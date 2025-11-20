「Z世代與α世代來了！」專注力恐崩潰 不問師長只問ＡＩ解惑

圖/TVBS

隨著世代更迭，Z世代與α世代的特質與價值觀展現出與前輩明顯不同的樣貌。Z世代重視職場合理性、工作生活平衡及工作意義，不單為賺錢而工作；而α世代則是第一批AI世代，從小在科技環境中成長，對AI使用熟稔，但也因此面臨專注力培養的挑戰。兩個世代在資訊取得方式上也有所差異，Z世代傾向查詢社群平台，α世代則認為過度調查浪費時間，這些特質將影響他們未來在職場的表現與社會的發展方向。

Z與α世代大不同，AI世代辨真假是考驗。圖/TVBS

屬於Z世代的Joanna在日常工作中負責整理校園宣傳文宣，她發現自己與其他世代有著不同特性。Joanna表示，Z世代對於職場的合理性特別重視，包括加班是否有加班費、主管或同事是否用尊重的態度對待，以及員工的福利制度等。她認為，相較於「前人就是這麼做」或「公司文化一直如此」的觀念，Z世代更會思考這些做法是否真的合理。除了深究職場文化外，Z世代對工作與生活的平衡也很堅持，他們認為工作不僅是為了賺錢生活，其中的意義更為重要。Joanna表示，如果工作的興趣或契合度與自己較為相符，薪資稍微低一點是可以接受的，大家也會在乎長遠來看這份工作的成長性或公司文化。她也提到自己有一個接近α世代的妹妹，感覺她們擁有更自由奔放的靈魂，可能與現今的學習環境不同有關。

廣告 廣告

在α世代方面，他們是第一批AI世代，從小就在科技環境中成長，對AI的認知和使用可說是家常便飯。α世代家長Allen分享，他與孩子一起解決問題時，會說「我們用試試看GPT好了，我們來想辦法」，然後孩子找Google，他找GPT或其他AI工具，一起比較誰的答案正確。Allen擔憂地表示，面對大量資訊，孩子若無法辨識，可能會導致人格偏差，他強調孩子不是壞的，關鍵在於父母是否陪伴。特別是在短影音充斥的時代，Allen觀察到必須更謹慎培養α世代的專注力。他指出，30秒的影片讓孩子們習慣快速獲取資訊，因此要讓他們靜下來做一件事情變得困難，例如解一個數學題目時，許多孩子做不出來，不是因為能力不足，而是缺乏耐心靜下心來思考。

人力銀行人才永續長鍾文雄解釋，α世代雖然與Z世代同樣是數位原住民，但α世代在人際互動、詢問課業、同學或感情問題，以及與親人的關係上，大多會從網路尋找答案，較少尋求老師、師長或其他長者的建議。

Z與α世代大不同，AI世代辨真假是考驗。圖/TVBS

鍾文雄建議企業在分配工作給α世代或Z世代時，可讓他們協助公司蒐集大量資訊找到好方案，善用他們的創意思維和在資訊中找答案的專長。此外，由於他們關注人權、社會、永續、環保議題，公司若有相關資訊科技研發專案或社會公益、環保綠能議題，也適合交由他們負責。

不同世代進入社會將激發不一樣的化學變化，互相學習、尊重是推動社會進步的關鍵力量。

更多 TVBS 報導

秘魯「Z世代」反年改示威 競選遊戲助年輕人參與政治

科技業光環正在消失？ Z世代就業更艱難

Z世代股神！拿紅包錢當投資本金 拚45歲財務自由

年輕人不願加班轉攻兼職！九成新鮮人「寧做兩份工」增收入

