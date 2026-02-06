ZOTAC GAMING也加入機殼市場競爭，首款mATX機殼「ALLOY」登場，延續短卡與Mini PC空間美學

過去提到ZOTAC (索泰)，玩家腦中浮現的第一印象往往是那些即使體積縮小，卻依然能塞進強大效能的Mini-ITX短卡設計顯示卡，或是將桌機等級算力壓縮進便當盒大小的ZBOX與MAGNUS系列迷你電腦。而目前ZOTAC也宣布將推出旗下首款電腦機殼——ZOTAC GAMING ALLOY，首波將鎖定亞太地區市場進行發售。

承襲流線幾何設計，專為mATX打造

不同於市面上常見的公版貼牌機殼，ALLOY採用ZOTAC GAMING標誌性的幾何線條設計，外觀上有著濃厚的「AMP」或「Trinity」系列顯卡的既視感。

這款機殼採用Micro-ATX (mATX)規格，既不像ITX機殼那樣對於安裝難度有極高要求，又比傳統ATX塔式機殼更節省空間，恰好呼應ZOTAC過去在「空間利用最佳化」的品牌基因。

小機身大肚量：支援412mm巨型顯卡

雖然ZOTAC擅長做短卡，但ALLOY的相容性卻一點也不含糊。官方數據顯示，ALLOY內部空間經過優化，可容納長達412mm的旗艦級顯示卡。這意味著即便是目前市面上體積最龐大的顯示卡也能輕鬆裝入。

重點規格一覽：

• 散熱支援：支援最高360mm一體式水冷排，全機最多可安裝10顆風扇。

• 快拆設計：全面採用快拆面板，前面板防塵網按壓即可拆卸，維護清潔更方便。

• 靜音優化：硬碟架與隨附風扇均配置吸震軟墊。

• 高速I/O：前置面板直接給滿10Gbps USB Type-C接口。

首發款式與供貨

ZOTAC GAMING ALLOY將推出黑/金與白/銀兩款配色，並且區分為「附帶3顆120mm PWM風扇」與「無風扇」兩種版本，將透過指定亞太地區的代理通路陸續上市。

