ZB1演唱會 12/6小巨蛋登場！入場須知、周邊販售、彩排福利一次看。

（中央社紐約2025年12月1日綜合外電報導）美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）今天表示，正對中資快時尚電商平台Shein展開調查，以釐清這間公司是否違反德州法律，涉及不道德勞動行為及販售不安全的消費產品。路透社報導，法國反詐欺當局上個月發現，Shein在其網路平台販售兒童外貌情趣娃娃及非法武器，使這家公司陷入輿論風暴，美方調查也讓Shein面臨更加沉重的壓力。派克斯頓表示，他的調查將聚焦Shein是否違反州法，使用有毒或危險材質，或在產品安全與道德採購方面誤導消費者。派克斯頓補充說，有關當局也會檢視其資料蒐集與隱私處理的方式。法國政府要求Shein在當地暫停營運3個月，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）也要求這家公司提供資訊，以判斷其是否對歐洲消費者構成「系統性風險」。Shein表示，公司已在全球禁售相關情趣娃娃，也將配合歐盟執委會的要求。Shein總部位於新加坡，但銷售商品主要來自中國，並與數以千計中國供應商合作。美國阿肯色州的共和黨籍參議員柯頓（TomCotton）今天也致函司法部長邦迪（Pam Bondi），敦促美國司法部與國土安全部調查S

中央社財經 ・ 8 小時前 ・ 發起對話