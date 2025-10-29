Zoom攜手NVIDIA打造新一代企業AI方案！混合式架構實現客製化智慧協作
Zoom與NVIDIA宣布達成戰略合作，將共同為企業用戶帶來更快速、高品質且可客製化的AI服務。這項合作將透過整合NVIDIA Nemotron開源技術，強化Zoom AI Companion 3.0在金融、醫療與政府等高度重視資料安全產業的應用能力。
混合式AI架構：智慧分配運算資源
Zoom創新的聯合式AI架構將邁向新階段，能夠智慧地在不同模型間分配查詢請求：
• 針對簡單任務：使用Zoom專有的小型語言模型（SLMs），實現低延遲與高品質表現
• 複雜推理需求：調用經微調的大型語言模型（LLMs），如基於NVIDIA Nemotron開發的490億參數模型
• 這種混合式架構在成本、品質與速度間取得最佳平衡，為企業帶來更高效的協作體驗。
技術整合亮點
Zoom技術長X.D. Huang表示：「在NVIDIA Nemotron開源技術支持下，我們正強化企業級檢索增強生成（RAG）功能，讓AI Companion能無縫整合Microsoft 365、Google Workspace、Salesforce等平台。」
合作重點包括：
• 使用NVIDIA NeMo工具開發專屬模型
• 提升AI推理速度與決策效率
• 強化跨平台整合能力
重視隱私安全的AI部署
Zoom特別強調負責任的AI發展原則：
• 絕不使用客戶音訊、視訊、聊天等內容訓練AI模型
• 為金融、醫療、政府等敏感產業提供安全部署方案
將安全與隱私視為生成式AI核心原則
NVIDIA生成式AI軟體副總裁Kari Briski指出：「與Zoom的合作才剛開始，未來將持續為客戶帶來更智慧、高效的AI推理服務。」
這項合作代表企業級AI協作工具正式進入客製化新時代，透過混合式架構與開源技術的結合，為不同產業提供兼具效能與安全的智能解決方案。
