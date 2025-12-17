ZEROBASEONE 確定出席金唱片！帶你認識從選秀節目誕生、席捲全球舞台的新生代話題男團

韓國人氣男團 ZEROBASEONE（ZB1） 近日確定將來台出席金唱片頒獎典禮，消息一出立刻引發高度關注。這組以選秀節目誕生、短時間內躍升為新世代代表男團的團體，正站在事業重要轉捩點，也讓更多人開始好奇：ZEROBASEONE 究竟是誰？

韓國限定男團ZEROBASEONE

從選秀節目《BOYS PLANET》走到出道舞台

男團ZEROBASEONE誕生自韓國Mnet選秀節目《BOYS PLANET》，由觀眾投票選出章昊、成韓彬、Seok Matthew、RICKY、朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄、韓維辰等九名成員，他們分別來自韓國、中國與加拿大，於2023年7月正式出道。團名「ZEROBASEONE」象徵「從0到1的開始」，也代表成員與粉絲一同踏上的全新旅程。

ZB1團名象徵「從0到1的開始」

出道即巔峰 寫下新生代男團紀錄

ZEROBASEONE 出道後迅速累積人氣，首張迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》一推出便創下亮眼成績，成為 K-POP 史上少見的「出道即百萬銷量」男團之一。其後推出的多張專輯亦延續高銷量表現，穩坐新生代男團焦點位置。

ZB1出道作品創下佳績

多首代表作 展現舞台完成度

音樂方面，ZEROBASEONE以旋律性與舞台表現見長，出道曲〈In Bloom〉以青春感十足的風格成功打開市場；〈CRUSH〉、〈Feel the POP〉、〈GOOD SO BAD〉等作品則展現更成熟的舞台魅力。近期推出的歌曲〈BLUE〉與〈ICONIK〉亦在音樂節目與海外榜單上取得佳績，證明其穩定成長的音樂實力。

ZB1最新歌曲〈ICONIK〉獲音樂節目冠軍

世界巡演到台北 首次站上小巨蛋吸引萬名粉絲朝聖

ZEROBASEONE 曾在2024年參與《Golden Wave》拼盤演唱會，踏上高雄世運主場館舞台；他們更在今年展開世界巡演《HERE&NOW》，並於12月6日首度站上台北小巨蛋舉辦專場演唱會。演出當日吸引逾萬名粉絲入場，場內座無虛席，來自台灣及海外的ZEROSE（粉絲名）齊聚一堂，見證團體首次征服台北指標級場館的重要時刻。此次演出不僅展現ZEROBASEONE紮實的舞台實力，也象徵九位男孩的全球人氣持續攀升。

ZB1於台北小巨蛋舉辦世界巡迴演唱會

合約將至尾聲 官方宣布延長活動

作為選秀出身的「期間限定團體」，ZEROBASEONE原訂合約將於2026年1月到期，粉絲間瀰漫不捨情緒。對此，ZB1所屬經紀公司WAKEONE日前正式宣布，經與成員協商並取得全員同意， 合約將延長兩個月，讓團體得以在最後階段完成巡演與新作品計畫，也為這段旅程留下更完整的篇章。

經紀公司宣布，ZB1將延長合約兩個月

金唱片舞台再聚焦 見證當下的 ZEROBASEONE

此次確定出席金唱片頒獎典禮，不僅象徵ZEROBASEONE在音樂成績上受到肯定，也成為其演藝旅程中重要的一站。從努力爭取出道機會的選秀舞台走向國際頒獎典禮，ZEROBASEONE 的「從 0 到 1」旅程仍在進行中，金唱片的舞台，正是見證他們閃耀光芒的關鍵現場。

金唱片頒獎典禮象徵ZB1演藝旅程中重要的一站

（圖片來源：超級圓頂、X@ZB1_official）

