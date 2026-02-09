ZANMANG LOOPY攻佔萊爾富！12家粉紅萌店登場、打卡門市一次看
記者李鴻典／台北報導
農曆春節即將到來，萊爾富首度將韓國超人氣角色「ZANMANG LOOPY」帶進門市，從年前搶紅包、春節開運美食到走春必訪萌系門市。替會員提前暖身，萊爾富於2月10日推出限時限量「馬年招財納福」ZANMANG LOOPY限定商品，於Hi-Life VIP APP整買零取分時段開搶。10:00推出ZANMANG LOOPY紅包袋、12:00推出ZANMANG LOOPY盲盒、14:00推出ZANMANG LOOPY指定奶茶、16:00則是推出ZANMANG LOOPY限定果昔，數量有限，邀會員把握機會迎接新年好福氣。
2月11日至3月3日，消費不限金額即可加購四款軟萌商品，包括加購139元的ZANMANG LOOPY保冷袋、加購169元絨毛吊飾粉紅兔款（預購）、加購199元公仔盲盒（6款），以及加購269元的ZANMANG LOOPY公仔（夏日微風/露營棉花糖/冬日雪人/宅宅放空款）。此外，門市單筆消費滿168元，還可獲得2026 ZANMANG LOOPY紅包袋；全系列數量有限，售完為止。
萊爾富春節優惠同樣不間斷，推出多款極具吉祥寓意的開運商品。Hi café於2月14日至2月22日推出超值咖啡優惠，大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元、大杯重乳拿鐵單杯59元，杯身設計融入金馬字樣與ZANMANG LOOPY可愛造型，年味十足。果C果昔推出多款年節限定口味，包含蘋果搭配柳橙的「蘋蘋安安」單杯特價59元、芭樂搭配金桔的「吉桔如意」嚐鮮價79元，以及隱藏限定款嚐鮮價99元（果昔指定品項第2杯5折，排除蘋平安安）。
春節走春不只拜拜，也要拍照打卡。萊爾富今年打造12家「ZANMANG LOOPY萌店」，整間門市從外觀到內裝全面粉紅化，成為連假最吸睛的地標。
12家ZANMANG LOOPY萌店包含：三重向日葵、台中忠孝夜市、中山錦東、高雄濱海、松山撫遠、文山貓空、中正善導寺、萬華內江、大安龍陣、中山榮耀、中壢海華、板橋民生站，北中南通通找得到，走春順路就能遇見ZANMANG LOOPY。同時推出20家「吉祥寓意店」，結合財神、觀音等吉祥意象，讓補給同時討個好彩頭。
據外交部統計，2025年全台穆斯林人口超過30萬人，7-ELEVEN持續推動「國際食飲多元化」，為回應不同族群的生活需求，7-ELEVEN於 2月18日至3月19日推出「日落開齋組合餐」友善飲食活動，貼近穆斯林族群於齋戒月期間的飲食需求，精選多款不含豬肉原料與酒精友善穆斯林的商品，品項涵蓋沙拉、三明治、義大利麵、燉飯、粥品等多元餐食選擇，讓消費者安心享用符合飲食信仰的餐點。
7-ELEVEN於活動期間每日17:00至翌日06:00，凡購買指定穆斯林友善飲食品項，搭配立頓原味奶茶或UNIF椰子水、UFC椰子水，即可現省10元，呼應齋戒月日落至日出間的開齋時段，提供便利的用餐體驗。門市也強化冷藏冰箱貨架商品陳列及友善飲食標示、線上運用 QR CODE提供完整商品與成分資訊，便於快速安心查詢。(優惠活動內容與品項以官網及門市公告為主)
OPENPOINT點數生態圈以「跨通路會員制」、「多元支付整合」、「放大點數價值」三大策略深耕，uniopen會員數已突破1,950萬名。迎接馬年到來替廣大會員謀福利，OPENPOINT APP行動隨時取、驚喜抽等熱門活動，不只推出CITY系列飲品組合最高回饋16%還能抽星宇航空機票解鎖夢幻之旅。另全新上線「遊戲時光」讓會員在連假期間玩遊戲同步累積OPENPOINT點數。
7-ELEVEN跟緊時下話題熱潮，日前首度推出超商小招牌燈箱引爆話題並帶動購買熱潮，此次加碼於2月11日起再推出「限量7-ELEVEN品牌燈箱」，依據1946年至最新2020年後的5款7-ELEVEN招牌變成小招牌；同時因應新年到來攜手松山奉天宮、台北霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮、南鯤鯓代天府四大宮廟推出「限量四大宮廟開運燈箱磁鐵」，在家天天可以幫自己點光明燈！「uniopen PRIMA會員訂閱制」自2月9日(一)11:00～2月10日(二)23:59止，於OPENPOINT APP限時2天推出「限量7-ELEVEN品牌燈箱」預購活動，每位訂閱會員限量預購1組(5入一組)，活動總限量共1,000組。
