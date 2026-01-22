Zoom邁向「AI優先」工作平台，AI Companion 3.0導入代理式 AI、還能用數位分身幫你說多國語言
在混合辦公與AI技術飛速發展的當下，Zoom早已不只是一個視訊會議軟體。Zoom宣布其AI Companion智慧助理迎來重大更新，在Zoom AI Companion 3.0版本中，不僅導入了更具主動性的「代理式AI」 (Agentic AI)能力，更整合了強大的客製化虛擬分身 (Custom Avatars)與文件協作功能，試圖將自身打造為一個以AI為核心的開放式工作平台，全面解決職場中的碎片化溝通與效率問題。
AI Companion 3.0：從「助理」進化為會主動做事的「代理人」
不同於過去AI僅能被動回應指令或摘要內容，AI Companion 3.0更新強調「代理式AI」的概念，意味AI能夠主動執行更複雜的跨應用程式任務。
在官方展示中，可以看到AI Companion 3.0展現了強大的上下文理解與執行能力，例如使用者可以要求AI根據過去的會議內容，自動生成一份完整的專案手冊(Project Workbook)。AI不僅能從Zoom會議的逐字稿中提取關鍵需求，甚至能自動聯網搜尋必要的技術規格 (如Session Border Controller的配置參數、防火牆規則等)，並且將這些外部資訊與內部會議決策整合，自動填入Zoom Docs的文件中，使用者只需審核並點選「接受」，一份耗時數小時的技術文件便在幾分鐘內完成。
此外，AI Companion 3.0具備跨平台檢索能力，能橫跨Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等不同平台的會議摘要與資訊，對於使用多種協作工具的企業來說，將更為便利。
Zoom Clips客製化虛擬分身：打破語言隔閡的行銷利器
針對非同步溝通與行銷需求，Zoom推出Zoom Clips客製化虛擬分身 (Custom Avatars)功能。使用者只需錄製一段簡短的影片與音訊，AI就能分析並建立出擬真的個人數位分身。
這項功能最強大的應用在於「打破語言障礙」，如同演示畫面所示，使用者原本只會說中文或英文，但透過AI虛擬分身，可以讓這個數位版的自己流利地說出日文、韓文，甚至其他語言，嘴型與聲音語調都能自然同步。這對於需要製作多語言行銷影片、內部培訓素材，或是與跨國團隊溝通的使用者來說，將能大幅降低重新拍攝或配音的成本。
Zoom Calendar與AI的深度整合：自動化排程與會議準備
在行程管理方面，Zoom Calendar也變得更加聰明。透過與AI Companion功能結合，使用者可以在聊天視窗中直接下達指令，例如「幫我安排跟Glenn的會議」，AI便會自動分析雙方行事曆 (支援Google與Microsoft 365)的空檔，建議合適的時間，並且發出邀請。
而在會議開始前，AI Companion能依據參與者與會議主題，自動撈取過去相關的會議摘要或文件，協助使用者快速進入狀況，甚至主動建議哪些會議可以選擇不參加，改由AI會後提供摘要即可，進而釋放使用者的時間。
Zoom Docs與開放式生態系
Zoom強調其平台的開放性，全新的Zoom Docs便是以AI為核心的協作文件解決方案。它不只是用來打字，而是作為將會議對話轉化為「可執行行動」的樞紐，無論是會議中的腦力激盪，或是將討論內容轉化為待辦事項，都能在Docs中無縫完成。
針對企業用戶，Zoom也推出Custom AI Companion加購方案，讓企業透過Zoom AI Studio打造專屬的AI代理服務，並且能串接Jira、ServiceNow、Amazon Q等第三方應用程式，讓AI更貼合企業內部的特定工作流程。
小結
整體來看，Zoom正積極擺脫「視訊軟體」的單一標籤，透過AI Companion 3.0的代理式AI能力，以及Custom Avatars、Zoom Docs等多樣化工具，構建一個能串聯通訊、文件與任務的完整生態系。對於希望提升生產力、減少重複性工作的企業與個人工作者而言，Zoom這次的AI升級確實端出了相當實用的牛肉。
隨著AI代理功能與多語言虛擬分身的加入，未來的混合辦公模式或許將不再受限於時間、地點，甚至是語言能力，讓工作效率回歸到「溝通」與「決策」的本質。
更多Mashdigi.com報導：
聊太久「黑化」？Anthropic研究：AI模型恐因「人格漂移」誘導自殺或妄想，解法是限制「助理軸」
挑戰最輕薄旗艦極限！榮耀Magic8 Pro Air僅6.1mm，同步攜手泡泡瑪特推MOLLY聯名機
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 4 小時前 ・ 5則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 322則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 16則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 9 小時前 ・ 10則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 55則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 11則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 52則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 46則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 15 小時前 ・ 11則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 31則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 68則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 73則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 14則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言