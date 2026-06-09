Z世代重新定義品牌價值 有感創新成AI時代品牌競爭關鍵
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
AI正在改變消費者獲取資訊與決策的方式，也重新定義品牌與使用者的關係。Yahoo在今（9）日舉辦「Yahoo Innovation Series：媒體互動進化論」論壇，深度剖析Z世代對品牌的期待，並探討品牌在生成式搜尋優化（GEO）上的新機會。在AI時代，「有感創新」已成為消費者選擇品牌的重要因素，尤其受到Z世代重視；隨著AI逐漸融入日常生活，消費者對創新的期待，也從產品功能延伸至「引領潮流」、「安全創新」、「隱形便利」與「人性溫度」4大面向，「有感創新」正成為品牌經營的全新課題。
Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，AI改變的不只是技術，更是品牌與消費者之間的關係。隨著AI生成內容愈來愈普及，信任與真實正成為品牌最重要的資產。在Yahoo全球加速AI創新的同時，台灣團隊也持續運用AI技術，升級新聞、股市等核心產品，希望讓AI主動陪伴消費者，更有效率地獲取資訊、做出更好的決策。也期待與品牌夥伴攜手，共同探索AI時代的新機會。
根據全球趨勢顯示，消費者對創新的期待，正從「產品」驅動走向「價值」驅動，超過6成的消費者，希望品牌能讓他們對未來感到樂觀。Yahoo也發現，在AI時代，消費者期待品牌，能透過持續創新，展現對未來的承諾；如何將創新轉化為消費者有感的價值，成為品牌經營的關鍵。
觀察消費者對「有感創新」的期待，可歸納出4大面向。包括「引領潮流」：Z世代以創新定義品牌價值。對Z世代而言，創新是品牌風格與價值觀的展現，即使面對通膨壓力，仍有43%的Z世代表示，願意為具獨特感與個人風格的品牌支付溢價，顯示文化認同與潮流感，正成為品牌競爭力的重要來源。
「安全創新」：以科技建立信任感。在AI時代，「值得信任」是Z世代最重視的品牌特質之一。隨著AI錯誤資訊與虛假內容，被視為全球企業的重要風險，品牌如何透過技術創新、資訊透明與安全機制建立信任，將成為關鍵競爭力。
「隱形便利」：最好的科技，是感受不到科技。當AI逐漸融入日常生活，消費者真正期待的並非更複雜的技術，而是更簡單、更順暢的體驗。根據Gartner預測，到2028年將有30%的數位互動，由AI代理主導。未來AI的價值，在於無形中降低使用門檻、提升體驗效率，讓科技真正回歸服務本質。
「人性溫度」：科技愈進步，真實連結愈珍貴。當AI加速內容生成與服務自動化，消費者對真實互動與情感連結的需求，反而持續提升。根據麥肯錫研究，2025年表現優異的品牌有40 %的營收增長，來自人性化個人連結，顯示能夠建立「與我有真實連結」的品牌，將更容易贏得消費者長期認同。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
兵家綺落淚現身靈堂！憶見傅子純最後一面 心痛喊：你玩笑開大了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
台積電5月營收4169億元！創歷史新高
台積電（2330）今天（10日）公布2026年5月營收表現，單月合併營收達新台幣4,169億7,500萬元，較4月成長1.5%，與去年同期相比大幅增加30.1%，不僅維持強勁成長動能，也同步刷新歷史單
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
快訊／Uber One漲價！每月多繳79元 方案更新內容一次看
外送使用者注意！Uber宣布即日起Uber One會員費調漲，新訂閱戶月訂閱從120元調漲至199元，年訂閱從1200元調漲為1990元，Uber強調此次調整已經研議1年多，與今年7月上路的外送專法無關，Uber One會員方案更新，出國也能享會員福利，搭乘行程回饋提升至最高15%。（賴俊佑）
回檔就是上車機會？法人點名下半年聚焦代理式AI、MLCC與太空經濟
【記者呂承哲／台北報導】美國5月非農就業數據優於預期，引發市場對聯準會政策轉向的擔憂，高估值AI科技股近期出現明顯修正。統一投信認為，本波下跌主要來自先前股市大漲後的籌碼過熱、部分企業財報未能滿足市場過高期待，以及總經數據帶來的短期干擾，在經濟基本面仍穩健、企業獲利持續上修的情況下，科技產業中長期成長趨勢並未改變，市場回檔反而提供長線投資人布局機會。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
全球只剩兩強！欣興吃下AI載板紅利 擴產仍追不上需求
財經中心／綜合報導AI伺服器需求持續爆發，欣興（3037）表示高階ABF載板市場供需進一步趨緊，目前全球真正具備高階AI載板供應能力的廠商已逐漸收斂至欣興與日本Ibiden兩大業者。公司在ASIC載板市場市占率已超過70%，GPU載板則受惠光復廠良率與產能提升優於預期，持續擴大市場領先優勢。
左左右右18歲了 高中畢業吐成年心聲：沒無敵星星了
【緯來新聞網】曾以5歲之齡翻跳韓國女團舞曲爆紅、登上美國知名脫口秀節目的雙胞胎童星「左左右右」，近日
股市大跌房價反而會漲？他分析3情況 網揭關鍵：時候未到而已
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導不少投資人好奇，當股市出現大幅修正時，資金是否會轉向房地產市場，進一步推升房價。近日，就有網友在PTT發文分析股市...
