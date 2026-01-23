ZO&FRIENDS 第二波快閃店「ZOAful Winter POP-UP」23 日台北中山 AIPXA LAND 正式登場

LINE FRIENDS (韓國 IPX) 與 G-DRAGON 共同打造的 IP 品牌「ZO&FRIENDS」第二波快閃店活動「ZOAful Winter」

將與來自全球各個國家與地區的粉絲相見 誠摯邀你一起溫暖這個冬天

LINE FRIENDS (韓國 IPX)於 2025 年 7 月攜手 G-DRAGON 推出 IP 品牌「ZO&FRIENDS」引發熱潮，今年冬天將於全球約 40 個國家與地區陸續展開 ZO&FRIENDS 第二波快閃店，並於 2026 年 1 月 23 日於台北中山 AIPXA LAND 盛大登場，再次邀請粉絲們在這個冬天與 ZOA 成為朋友，獻上一個充滿溫度的「ZOAful Winter」。

ZO&FRIENDS 是由 LINE FRIENDS 與 G-DRAGON 共同打造的 IP 品牌。成員包括總是總是慢動作般悠哉、外冷內暖的雲朵貓 「ZOA（조아）」，熱心、可愛多話的小雛菊 「A&NE（앤）」，以及從 ZOA 的雲朵足跡誕生、天真活潑的彩色泡泡 「AKI（아기）」、「ZAKI（자기）」。這群因為不完美而更加完整的朋友們，為大家傳遞溫暖療癒的訊息。

ZO&FRIENDS 不僅在業界獲得高度評價，也深受大眾喜愛，並持續接獲來自各產業的合作邀請。自推出 KakaoTalk 與 LINE 貼圖後，陸續與彩妝品牌 rom&nd、科技生活風格品牌 CASETiFY 等知名品牌展開合作，人氣與話題性持續攀升；未來也將攜手更多全球品牌，展開多元跨界合作。

在全球目光聚焦於 ZO&FRIENDS 熱潮之際，LINE FRIENDS 以 ZO&FRIENDS 爆發性的成長動能與穩固的粉絲基礎為後盾，將於 2026 年 1 月 23 日至 2 月 22 日在台北中山 AIPXA LAND 盛大開設 ZO&FRIENDS 第二波快閃店。本次主題以「ZOAful Winter」為主題，邀請粉絲在不完美卻真實的日常中，與 ZOA（조아） 一起分享溫暖的療癒時刻，成為彼此的朋友。延續首波快閃店將 G-DRAGON 豐富的想像力與獨特個性融入 IP 世界中、為平凡生活帶來新鮮樂趣與感動的精神，本次活動進一步延展了 ZO&FRIENDS 獨有的角色魅力與世界觀，以「始終陪伴在身旁、光是存在就能帶來溫暖慰藉」的 ZO&FRIENDS 核心精神為基礎，活動不再只是單純的角色商品消費，而是透過更加多元且具高度收藏價值的商品陣容，打造能引發情感共鳴的沉浸式體驗空間，讓粉絲能更深刻地感受與 ZOA 心靈相通、相互陪伴的溫暖體驗。

本次快閃店活動推出多元且具高度收藏價值的商品陣容，包括觸感柔軟的 ZOA 浴袍與毛毯，以及帽子、多功能蓋毯、鑰匙圈、中型玩偶、A&NE 抱枕、圍巾等貼近日常使用的商品

本次以符合冬季氛圍的時尚與居家等生活風格產品為核心，讓粉絲能在日常生活的各個場景中感受 ZO&FRIENDS 的陪伴。包括觸感柔軟的 ZOA 浴袍與毛毯，以及帽子、多功能蓋毯、鑰匙圈、中型玩偶、A&NE 抱枕、圍巾 等貼近日常使用的商品；同時也推出由旅行包、護照套與多功能收納包組成的三款旅行系列，全面提升收藏價值與實用性。

LINE FRIENDS 相關負責人表示：「如果說在第一波快閃店中，我們確認了粉絲對 ZO&FRIENDS 想傳遞的世界觀有共鳴，那麼本次第二波快閃店，則是將這個故事從空間、商品到整體體驗全面升級呈現給每位粉絲們。」及「透過事前預約與現場熱烈的反應，再次證明了 ZO&FRIENDS 是一個具備潛力的全球性 IP，未來也將持續以多元的主題與商品陣容，成為世界各地粉絲日常生活中溫暖的朋友。」

他也補充道：「未來我們將持續推出融入 ZO&FRIENDS 獨特個性與世界觀的全新商品與快閃活動，為全球粉絲創造更多想與 ZOA（조아） 一起同行的理由。」

夢幻商品 × 沉浸式拍貼機，留住今年冬天最溫暖的瞬間

為了讓粉絲帶回更多美好回憶，快閃店同步推出「可重複使用購物袋加購方案」，凡單筆消費滿新台幣 2,500 元，並追蹤 LINE FRIENDS 與 AIPXA LAND 官方 Instagram 帳號，即可用新台幣 150 元將購物袋帶回家，數量有限，送完為止。快閃店此次也特別設置主題拍貼機，讓每位來訪的粉絲都能留下與 ZOA 的專屬合影。

除了拍貼機以外，活動現場滿滿的拍照打卡點，讓粉絲們可以享受被 ZO&FRIENDS 包圍的當下同時留下美好的記憶，而且完成指定任務還可以獲得 ZOAful Winter貼紙，數量有限，送完為止，這場快閃店不只是一次購物與打卡的體驗，更是一段能觸動人心、跨越語言與文化的感性旅程。

ZO&FRIENDS 第二波快閃店「ZOAful Winter POP-UP」

活動期間：2026年1月23日（五）至2026年2月22日（日）；2月16日至2月18日為農曆春節期間暫不對外開放

活動地點：AIPXA LAND（台北市大同區南京西路44號）

營業時間：週一至週日 12:00-20:00

入場辦法：線上預約機制，詳情請見 LINE FRIENDS Taiwan 官方 Instagram 帳號





LINE FRIENDS 簡介

LINE FRIENDS 的前身是全球超過2億人使用的行動通訊軟體LINE的原創角色品牌「LINE FRIENDS」，以可愛的熊大、兔兔、莎莉等角色貼圖起家。在新的業務策略中，透過面向不同年齡層的多元化 IP 組合推進數位產業與零售業務，加速 IP業務在全球的拓展。除了BT21（BTS）、TRUZ（TREASURE）、ZO&FRIENDS(with G-DRAGON)、minini、數位藝術家 WADE、JOGUMAN等IP經驗，還與Netflix製作原創動畫系列，並成功開展Supercell《荒野亂鬥》、HoYoverse《原神》及Nexon《跑跑卡丁車》IP業務，吸引全球5000萬MZ世代粉絲。目前已進駐包括首爾、紐約、洛杉磯、東京和上海等全球18個城市，並運營8個線上商務平台。

