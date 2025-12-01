ZB1演唱會 12/6小巨蛋登場！時間地點、票價座位、粉絲福利一次看
選秀節目出身的限定男團ZEROBASEONE （ZB1）展開全新世界巡演《HERE & NOW》，首波巡演地點就包括台灣，將在12/6於台北小巨蛋開唱！ZEROBASEONE透過Mnet選秀節目《BOYS PLANET》出道，由成韓彬、金地雄、章昊、Ricky、金奎彬、金泰來、朴乾旭、Seok Matthew、韓維辰組成，他們曾來台參加韓流拼盤演唱會的演出，這次是首度帶著專場來台；也因為上次他們來台參加拼盤前夕，中國成員章昊與Ricky突然稱病缺席，這次能否以完整體來台也受到ZEROSE（官方粉絲名）矚目。ZB1演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
ZB1演唱會｜時間地點
演出日期：2025/12/06（六）19:30
演出地點：台北小巨蛋
ZB1演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT $6,881 / $6,281 / $5,789 / $3,989 / $3,589 / $799
座位圖：
ZB1演唱會｜粉絲福利
福利加購時間：2025/11/28（五）12:00👉粉絲福利加購頁面
福利加購資格：於 2025/11/23（日）23:59 前完成購買本場演唱會票券，始能購買福利票券。
福利加購價格：
$6,881 ALL福利＋Send Off｜$9 （限量 300 名）
$6,881 ALL福利＋演唱會簽名明信片｜$9 （限量 30 名）
$6,881 ALL福利｜$9
$6,281 ALL福利＋彩排＆獨家VIP通行證｜$9 （限量 200 名）
$6,281 ALL福利＋演唱會簽名明信片｜$9 （限量 20 名）
$6,281 ALL福利｜$1
$5,789 / $3,989 / $3,589 / $799 / $399 ALL福利｜ $1（身障票福利等同 $799 票價）
標示 ALL 的福利為保證福利，只要持有該票價並加購福利，即可獲得該項福利。
有數量限制的福利，每張符合資格的票券僅限加購一項福利。（例如，購買 $6,881 票價的觀眾可選擇加購「Send Off」或「演唱會簽名明信片」其中一項福利。）
$6,281 票券持有者，若只擁有「演唱會明信片」 + 「演唱會限定小卡套組」，僅需付 $1 加購福利券。
$6,281 票價加購之「Sound Check Party」與「獨家VIP通行證」為套組福利，即擁有「Sound Check Party」福利者亦自動擁有「獨家VIP通行證」，不需另外選購。
ZEROBASEONE演唱會｜必聽歌單
《In Bloom》
《CRUSH (가시)》
《SWEAT》
《Feel the POP》
《GOOD SO BAD》
《BLUE》
（影片來源：ZEROBASEONE YouTube，若遭移除請見諒）
ZB1演唱會｜售票時間
【Global Official Fanclub 會員優先購】
登記時間：2025/09/10（三）12:00～2025/09/13（六）12:00
登記連結：Plus Chat 網站
售票時間：2025/09/16（二）14:00～19:00 止
【全面開賣】
售票時間：2025/09/21（日）12:00
售票平台：KKTIX
注意事項：
全區採實名制，僅限在 KKTIX 網站購票，實名制相關規定請參考售票網頁說明。
紅2A、紅2B、紫2A、紫2B 票價 $5,789 區域因靠近主舞台兩側及舞台硬體架設方式，視線將產生部分遮擋，請確認可接受之後再行購票。
所有 KKTIX 會員限購 4 張（含 Global Official Fanclub 會員優先購）
B1特區皆為站席，若有消費者未結帳或退票，空出之序號有可能會被比較晚買的消費者購買，且可能同筆訂單會有序號不連號情形發生，請依序號整隊入場。
💠更多演唱會懶人包：
● KPOP Masterz 拼盤演唱會：8/10台體大田徑場開唱
● BLACKPINK演唱會：10/18、10/19 高雄世運主場館開唱
● Super Junior演唱會：11/15、16大巨蛋、2026/1/24高雄巨蛋開唱
● TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