農曆新年就是互相傳遞祝福的好時機，晨光土司過年期間推出「新年限定開運貼紙」融入馬年吉祥話元素，兼具祝福意涵與蒐集趣味，象徵馬年「迎晨光納福」、「有土司有財」的好彩頭，在享用美味土司的同時，還能抽好運籤、討吉利。「2026/2/11~2/21晨光GOLD生土司系列任選兩件55元」及「即日起~3/３晨光葡萄土司&晨光奶油土司，搭配指定飲料組合價55元」。
迎接浪漫西洋情人節，2月14日恰逢春節假期首日，統一企業集團集結7-ELEVEN、康是美、UNIKCY、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho、統一精工等關係企業品牌，以「純粹而經典的愛」為概念設計2026年西洋情人節精緻花盒，共同敬獻逾7萬支「進口空運玫瑰花」。
限量「進口空運玫瑰花」於2月12日至2月14日7-ELEVEN指定門市浪漫登場，單支售價199元，還可同享巧克力禮盒75折至85折的加價購優惠，推薦「金莎經典巧克力心型禮盒」、CupiCho全球精品巧克力「Elit松露三重奏寶盒-霧光紅」、「比得兔典雅花園77%黑巧克力禮盒」，即日起可直接到門市先預訂，於情人節前夕取貨，併買花禮與巧克力甜蜜加分。OPENPOINT行動隨時取於2月9日至2月14日同步推出情人節活動，包括好時經典可可、冰淇淋紅茶、黑糖珍珠撞奶等CITY飲品。
每年過年不僅是家人團圓的時刻，還是送禮的重頭戲！美廉社「巷口新春馬上省」推出單筆消費滿150元就送20元滿額折價券，若購買指定糖餅禮盒，任2件再享88折；即日起至3月3日，美廉社推出Q版招牌燈箱盲袋（共9款），數量有限，售完為止。
美廉社開賣造型禮盒超吸睛，北港武德宮推出「虎爺造型酥心糖禮盒」，不只好看、討喜還可以收納當存錢筒，現在一桶只要399元；「卡滋.蠟筆小新爆米花造型桶（鱷魚阿山款）」，可以背的爆米花造型桶，過年肯定成為全場焦點！
過年當然少不了童玩助興！「紅包抽抽樂＋洞洞樂」、「180 包遊戲大紅包」，任一組只要 229 元，現在購買再加碼送紅包袋 12 入，超值又好玩；「創意捏捏樂（好事發生/包你中獎）」一件只要 99 元，購買就送 Miffy 彩色紅包袋（5 入）乙組。
配合新春檔期，city’super推出多款限量福袋，其中 city’super限量福袋售價 800 元，每袋皆含 ROYCE’ 生巧克力兌換券，商品內容市值回饋達 20% 以上，並有機會抽中日本 KOIZUMI 吹風機、500 元商品抵用券等驚喜好禮；ROYCE’ 限量福袋售價 500 元，推出兩款人氣組合，回饋最高達 43% 以上，活動期間還有機會獲得 ROYCE’ KYOTO 保冷袋，數量有限，售完為止。
city’super於農曆新年前後同步推出多波期間限定回饋活動，即日起至2月11日當日單筆消費滿2,000元，即可獲得「city’super × ROYCE’金馬紅包袋」乙組，結合新年氛圍與人氣品牌巧思設計，送禮自用皆適宜；2月17日至2月22日期間，當日單筆消費滿1,500元，則可獲贈「日本青森頂級蘋果」乙顆，將來自日本產地的美味祝福一同帶回家。
此外，momo富邦媒體科技宣布，自2026年1月起正式升級循環包裝服務，攜手環保科技社會企業「配客嘉 PackAge+」導入新一代循環袋。此次升級串聯全台 4,700 處循環包裝歸還據點，涵蓋便利商店、連鎖通路與在地店家，讓消費者在不改變既有網購流程的前提下，即可輕鬆歸還包裝並實踐減廢行動。momo 表示，新一代循環袋相較一次性破壞袋，平均可創造約 30% 的減碳效益，進一步為台灣電商建立可長期運作的循環包裝新標準。
隨著永續意識升溫，國際市場調查顯示 Z 世代消費者在購物決策中，愈來愈重視品牌是否具備實踐永續的作為。momo 指出，永續若無法融入日常、降低參與門檻，便難以真正被選擇。此次與配客嘉合作，以「便利性」為核心，將循環袋導入更多配送情境，並透過系統設計讓消費者歸還循環袋後即可獲得回饋優惠，使減碳落實在每一次網購行動中。
