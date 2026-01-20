《功夫》火雲邪神爆內幕：台灣政府封殺我20年！ 梁小龍「拒寫悔過書」斷星途

74歲的港星梁小龍，曾與李小龍、成龍、狄龍被稱為香港演藝圈「四小龍」，後沉寂一段時間，在電影《功夫》飾演火雲邪神才再度爆紅。梁小龍現在經營直播帶貨，日前在抖音上談到自己息影近20年的原因，爆料是因為「被台灣政府封殺」。

梁小龍1948年生於香港，15歲就做替身演員，拍過多部電視劇及電影，1981年參演的電視劇《大俠霍元甲》爆紅，翌年他在《陳真》飾演主角，成為炙手可熱的武打演員。就在梁小龍事業巔峰的時候，80年代中期他到中國大陸發展，當時發表一番言論：「這是我人生中第一次踏上自己的祖國，觀眾對我熱情友好如親人，讓我深受感動，作為一名中國人，我默默的祝福祖國經濟的騰飛！」

他在抖音上說：「當我回到香港的時候，發現原來我已經是黑名單，當時我想我都工作了那麼多年了，很累很累，算了吧先休息一段時間吧。」他以為最多封殺一年、兩年，當時戲約不斷他也頗累，沒想到兩年過了自此之後仍然沒人找他拍戲，好多記者看見他都問他為什麼不拍戲？「當時我也沒有把真正的原因說出來，我也不想得罪台灣政府」。

梁小龍在抖音上提及被封殺往事。（圖／翻攝抖音）

他解釋那個時候台灣在娛樂市場占比大，台灣專門在香港設立自由工會，專門處理香港藝人的各項事務。梁小龍自從那番言論就被公會的人盯上，以言論不當為由要求梁小龍寫悔改書，但他拒絕：「什麼悔改書？我回自己的國家演出有什麼錯？」後來有一位資深演員勸他再考慮一下，最後雙方因為對悔改書的內容未能達成共識，再次談不攏，他也因此淡出演藝圈，轉做生意，在國外開餐館、賓館、酒樓。直到周星馳邀請他演出《功夫》大反派「火雲邪神」才再度爆紅。

之後梁小龍陸續演出了不少功夫電影，像是《打擂台》、《不二神探》等，去年還與元華、元秋等主演中國網絡電影《火雲邪神》系列。但他後來也與周星馳因片酬問題鬧得不愉快，公開痛批對方太虛偽，復出之路再度斷掉，雖然還是陸續拍了不少不少功夫電影，但人氣不如以往。現在除了擔任武術指導，也積極經營直播帶貨。

