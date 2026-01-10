ØZI回味「斷片」時刻 放話辦賀爾蒙派對

ØZI（左）邀Karencici合唱〈ReUP〉。奧曼音樂有限公司提供



ØZI日前在YouTube釋出去年3月在北流舉辦的「SWIRL漩．渦」演唱會精華，他首度以鋼琴自彈自唱寫給外婆的歌〈If Only〉，他表示當時「短暫斷片」，當下與粉絲有種「很直接、貼近的交流溫度」，演唱會實況上線後，他也看了粉絲留下的長文心得，「我把每1位粉絲寫給我的 500 字心得都看過了，I loved it」。

「SWIRL漩．渦」演唱會一開場就話題十足，ØZI直接溜直排輪登台，為整晚演出揭開序幕，他穿著黑色外套內搭蕾絲半透明上衣，現場不斷聽到觀眾喊「脫」，讓他忍不住笑說：「你們大家是為了看我來脫衣服的嗎？」面對歌迷的熱情反應，他也直呼：「你們真的有點太恐怖了。」

回顧北流舞台，ØZI形容是一個「混沌中的秩序」，也是一個階段性的總結，將他出道以來嘗試過的各種音樂風格、對自我的摸索，甚至那些混沌的狀態全都完整收在一起，若要推薦1首歌給首次透過實況觀看演唱會的觀眾， 他選擇〈Sex Tape〉，直言那是他到目前為止，最完整呈現自己作為1個創作者的作品。

演出尾聲，ØZI也宣布將推出新 R&B專輯，並計畫打造一場超性感的「賀爾蒙派對」，歌迷拱他直接攻蛋，他笑喊，若真的站上台北小巨蛋：「我會情勒你們喔！說好一定要來。」至於近期工作計畫，他透露目前正處在創作期，有表演仍會繼續演出，但重心將更放在創作與沉澱上，期待做出能真正感動人的作品。

