ZB1宣布延長活動！ 9成員嗨喊：想回報粉絲

ZEROBASEONE宣布延長活動。（圖／翻攝自臉書＠ZB1official）

南韓限定大勢男團ZEROBASEONE（簡稱ZB1）自2023年7月出道後，備受熱烈關注，不過活動期僅短短的2年6個月。原預定2026年1月解散的他們，今（1）日正式宣布ZEROBASEONE共9名成員一致同意將活動期延長2個月。

由韓國Mnet選秀節目《BOYS PLANET》選出的期間限定男子團體ZEROBASEONE，共有9名成員，包含金地雄、章昊、成韓彬、Seok Matthew、金泰來、RICKY、金奎彬、朴乾旭與韓維辰，節目播出前後皆吸引大眾視線。

ZEROBASEONE活動期原定2年6個月，也就是2026年1月10日將正式解散。不過1日團體所屬經紀公司WAKEONE發聲明透露，成員們出於對團體的深厚感情，以及想要回報ZEROSE（官方粉絲名）一如既往給予大量的愛與支持，做出了這一決定：計劃以完整體的形式繼續活動至2026年3月。

公司表示，「為了有意義地延續和全世界粉絲們在一起的時間，而決定延長活動」；同時透露，成員們為了透過音樂和舞台表達感激之情，正在齊心協力準備安可演唱會和新曲。

ZEROBASEONE自出道以來，連續6次創下百萬專輯銷量的紀錄，鞏固了其作為第五代偶像男團代表的地位。另外，他們也穩步拓展了在全球主要音樂市場的影響力，包含美國告示牌（Billboard）排行榜和日本Oricon公信榜等世界主要音樂市場。

ZEROBASEONE近期舉辦的2025世界巡迴演唱會〈HERE&NOW〉也接連傳出售罄的消息，展現了他們強大的全球票房號召力。

