「Z世代與α世代來了！」專注力恐崩潰 不問師長只問ＡＩ解惑
隨著世代更迭，Z世代與α世代的特質與價值觀展現出與前輩明顯不同的樣貌。Z世代重視職場合理性、工作生活平衡及工作意義，不單為賺錢而工作；而α世代則是第一批AI世代，從小在科技環境中成長，對AI使用熟稔，但也因此面臨專注力培養的挑戰。兩個世代在資訊取得方式上也有所差異，Z世代傾向查詢社群平台，α世代則認為過度調查浪費時間，這些特質將影響他們未來在職場的表現與社會的發展方向。
屬於Z世代的Joanna在日常工作中負責整理校園宣傳文宣，她發現自己與其他世代有著不同特性。Joanna表示，Z世代對於職場的合理性特別重視，包括加班是否有加班費、主管或同事是否用尊重的態度對待，以及員工的福利制度等。她認為，相較於「前人就是這麼做」或「公司文化一直如此」的觀念，Z世代更會思考這些做法是否真的合理。除了深究職場文化外，Z世代對工作與生活的平衡也很堅持，他們認為工作不僅是為了賺錢生活，其中的意義更為重要。Joanna表示，如果工作的興趣或契合度與自己較為相符，薪資稍微低一點是可以接受的，大家也會在乎長遠來看這份工作的成長性或公司文化。她也提到自己有一個接近α世代的妹妹，感覺她們擁有更自由奔放的靈魂，可能與現今的學習環境不同有關。
在α世代方面，他們是第一批AI世代，從小就在科技環境中成長，對AI的認知和使用可說是家常便飯。α世代家長Allen分享，他與孩子一起解決問題時，會說「我們用試試看GPT好了，我們來想辦法」，然後孩子找Google，他找GPT或其他AI工具，一起比較誰的答案正確。Allen擔憂地表示，面對大量資訊，孩子若無法辨識，可能會導致人格偏差，他強調孩子不是壞的，關鍵在於父母是否陪伴。特別是在短影音充斥的時代，Allen觀察到必須更謹慎培養α世代的專注力。他指出，30秒的影片讓孩子們習慣快速獲取資訊，因此要讓他們靜下來做一件事情變得困難，例如解一個數學題目時，許多孩子做不出來，不是因為能力不足，而是缺乏耐心靜下心來思考。
人力銀行人才永續長鍾文雄解釋，α世代雖然與Z世代同樣是數位原住民，但α世代在人際互動、詢問課業、同學或感情問題，以及與親人的關係上，大多會從網路尋找答案，較少尋求老師、師長或其他長者的建議。
鍾文雄建議企業在分配工作給α世代或Z世代時，可讓他們協助公司蒐集大量資訊找到好方案，善用他們的創意思維和在資訊中找答案的專長。此外，由於他們關注人權、社會、永續、環保議題，公司若有相關資訊科技研發專案或社會公益、環保綠能議題，也適合交由他們負責。
不同世代進入社會將激發不一樣的化學變化，互相學習、尊重是推動社會進步的關鍵力量。
更多 TVBS 報導
秘魯「Z世代」反年改示威 競選遊戲助年輕人參與政治
科技業光環正在消失？ Z世代就業更艱難
Z世代股神！拿紅包錢當投資本金 拚45歲財務自由
年輕人不願加班轉攻兼職！九成新鮮人「寧做兩份工」增收入
其他人也在看
最實用的拒絕信！15歲小孩應徵Valve，官方回應超勵志「學歷不是絕對」
全球最大 PC 數位遊戲平台 Steam 母公司，同時也是《CS2》、《DOTA2》、《戰慄時空》等熱門作品的開發商 Valve，僅 300 多人的規模，年營收曾因為法律文件曝光而估算超過 100 億美元，加上沒有上下級領導關係的內部結構，被許多人稱為最幸福的遊戲公司。而最近，一名網友分享，他曾在 15 歲時向 Valve 求職的有趣經歷，雖然申請毫不意外的被婉拒，但 Valve 官方不只沒有罐頭式的回絕，還寄了一封充滿鼓勵與實質建議的信件。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
職場自由指南：頭牌不等於幸福，心理健康才是關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌頭牌看似光鮮，其實背後隱藏工作壓力與生活束縛。本文探討如何在職場掌握自由、提升心理健康，避免被短暫光環束縛，打造屬於自己的高段位生活。職場的真相：頭牌不等於自由在職場生存法則中，有一句話值得每個年輕人深思：「公司就像青樓，要做的是盡快贖身，而不是爭做頭牌。」許多年輕人渴望衝上「頭牌」位置，台前光鮮、座上賓多、獎金滿滿，看似人生巔峰。然而現實往往相反——頭牌意味着更多應酬、更多業績壓力、更多犧牲，甚至失去生活自主權，對心理健康和生活品質造成長期影響。頭牌背後的枷鎖職場光環背後常隱藏壓力和束縛。真正的高段位玩法，不是爭取頭牌，而是掌握選擇權：決定自己做什麼、何時退場，才能擁有真正的自由和生活掌控感。自由與自主，是心理健康的重要基礎，也讓職場表現更持久穩定。自由才是職場最高段位在職場高段位的生存心法中，自由是最終獎勵：工資是「賣笑銀」——以時間與精力換取收入。資歷是「資本」——累積經驗與影響力，創造更多選擇。真正的高手，不是誰的頭牌，而是能自主決定工作內容、時間與生活節奏的人。爭來的頭牌只是束縛，贖身換來的才是人生的下一章，提升心理健康與工作滿意度。年KingNet 國家網路醫藥 ・ 23 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 4 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
《國際產業》谷歌在台灣開設AI工程中心 美國以外最大
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】谷歌(Google)周四宣布，在台灣開設美國本土以外的、全球最大的人工智慧(AI)基礎設施硬體工程中心。 谷歌雲端(Google Cloud)的平台基礎設施工程副總裁馬穆德(Aamer Mahmood)說，在台北開發和測試的技術，被部署在全球的谷歌資料中心，而這些資料中心進而驅動了數十億人每天所依賴的谷歌裝置。 馬穆德說，這不僅是對辦公室的投資，也是對生態系的投資，證明了台灣作為全球人工智慧創新中心的重要地位。 總統賴清德也出席了開幕儀式，稱谷歌此舉展現了對台灣的長期投資承諾，並指出台灣不僅是全球科技供應鏈的重要中心，也是安全可靠的AI的關鍵中心。 台灣官方一直警告使用中國大陸AI系統的風險。但中方一直對外駁斥這些擔憂。 谷歌新的辦公室位於台北市士林區劍潭捷運站附近的「CAAM承德168」，鄰近北士科。 谷歌雲端的平台研發總經理摩爾(Greg Moore)表示，新的AI基礎建設研發中心將聚集上百位員工，重點不在規模，而是速度和實力。他強調，台灣新辦公室是谷歌全球AI基礎建設研發中心，設有超過10個專業實驗室，方便不同團隊測試、驗證和完善Google下一代A時報資訊 ・ 2 小時前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前