Zoom與NVIDIA宣布達成戰略合作，將共同為企業用戶帶來更快速、高品質且可客製化的AI服務。這項合作將透過整合NVIDIA Nemotron開源技術，強化Zoom AI Companion 3.0在金融、醫療與政府等高度重視資料安全產業的應用能力。

Zoom攜手NVIDIA打造新一代企業AI方案！混合式架構實現客製化智慧協作

混合式AI架構：智慧分配運算資源

Zoom創新的聯合式AI架構將邁向新階段，能夠智慧地在不同模型間分配查詢請求：

• 針對簡單任務：使用Zoom專有的小型語言模型（SLMs），實現低延遲與高品質表現

廣告 廣告

• 複雜推理需求：調用經微調的大型語言模型（LLMs），如基於NVIDIA Nemotron開發的490億參數模型

• 這種混合式架構在成本、品質與速度間取得最佳平衡，為企業帶來更高效的協作體驗。

技術整合亮點

Zoom技術長X.D. Huang表示：「在NVIDIA Nemotron開源技術支持下，我們正強化企業級檢索增強生成（RAG）功能，讓AI Companion能無縫整合Microsoft 365、Google Workspace、Salesforce等平台。」

合作重點包括：

• 使用NVIDIA NeMo工具開發專屬模型

• 提升AI推理速度與決策效率

• 強化跨平台整合能力

重視隱私安全的AI部署

Zoom特別強調負責任的AI發展原則：

• 絕不使用客戶音訊、視訊、聊天等內容訓練AI模型

• 為金融、醫療、政府等敏感產業提供安全部署方案

將安全與隱私視為生成式AI核心原則

NVIDIA生成式AI軟體副總裁Kari Briski指出：「與Zoom的合作才剛開始，未來將持續為客戶帶來更智慧、高效的AI推理服務。」

這項合作代表企業級AI協作工具正式進入客製化新時代，透過混合式架構與開源技術的結合，為不同產業提供兼具效能與安全的智能解決方案。

更多Mashdigi.com報導：

LG空氣照護新品登台，首創為貓而生的「喵太座」AeroCatTower空氣清淨機等機種亮相

NVIDIA執行長黃仁勳警告：禁止AI晶片銷往中國對美國傷害更大，恐失技術主導地位

YouTube強化電視觀看體驗，導入4K縮圖、AI升頻、購物QR Code等五大新功能