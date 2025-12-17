Zappos謝家華過世5年出現「神秘遺囑」家屬：偽造的

32--已故網路鞋商Zappos創辦人謝家華過世四年多後，出現神祕遺囑。但代表謝家華家人的律師最近聲稱，這份遺囑是「偽造的」，要求法院宣告該文件無效。(美聯社)

已故網路鞋商Zappos創辦人謝家華(Tony Hsieh)火災過世後留下5億元遺產，在他過世四年多後，出現神祕遺囑。但代表謝家華家人的律師最近聲稱，今年稍早出現的神祕遺囑是「偽造的」，家屬律師已向法院申請宣告該文件無效。

謝家華2020年11月在康乃狄克州火災中因吸入濃煙引發併發症喪生，享年46歲，身後留下5億元遺產；謝家華死因被判定為意外。他的家人表示謝家華去世時未留下遺囑；過去這幾年家人都在打官司，對抗聲稱曾借錢給謝家華的友人與同事。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，謝家華的家屬在訴訟文件中指出，「各種騙局五花八門。本案騙局是一份被吹噓成謝家華遺囑的文件」。

今年稍早，自稱辛格(Kashif Singh)的男子聲稱，他91歲的已故祖父皮爾·穆罕默德(Pir Muhammad)生前和謝家華是「摯友」，他在祖父遺物中發現了謝家華的遺囑。

但根據拉斯維加斯KSNV-TV電視台15日發布的法庭文件，沒有任何證據表明謝家華與穆罕默德相識；就連謝家華姓名的拼法都有誤。

謝家華的家人提出的訴訟要求裁定該遺囑偽造，並列舉所謂謝家華簽名實乃偽造、謝家華與穆罕默德並無已知聯繫等證據。訴訟指出，這份文件是在謝家華去世多年後，被一名陌生人發現。該遺囑還指定由兩名據稱並不認識謝家華的律師擔任遺囑執行人，負責管理其遺產。

訴訟文件顯示，謝家華家屬聘請鑑定偽造文件專家檢驗遺囑上所謂的謝家華簽名，最後得出結論，遺囑與謝家華已知筆跡存在「諸多無法解釋的差異」，因此斷定遺囑偽造。

謝家華家人還表示，該遺囑聲稱於2015年3月簽署，但沒有任何證據顯示謝家華曾出席遺囑簽署儀式，謝家華的日曆、電子郵件等文件均未記錄此事。此外，聲稱見證過謝家華簽署遺囑的五人下落不明，「他們的聯絡方式都是偽造的，很可能根本不存在」。

