在混合辦公與AI技術飛速發展的當下，Zoom早已不只是一個視訊會議軟體。Zoom宣布其AI Companion智慧助理迎來重大更新，在Zoom AI Companion 3.0版本中，不僅導入了更具主動性的「代理式AI」 (Agentic AI)能力，更整合了強大的客製化虛擬分身 (Custom Avatars)與文件協作功能，試圖將自身打造為一個以AI為核心的開放式工作平台，全面解決職場中的碎片化溝通與效率問題。

Zoom邁向「AI優先」工作平台，AI Companion 3.0導入代理式 AI、還能用數位分身幫你說多國語言

AI Companion 3.0：從「助理」進化為會主動做事的「代理人」

不同於過去AI僅能被動回應指令或摘要內容，AI Companion 3.0更新強調「代理式AI」的概念，意味AI能夠主動執行更複雜的跨應用程式任務。

廣告 廣告

在官方展示中，可以看到AI Companion 3.0展現了強大的上下文理解與執行能力，例如使用者可以要求AI根據過去的會議內容，自動生成一份完整的專案手冊(Project Workbook)。AI不僅能從Zoom會議的逐字稿中提取關鍵需求，甚至能自動聯網搜尋必要的技術規格 (如Session Border Controller的配置參數、防火牆規則等)，並且將這些外部資訊與內部會議決策整合，自動填入Zoom Docs的文件中，使用者只需審核並點選「接受」，一份耗時數小時的技術文件便在幾分鐘內完成。

此外，AI Companion 3.0具備跨平台檢索能力，能橫跨Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等不同平台的會議摘要與資訊，對於使用多種協作工具的企業來說，將更為便利。

Zoom Clips客製化虛擬分身：打破語言隔閡的行銷利器

針對非同步溝通與行銷需求，Zoom推出Zoom Clips客製化虛擬分身 (Custom Avatars)功能。使用者只需錄製一段簡短的影片與音訊，AI就能分析並建立出擬真的個人數位分身。

Zoom邁向「AI優先」工作平台，AI Companion 3.0導入代理式 AI、還能用數位分身幫你說多國語言

這項功能最強大的應用在於「打破語言障礙」，如同演示畫面所示，使用者原本只會說中文或英文，但透過AI虛擬分身，可以讓這個數位版的自己流利地說出日文、韓文，甚至其他語言，嘴型與聲音語調都能自然同步。這對於需要製作多語言行銷影片、內部培訓素材，或是與跨國團隊溝通的使用者來說，將能大幅降低重新拍攝或配音的成本。

Zoom Calendar與AI的深度整合：自動化排程與會議準備

在行程管理方面，Zoom Calendar也變得更加聰明。透過與AI Companion功能結合，使用者可以在聊天視窗中直接下達指令，例如「幫我安排跟Glenn的會議」，AI便會自動分析雙方行事曆 (支援Google與Microsoft 365)的空檔，建議合適的時間，並且發出邀請。

而在會議開始前，AI Companion能依據參與者與會議主題，自動撈取過去相關的會議摘要或文件，協助使用者快速進入狀況，甚至主動建議哪些會議可以選擇不參加，改由AI會後提供摘要即可，進而釋放使用者的時間。

Zoom Docs與開放式生態系

Zoom強調其平台的開放性，全新的Zoom Docs便是以AI為核心的協作文件解決方案。它不只是用來打字，而是作為將會議對話轉化為「可執行行動」的樞紐，無論是會議中的腦力激盪，或是將討論內容轉化為待辦事項，都能在Docs中無縫完成。

針對企業用戶，Zoom也推出Custom AI Companion加購方案，讓企業透過Zoom AI Studio打造專屬的AI代理服務，並且能串接Jira、ServiceNow、Amazon Q等第三方應用程式，讓AI更貼合企業內部的特定工作流程。

小結

整體來看，Zoom正積極擺脫「視訊軟體」的單一標籤，透過AI Companion 3.0的代理式AI能力，以及Custom Avatars、Zoom Docs等多樣化工具，構建一個能串聯通訊、文件與任務的完整生態系。對於希望提升生產力、減少重複性工作的企業與個人工作者而言，Zoom這次的AI升級確實端出了相當實用的牛肉。

隨著AI代理功能與多語言虛擬分身的加入，未來的混合辦公模式或許將不再受限於時間、地點，甚至是語言能力，讓工作效率回歸到「溝通」與「決策」的本質。

更多Mashdigi.com報導：

聊太久「黑化」？Anthropic研究：AI模型恐因「人格漂移」誘導自殺或妄想，解法是限制「助理軸」

挑戰最輕薄旗艦極限！榮耀Magic8 Pro Air僅6.1mm，同步攜手泡泡瑪特推MOLLY聯名機

GPS之母辭世：沒有數學家Gladys West提出模型，就沒有今天的導航