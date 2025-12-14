Z 世代春季必衝音樂祭！Monster Energy 助攻「浮現祭 EMERGE FEST 2026」

▲2026 年春天還沒到，音樂祭行程先卡位。

買兩瓶就抽雙日門票 開春搖滾冒險正式啟動

【記者 沁諠／台北 報導】Monster Energy 即日起正式啟動「Monster Energy × 浮現祭 EMERGE FEST 2026」期間限定消費抽獎活動，率先為年輕樂迷打開搶先入場的機會。只要購買指定 Monster Energy 產品，就有機會提前取得浮現祭雙日門票，為開春音樂祭生活搶下第一張門票。

Monster Energy 以極限精神點燃 2026 開春氣勢

近年來，音樂祭已不只是「看演出」，更成為年輕世代展現生活態度、結交同好、打造回憶的重要文化場域。Monster Energy 長期深耕音樂與極限文化，持續與年輕族群站在同一陣線，透過與浮現祭的合作，將能量、冒險與自由精神延伸至音樂祭現場，陪伴樂迷迎接 2026 年的第一場大型冒險。

廣告 廣告

Z 世代年度行程表中的春季關鍵一站：浮現祭 EMERGE FEST 2026

「浮現祭 EMERGE FEST」結合台中海線小鎮文化與國際音樂演出，近年快速成長為台灣春季最具代表性的戶外音樂祭之一。2026 年活動以「冒險新基地」為主題，將於 2 月 28 日至 3 月 1 日 在 台中清水鰲峰山運動公園 盛大登場，預計吸引來自全台及海外的樂迷共襄盛舉。

本屆陣容橫跨台灣、日本、韓國與東南亞，集結搖滾、另類、流行等多元風格，從指標性樂團到新世代創作人一次到位，打造屬於年輕世代的音樂交流場域。

▲▼2025年活動照片

陣容亮點包含：

美秀集團、터치드(TOUCHED)、滅火器 Fire EX.、怕胖團 PAPUN BAND、go!go!vanillas、The Chairs 椅子樂團、傻子與白痴、旺福、VH、すりぃ THREEE、Tota、とた、SERIOUS BACON、pami、the cabs、溫室雜草、庸俗救星、公館青少年、P!SCO、粗大Band、Haku.、berry meet、CAN’T BE BLUE、kurayamisaka、雪国、Ghost Bookstore、SHOOTUP、梁河懸、孤獨的利裡、REJAY、本能實業、凹與山、JOYCE就以斯、野巢 Nosu、KIK 等，更多演出名單將陸續公開。

「Monster Energy × 浮現祭 2026」消費抽獎活動開跑

買兩瓶就有機會直通音樂祭現場

為了邀請更多樂迷一同參與音樂祭，Monster Energy 推出期間限定消費抽獎活動。即日起至 2026 年 1 月 7 日 23:59，於全台便利商店、量販店及超市購買 兩瓶以上 Monster Energy，即可參加抽獎，有機會獲得浮現祭雙日門票與 Monster Energy 品牌限量周邊。

獎項內容如下：

● 頭獎（20 名）（參考市值 NT$13,000）

－ 浮現祭雙日票 2 張

－ Monster Energy® 海灘椅 1 張

－ Monster Energy® 短袖 Tee 2 件

－ Monster Energy® 帽子 2 頂

● 貳獎（30 名）

－ Monster Energy® 海灘椅 1 張（參考市值 NT$3,000）

● 參獎（50 名）

－ Monster Energy® 短袖 Tee 1 件

－ Monster Energy® 帽子 1 頂（參考市值 NT$1,800）

活動詳情與完整參加辦法，請至官方活動網站查詢： https://reurl.cc/1kKzDV

Monster Energy 誠摯邀請所有熱愛音樂、渴望冒險的年輕世代，從第一罐能量開始，啟動 2026 年最震撼的春季音樂祭旅程。（照片業者提供）