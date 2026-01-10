ØZI曝台上「短暫斷片」原因 憶已逝外婆唱到落下男兒淚

歌手ØZI在去年3月22日二度站上北流，舉辦《SWIRL 漩·渦》2025 LIVE CONCERT，被譽為「最性感的演唱會」。他日前無預警在YouTube釋出演唱會精華版，當時首度以鋼琴自彈自唱寫給外婆的歌〈If Only〉時，ØZI難得展露柔軟一面，竟當場落下男兒淚。

ØZI在YouTube釋出《SWIRL 漩·渦》演唱會精華版。（圖／奧曼音樂有限公司 提供）

回顧這場北流舞台，ØZI 形容《SWIRL》是一個「混沌中的秩序」，也是一個階段性的總結，將他出道以來嘗試過的各種音樂風格、對自我的摸索，甚至那些混沌的狀態，全都完整收在一起。演唱會實況上線後，他也親自看過粉絲留下的長文心得，「我把每一位粉絲寫給我的 500 字心得都看過了，I loved it。」

ØZI當時在演唱會上，從一開場就話題十足，他溜著直排輪登台，為整晚演出揭開序幕，造型則走高雅性感路線，一襲黑色外套，搭配外套裡的黑色蕾絲半透明上衣，賀爾蒙瞬間爆發。向來被封為「最性感演唱會」的ØZI，聽到現場觀眾不斷喊著要他「脫」，讓他忍不住笑說：「你們大家是為了看我來脫衣服的嗎？」面對歌迷的熱情反應，他直呼：「真的有點太恐怖了。」

而演唱會中最讓歌迷動容的時刻，莫過於ØZI首度在舞台上鋼琴自彈自唱，他寫給外婆的歌曲〈If Only〉。ØZI形容，真正進入情緒後，會出現一種「短暫斷片」的狀態，幾乎忘記自己身在舞台上，也因此讓不少觀眾看見他少見柔軟、真摯的一面。

ØZI當時唱到寫給外婆的歌〈If Only〉時，難得展露柔軟一面，當場落下男兒淚。（圖／奧曼音樂有限公司 提供）

不僅如此，他還找來Karencici 、Gummy B與The Crane 、9m88登場當嘉賓。首位登場的Karencici與ØZI合唱〈ReUP〉後，Karencici幽默向觀眾打招呼：「歡迎來到我的演唱會！」而在新歌〈FINAL、FINAL、FINAL〉的舞台上，ØZI也邀請合唱的 Gummy B 與 The Crane 現身，作為新歌首演舞台，對三人而言都別具意義。演唱會接近尾聲，則是壓軸嘉賓9m88登場，與 ØZI 合唱新歌〈BLEU〉，最後兩人帶來觀眾們最期待的經典曲〈B.O〉，引全場大合唱，氣氛也推向最高點。

ØZI找來9m88壓軸嘉賓。（圖／奧曼音樂有限公司 提供）

談及近期工作計畫，ØZI透露，目前正處在創作期，有表演仍會繼續演出，但重心將更放在創作與沈澱上，期待做出能真正感動人的作品。

