裝備也要看準時機，在東京的滑雪板街可以找到前一季的折扣商品。

Z世代省錢的背後，是不斷攀升的生活成本壓力。勞動經濟學家Walter Theseira指出，平均新加坡人每月花費約2千新幣，其中約30%用於住房，20%用於食物，10到15%用於交通。

新加坡亞洲新聞台記者進行了「用20元新幣過一天」的挑戰，相當於每日不能超過473台幣。記者發現即使最便宜的午餐也要5塊錢新幣，叉燒豬肉則要7塊錢，超出預算。整天搭捷運、搭朋友的順風車，參加活動時吃免費晚餐，最終花費18.45元，勉強控制在20元預算內，僅剩1.55元。

在菲律賓，托嬰中心員工Alexandria作為單親媽媽，每月僅靠5千披索（約台幣2600元）養活一家三口。Alexandria表示，她的收入不算薪水，只能算津貼，一週工作5天，雖然不夠但她盡量讓它夠用。住在貧民窟的她，光買乾淨的水就要花掉2成收入。為了增加收入，Alexandria還幫別人打掃房子，但用水量大，現在只能減少打掃頻率。她借助小額貸款維持生計，並開始學習理財，在記帳本上密密麻麻地規劃預算。

在大陸，南京的Z世代青年Quan Quan選擇上山採集當季蔬菜來節省食材開銷。Quan Quan表示，「打野」可以覆蓋當季食材費用，比如板栗季節採集到板栗後就不用去超市買了。通過採集野菜，他每月可以節約400多元的菜錢。Quan Quan還說，採到的蘑菇多用來做臘肉悶飯，木耳則常用來炒雞蛋，因為野外木耳全年都可以採到。

面對萬物齊漲的現實，Z世代年輕人從日常生活中尋找各種省錢方法，讓有限的金錢發揮最大效用，真正做到錢花在刀口上。

