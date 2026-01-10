ØZI開唱拱「脫掉」 放話辦賀爾蒙派對

記者王丹荷／綜合報導

「雙金才子」ØZI去年3月22日二度站上北流舉辦《SWIRL 漩·渦》2025 LIVE CONCERT，3組嘉賓連環炸，還被譽為「最性感的演唱會」，日前他在YouTube釋出精華版，令樂迷驚喜不已，瀏覽回味再三直呼：「中了最大獎！」演唱會上他首度鋼琴自彈自唱寫給外婆的歌〈If Only〉時，也讓大家難得看到ØZI柔軟、孝順的一面。

ØZI 形容《SWIRL》是「混沌中的秩序」，也是階段性的總結，將他出道以來嘗試過的各種音樂風格、對自我的摸索，甚至那些混沌的狀態，全都完整收在一起。演唱會實況上線後，他也親自看過粉絲留下的長文心得，「我把每一位粉絲寫給我的 500 字心得都看過了，I loved it。」

演唱會他直接溜著直排輪登台，為整晚演出揭開序幕，黑色外套搭配外套裡的黑色蕾絲半透明上衣，現場不斷聽到觀眾此起彼落喊著要他「脫」，讓他忍不住笑說：「你們大家是為了看我來脫衣服的嗎？」面對歌迷的熱情反應，他也直呼：「你們真的有點太恐怖了。」

Karencici、Gummy B 與 The Crane、9m88等嘉賓橋段同樣成為全場焦點，ØZI在舞台上鋼琴自彈自唱〈If Only〉也讓歌迷動容，這首歌是他寫給外婆的作品，他回憶當晚唱到這首歌時「差點哭出來」，坦言那也是他第一次在台上自彈自唱這首歌，心情非常緊張，但同時也相當感動，他也表示當時「短暫斷片」，幾乎忘記自己身在舞台上，也讓不少觀眾看見他少見柔軟、真摯的一面。

演出尾聲，ØZI 也宣布之後將推出一張全新 R&B 專輯，並計畫打造1場超性感的「賀爾蒙派對」，全場歌迷拱他直接攻蛋。他笑喊，若真的站上台北小巨蛋：「我會情勒你們喔，說好一定要來。」至於近期工作計畫，他透露目前正處在創作期，有表演仍會繼續演出，但重心將更放在創作與沈澱上，期待做出能真正感動人的作品。

ØZI釋出《SWIRL 漩·渦》演唱會精華版。（奧曼音樂有限公司提供）

ØZI去年3月二度站上北流舉辦《SWIRL 漩·渦》演唱會。（奧曼音樂有限公司提供）