Z世代重新定義品牌價值 有感創新成AI時代品牌競爭關鍵

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

AI正在改變消費者獲取資訊與決策的方式，也重新定義品牌與使用者的關係。Yahoo在今（9）日舉辦「Yahoo Innovation Series：媒體互動進化論」論壇，深度剖析Z世代對品牌的期待，並探討品牌在生成式搜尋優化（GEO）上的新機會。在AI時代，「有感創新」已成為消費者選擇品牌的重要因素，尤其受到Z世代重視；隨著AI逐漸融入日常生活，消費者對創新的期待，也從產品功能延伸至「引領潮流」、「安全創新」、「隱形便利」與「人性溫度」4大面向，「有感創新」正成為品牌經營的全新課題。

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Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，AI改變的不只是技術，更是品牌與消費者之間的關係。隨著AI生成內容愈來愈普及，信任與真實正成為品牌最重要的資產。在Yahoo全球加速AI創新的同時，台灣團隊也持續運用AI技術，升級新聞、股市等核心產品，希望讓AI主動陪伴消費者，更有效率地獲取資訊、做出更好的決策。也期待與品牌夥伴攜手，共同探索AI時代的新機會。

根據全球趨勢顯示，消費者對創新的期待，正從「產品」驅動走向「價值」驅動，超過6成的消費者，希望品牌能讓他們對未來感到樂觀。Yahoo也發現，在AI時代，消費者期待品牌，能透過持續創新，展現對未來的承諾；如何將創新轉化為消費者有感的價值，成為品牌經營的關鍵。

觀察消費者對「有感創新」的期待，可歸納出4大面向。包括「引領潮流」：Z世代以創新定義品牌價值。對Z世代而言，創新是品牌風格與價值觀的展現，即使面對通膨壓力，仍有43%的Z世代表示，願意為具獨特感與個人風格的品牌支付溢價，顯示文化認同與潮流感，正成為品牌競爭力的重要來源。

「安全創新」：以科技建立信任感。在AI時代，「值得信任」是Z世代最重視的品牌特質之一。隨著AI錯誤資訊與虛假內容，被視為全球企業的重要風險，品牌如何透過技術創新、資訊透明與安全機制建立信任，將成為關鍵競爭力。

「隱形便利」：最好的科技，是感受不到科技。當AI逐漸融入日常生活，消費者真正期待的並非更複雜的技術，而是更簡單、更順暢的體驗。根據Gartner預測，到2028年將有30%的數位互動，由AI代理主導。未來AI的價值，在於無形中降低使用門檻、提升體驗效率，讓科技真正回歸服務本質。

「人性溫度」：科技愈進步，真實連結愈珍貴。當AI加速內容生成與服務自動化，消費者對真實互動與情感連結的需求，反而持續提升。根據麥肯錫研究，2025年表現優異的品牌有40 %的營收增長，來自人性化個人連結，顯示能夠建立「與我有真實連結」的品牌，將更容易贏得消費者長期認同。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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