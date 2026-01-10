ØZI演唱會被拱「脫掉」 嚇喊：太恐怖了！

ØZI去年舉辦「SWIRL 漩·渦」2025 LIVE CONCERT，不少粉絲拱他站上小巨蛋。（奧曼音樂有限公司提供）

「雙金才子」ØZI，去年3月22日二度站上北流舉辦「SWIRL 漩·渦」2025 LIVE CONCERT，大大轟動和好評，還被譽為「最性感的演唱會」。他日前無預警在YouTube釋出該演唱會精華版，回顧當時一向帥氣的ØZI竟在自彈自唱寫給外婆的歌〈If Only〉時流下男兒淚，讓大家難得看到ØZI柔軟、孝順的一面。

ØZI 形容「SWIRL」是一個「混沌中的秩序」，也是一個階段性的總結，將他出道以來嘗試過的各種音樂風格、對自我的摸索。當時他在演唱會上以直排輪登台，搭配外套裡的黑色蕾絲半透明上衣，不少粉絲嗨喊要他「脫」，他忍不住笑說：「你們大家是為了看我來脫衣服的嗎？」面對歌迷的熱情反應，他也直呼：「你們真的有點太恐怖了。」

廣告 廣告

不僅如此，他還邀來Karencici 、Gummy B 與 The Crane 、9m88登場當嘉賓，讓演唱會高潮不斷。當時就有不少粉絲拱他直接攻蛋。他笑說，若真的站上台北小巨蛋：「我會情勒你們喔，說好一定要來。」至於近期工作計畫，他透露目前正處在創作期，有表演仍會繼續演出，但重心將更放在創作與沈澱上，期待做出能真正感動人的作品。

更多中時新聞網報導

李芷婷重壓下不放棄唱歌

柯震東《功夫》超越專業 王淨筋骨軟Q

羽球》男單僅存台將 周天成生日吞敗