ØZI街頭與辣模女友黏緊緊！「路邊摸摸難分難捨」 親密互動被看光光

葉璦菱兒子ØZI（陳亦凡）與辣模女友Jane低調交往超過2年，去年才正式公開認愛，近來小倆口被直擊在柯震東樓下親密互動，女方緊黏男方的身體，男方則是摟著女方的小蠻腰，甜蜜指數破表。

ØZI在路上與辣模女友Jane親密互動被直擊。（圖／翻攝ØZI IG）

據《CTWANT》報導，13日晚上10點多，ØZI與Jane以及一位女性朋友，一起搭乘同輛車去柯震東家的酒吧聚會，一待就是5小時，直到隔天清晨3點才離開，一走出酒吧，Jane就抓著ØZI的手臂，整個人貼了上去，ØZI則是摟著Jane的小蠻腰，小倆口「黏TT」難分難捨的一起走到路口等車。

車子抵達後，ØZI讓女友先上車，之後一起搭車回到位在台北市大安區的高級住宅，下車後，Jane先在門口等待，ØZI隨後拿出感應卡開門， 兩人一起進入住宅大樓。事實上，Jane已經融入的ØZI的家庭中，去年5月母親節時，ØZI分享一家人去南韓旅遊的照片，Jane也在其中。

