ØZI悲痛外婆逝世！台上唱到一半短暫斷片 真情流露演出到忘我

記者鄭尹翔／台北報導

ØZI在北流開唱。（圖／奧曼音樂有限公司）

活躍於金曲獎與金音獎的「雙金才子」ØZI，近日無預警釋出北流演唱會《SWIRL 漩·渦 2025 LIVE CONCERT》精華版，卻意外掀起另一波討論焦點。原來他在演唱會上首度鋼琴自彈自唱獻給外婆的歌曲〈If Only〉時，情緒湧上心頭，坦言自己在台上「短暫斷片」，幾乎流下男兒淚，也讓歌迷看見他少見柔軟、真摯的一面。

ØZI邀請Karencici擔任嘉賓。（圖／奧曼音樂有限公司）

ØZI 表示，當晚唱到〈If Only〉時，是他第一次在舞台上自彈自唱這首歌，內心其實非常緊張，「真的差點哭出來。」他形容，真正進入情緒後，會出現一種像是瞬間與現實抽離的狀態，「會忘記自己在舞台上，只剩下音樂跟當下的感覺。」這樣的真情流露，也讓不少歌迷直呼，是整場演唱會最動人的時刻。

這場於去年3月22日登場的北流演唱會，被外界譽為「最性感的演唱會」，一開場便話題十足。ØZI 直接踩著直排輪登台，造型走高雅性感路線，黑色外套內搭黑色蕾絲半透明上衣，賀爾蒙瞬間爆表。面對台下觀眾此起彼落的「脫衣」呼聲，他忍不住笑回：「你們是為了看我來脫衣服的嗎？」也直言歌迷的熱情「真的有點恐怖」。

演唱會嘉賓橋段同樣驚喜連連。Karencici 首位登場，與 ØZI 合唱〈ReUP〉後還幽默對觀眾說：「歡迎來到我的演唱會！」隨後 Gummy B 與 The Crane 現身新歌〈FINAL、FINAL、FINAL〉舞台，完成三人首次現場合作。壓軸則由 9m88 登場，與 ØZI 合唱〈BLEU〉，最後再以經典曲〈B.O〉引爆全場大合唱，氣氛推向最高點。

ØZI 也分享，演出結束後下台與粉絲近距離互動時，讓他感受到一種「很直接、貼近的交流溫度」，那個瞬間甚至比站在舞台中央還讓他印象深刻。他形容《SWIRL》是一個「混沌中的秩序」，也是對自己出道以來各種音樂嘗試與內心狀態的階段性總整理。

ØZI在北流開唱。（圖／奧曼音樂有限公司）

演唱會精華實況上線後，ØZI 也親自閱讀粉絲留下的長文心得，「每一篇五百字我都有看，I loved it。」若要推薦首次觀看實況的觀眾，他點名〈Sex Tape〉，認為那是目前最完整呈現自己創作者狀態的一首作品，並建議戴上耳機或用大音響，才能感受最貼近現場的臨場感。

至於未來計畫，ØZI 也在演唱會尾聲預告將推出全新 R&B 專輯，甚至放話想打造一場超性感的「賀爾蒙派對」，被歌迷狂拱攻蛋。他笑說：「如果真的站上小巨蛋，我會情勒你們，一定要來。」目前則仍在創作與沈澱階段，期待做出能真正打動人心的音樂作品。

