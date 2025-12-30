「Z世代翻轉就業觀！僅6%想當主管 豪門保母年薪爽賺468萬」

Ｚ世代上班族（圖／ＴＶＢＳ）

近年來，Z世代在職涯選擇上展現出與前代截然不同的價值觀，僅有6%的Z世代期望成為主管，反而更重視整體生活品質。根據統計，家事類職缺中新鮮人比例高達77%，平均薪資落在4萬2至4萬8之間。在國外，不少年輕人甚至嚮往進入豪門擔任家庭保母，頂級家庭保母年薪最高可達15萬美元（約新台幣468萬元）。這種職涯轉向反映了當代年輕人面對嚴峻就業市場的多元適應策略，以及對工作意義與彈性的重新定義。

Z世代上班族江靜玟分享自己的求職心得表示，撇除業務工作外，第一份正常工作通常是行政類，起薪大約在28K到32K區間。她觀察到身邊從事金融業的朋友，一般行員薪資約在35K至40K之間，而工程師等「師字輩」職業，尤其是有輪班的工作，薪資則普遍在5萬元以上，與一般行政職有明顯差距。

在這嚴峻的就業環境中，不少Z世代轉向國外豪門家庭尋找工作機會。根據國外職缺資料顯示，頂級家庭的家務清潔年薪最高可達12萬美元（約新台幣375萬元），保母最高可達15萬美元（約新台幣468萬元），私人助理主管年薪則在25至28萬美元之間（約新台幣781至875萬元），管理多地房屋的總監年薪為20至25萬美元（約新台幣625至781萬元），這些薪資水平令人稱羨。

人力銀行公共事務處媒體公關課經理安芷嫻指出，Z世代在職涯選擇上有三大特點：首先，他們特別重視工作與興趣的連結，希望所做的事情有意義且能展現價值；其次，Z世代的職涯探索相當多元，常透過社群經營、接案、兼差等方式累積收入和成就；第三，他們更依賴網路資訊，找工作前會先搜尋各式資料。國外調查更發現，想當主管的Z世代僅占6%，許多人刻意避免升任主管以維護生活品質。安芷嫻進一步解釋，對處於探索階段的Z世代而言，在豪門工作能接觸不同生活方式，甚至進入平常難以接觸的社交圈，因此特別具有新鮮感和吸引力。然而，這類工作也有風險：工時不一定規律，需配合雇主生活節奏，可能面臨臨時出門或加班的情況；此外，長期發展性可能較為有限，因為這些工作多為服務單一雇主。

根據人力銀行分析，國內家事類職缺的新鮮人比例高達77%且逐步提升，平均薪資落在4萬2至4萬8之間。專家表示，近年來興起的兼職風潮中，家事類職缺因時間彈性且案源多，吸引許多年輕人，但這類工作相當耗費體力和耐心，並非人人都能勝任。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益強調，職業證照在勞動市場上越來越受到勞資雙方重視，這反映出台灣因學歷過度膨脹導致學歷貶值的現象，使人們轉向以技術為取向，透過職業證照來鑑定工作所需的技術。雖然豪門家庭職缺令人嚮往，但實際上這類頂級家庭數量少之又少，相關職缺往往萬人搶一個，多數工作仍是需要苦幹實幹的辛苦工作，背後的競爭與辛酸恐怕難為外人所知。