「亞洲父母」全是負面標籤嗎？人妻嫁英國「列6大特質」：歐美爸媽比不上
生活中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台總能掀起一陣旋風，他日前發表演說時坦言，自己的爸媽是典型亞洲父母，即便他已經63歲也難逃被狂唸一頓。不少網友近日也在社群討論有關「亞洲父母」的話題，就有人指出「亞洲父母這個標籤好像挺負面的」，好奇拋問：「但亞洲父母有什麼優點呢」，貼文曝光後，吸引眾多網友湧入留言並狂列一連串優點，原PO看完感慨說：「大家提了好多亞洲父母的溫暖，真是感人」。
所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家
所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。
6月EFT除息倒數！14檔熱門標的 一圖看最後上車日
[Newtalk新聞] 6月ETF除息旺季正式展開，不少投資人開始關注哪些ETF即將除息、最後買進日落在何時。根據國泰綜合證劵整理資料，14檔熱門ETF即將進入除息階段。 在股票型ETF方面，高股息依舊是市場焦點。其中00918大華優利高填息30本次配息1.26元居冠，00919群益台灣精選高息配發1元，00713元大台灣高息低波同樣配發1元，展現穩定配息實力。近年備受市場關注的00929復華台灣科技優息則維持月配機制，本次配息0.26元，適合偏好現金流的投資人。 此外，主動式ETF也逐漸成為市場新寵。00981A主動統一台股增長本次配息0.63元，顯示主動選股策略開始透過配息機制吸引資金關注。00896中信綠能及電動車配息1.25元，在新能源與電動車產業長期成長趨勢下，同樣受到市場矚目。 另一方面，債券ETF仍是穩健型投資人的重要選擇。00687B國泰20年美債配息0.262元，00751B元大AAA至A公司債配息0.43元，配息金額相對亮眼。月配型債券ETF方面，00933B國泰10Y 金融債、00937B群益ESG投等債20 、00772B中信高評級公司債以及00773B中信優先
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
法拉利姐爆改「簡直變另一個人」！化韓系仙氣妝美照曝光 網看傻：以為是全智賢
網路紅人「法拉利姐」張婷婷8日在臉書分享自己化韓系妝的美照，臉蛋風格幾乎完全變一個人，截然不同的甜美氣質與過往形象落差極大，瞬間在網路引起不小關注，大批粉絲傻眼驚呼差點認不出來，甚至有人大讚神似韓國女神全智賢！
輝達狂飆成地表最強AI公司！黃仁勳揭財富密碼：痛苦終將變成禮物
從餐館洗碗工到AI教父！黃仁勳身價震撼全球。他的世界格局與夜市風格，不止風靡臺灣這股風氣也吹到南韓。黃仁勳超親和，上綜藝節目「劉Quiz ON THE BLOCK」與劉在錫對談，還隨獵魔女團主題曲「Golden」起舞。《NVIDIA輝達之道》曝光黃仁勳成為富豪的核心之道：「韌性來自痛苦的祝福」。
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。