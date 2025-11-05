Zohran Mamdani當選紐約市長！川普回應了

▲ 美國總統川普5日在佛州邁阿密一場活動中，再次批評剛當選為紐約市長的曼達尼是共產主義者。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國4日舉行多場地方選舉，曼達尼（Zohran Mamdani）以「首位當選紐約市長的穆斯林」之姿勝出，再為美國政壇投下震撼彈。美國總統川普（Donald Trump）當地時間週三在佛羅里達州邁阿密發表講話，批評國會的民主黨人走向極端，竟會讓1個共產主義者當上重要城市的市長。

根據《CNN》、《AXIOS》報導，川普在出席商業論壇活動時表示，「如果你想知道國會的民主黨人，想把美國變成什麼樣，看看紐約的選舉結果就知道了，他們竟然讓一個共產主義者，當上美國最大城市的市長」、「還記得我說過，絕不會讓社會主義者在我們國家有任何職位嗎？結果我們跳過了社會主義者，直接選了共產主義者。」

廣告 廣告

川普強調，民主黨已經走得「太極端」，甚至聲稱很快就會有大批逃離紐約市共產主義的人，將邁阿密當成避難所：「只要我還在白宮，美國就絕對不會以任何方式走向共產主義。」

至於他先前曾暗示，如果曼達尼當選，就要扣留紐約市聯邦補助、只提供最低限度必要資金一事，川普則回應：「共產主義者、馬克思社會主義者、全球主義者都曾有過機會，但他們帶來的只有災難。現在就讓我們看看，一個共產主義者在紐約會表現如何。」

針對這位不喜歡自己的總統，曼達尼則回嗆道，紐約市是由移民建立的城市，未來也將繼續保持這種狀態並由移民來領導，直言：「如果有什麼辦法能震懾專制者，那就是摧毀讓他得以累積權力的條件，這不僅是阻止川普的方法，也是阻止下一個專制者的方法。」

▲曼達尼（Zohran Mamdani）成為首位當選紐約市長的穆斯林、也是首位印度裔紐約市長，以及近百年來最年輕的紐約市長。（圖／美聯社／達志影像）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

紐約選出首位穆斯林市長！自稱「川普最可怕噩夢」的曼達尼是誰？

美國4場地方選舉登場！紐約市長激戰最受矚目 川普人氣迎考驗

影／川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN分析：美國分裂勘比內戰