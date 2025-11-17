Z世代茶水間「像學新語言」！48%上班族寧用訊息溝通 專家揭關鍵

圖／TVBS

職場閒聊文化在數位時代面臨挑戰，尤其對成長於社交媒體環境的Z世代來說更是一大考驗。英國一項調查顯示，高達74%的在職成年人承認難以在茶水間與同事自然對話，而48%的人更偏好用傳訊息溝通。專家指出，恰當的職場閒聊不僅能促進同事間的情感連結，還有助於跨部門合作與工作效率提升。然而，如何在閒聊中拿捏分寸、避免觸及隱私，成為所有世代職場人士共同關注的課題。

面對面溝通不習慣，數位原生Z世代重學語言。圖／TVBS

在現代職場中，茶水間的短暫相遇或電梯內的偶然碰面，常成為同事間閒聊的契機。上班族Joffy表示，即使只是簡單詢問「今天還好嗎」這類關心，對可能正感到沮喪的同事來說都是一種幫助。但當被問及不願透露的私人問題時，她會選擇用其他回答帶過。上班族Francis也分享了相似的看法，他認為某些人的熱情互動可能會超過原本預期的界線，例如詢問過多隱私或個資，這時確實會讓人感到為難，這種不舒適感其實不分世代都存在。不過，他同時強調，只要不觸及不舒適的話題，職場閒聊絕對對工作有幫助，因為人與人之間的互動不該僅限於公事公辦。

廣告 廣告

人力銀行人資長江錦樺指出，茶水間等場合往往能遇到不同部門的同事，藉此增進跨部門關係，對未來工作推展可能帶來幫助。這種非正式互動所建立的人際連結，往往能讓日後的合作更加順暢。然而，對於成長於數位時代的Z世代而言，面對面閒聊卻如同「學習新語言」般困難。情感教育課程業者Hank解釋，這主要是因為Z世代從小就習慣以文字作為第一溝通方式，被社交媒體和數位化時代所圍繞。進入職場後，他們常擔心自己會說錯話或被認為奇怪，因此面對面交流成為一種需要重新學習的痛苦經驗。

英調查:七成難開口，Z世代視閒聊如外語學習。圖／TVBS

對於不擅長閒聊的Z世代，Hank建議可以嘗試找出真心欣賞對方的地方，例如讚美主管或同事的優點，將真誠想法說出來，但也要注意不要冒犯到他人。專家分析認為，適當的閒聊不僅能增加人與人之間的正向交流，改善工作環境氣氛，但同時也要注意拿捏分寸，避免不恰當的「尬聊」埋下職場隱患。

更多 TVBS 報導

台青年失業率破12%！Z世代求職不單求穩 專家揪「3致命因素」

陪伴Z世代的失業惡夢！AI取代人力「這職業」首當其衝

頻繁折扣戰被視「滯銷品」 Coach改攻Z世代鹹魚翻身

近9成Z世代工作不到一年不做了 一半人「這原因」提離職

