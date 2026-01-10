ØZI開唱被拱「脫掉」直呼太恐怖

「雙金才子」ØZI在去年3月二度站上北流，舉辦「SWIRL 漩·渦」巡迴演唱會獲得廣泛好評。演唱會精華版日前於YouTube上釋出，回顧當時一向帥氣的ØZI，竟在自彈自唱寫給外婆的歌曲〈If Only〉時罕見流下男兒淚，讓大眾難得看見ØZI柔軟且孝順的一面。

ØZI在該場演唱會挑戰以直排輪帥氣登台，外套內搭黑色蕾絲半透明上衣，性感指數破表，引發全場粉絲嗨喊要他「脫掉」。面對粉絲的熱情攻勢，他忍不住害羞笑說：「你們大家是為了看我脫衣服才來的嗎？」更直呼現場歌迷的反應「真的有點太恐怖了」。

此外，嘉賓陣容也相當強大，邀來Karencici、Gummy B、The Crane及9m88輪番助陣，讓演唱會高潮不斷。當時不少粉絲敲碗拱他直接攻蛋，他逗趣回應若未來真的站上台北小巨蛋：「我會情勒你們喔，說好一定要來。」談及近期計畫，ØZI透露目前正處於創作期，雖仍有演出行程，但重心將更放在音樂創作與沉澱上，期待做出能真正感動人心的作品。