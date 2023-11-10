品味 - Yahoo奇摩新聞

時尚圈每年都會推出滑雪系列服飾，像是FENDI、LOUIS VUITTON、BALENCIAGA等，今天就來告訴你滑雪和時尚圈之間的小秘密。
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嬌蘭黑蘭鑽極萃殿堂級奇肌露限量版，四週創新歸零重置精華奢寵換肌不適肌、品木植感清新護手霜系列與歐舒丹身體保養、蜜葳特、CNP、KOZI...臉部保養；Bamford母嬰系列及Mermaid Murmur親子保養品牌新上市！
Longchamp為致敬美國藝術家Robert Indiana推出LONGCHAMP X ROBERT INDIANA系列，將Indiana蘊含強大渲染力的LOVE藝術作品呈現於Longchamp標誌性Le Pliage® 摺疊包上，色彩鮮明包款絕對是秋冬的亮點，誰說秋冬只能深色系呢？一起來看看吧！
Aesop為各位有送禮需求的消費者們帶來的最新2023-24年度季節性禮盒《音韻悠揚》系列，五款禮盒各自以賦予音樂迷人魅力的不同元素所命名，從「心弦和聲美好空間三重奏」、「詩意旋律手部及身體四重奏」、「慷慨節奏活力身體三部曲」，到「諧美聲部手部交響三重奏」、「寓言曲...
作家女王在「你比你想的更勇敢」一書中提醒，真正愛你的人，是不會捨得你苦的，以下是3個她親眼所見的小故事，大家一起來看看，這些事情是不是也曾發生在你我周圍？
Google就像是我們的生活管家，但如果你太久沒理它，官方可是會將你的帳號一掃而空。12月1日起Google將進行閒置帳號清理，7招教你如何避免。
前蘋果設計師建立的新創公司Humane推出首款產品「AI Pin」，是一個價值699美元的AI硬體，搭載了AI Mic軟體，與GPT-4這一頂尖的AI模型相連。
占星師蘇珊米勒針對處女、天秤、天蠍、射手4星座，分析11月整體運勢，其中射手座要特別提高警覺，身邊信任的人，可能會因為嫉妒，做出一些傷害你的工作或名譽的事。
CELINE秋冬全新包款，BTS V以人字紋大衣搭出率性英倫感；朴寶劍則以千鳥格紋經典西裝外套展現「秋日男友風」，還有曾敬驊、陳昊森等人都展現不同風格！
先深再淺的眼影上色手法更不易失手！很多人想挑戰漸層感眼妝，但卻覺得顏色怎麼越畫越髒？小凱老師建議，可以先畫重點色–中間色-打底色，跟一般印象中由淺到深的畫法完全相反的原因，就在於把深色擺在第一步，如果畫錯了不但較好用淺色來修飾，把越亮的顏色擺在越後面上色，...
近幾年來淡妝越來越流行，當眼妝和唇妝都越來越淡的時候，臉部的立體感就變得更加重要！也許我們沒有天生麗質的立體小臉還有高挺鼻樑，但好險現在各種厲害的修容產品也能幫助我們靠化妝變身骨相美人！今天就要教大家幾個修容打亮的小技巧，不需要去醫美也能讓五官更加立體！
最近熱播的韓劇《我的室友是女神斗娜》由男神收割機秀智主演，劇中飾演idol的她真的美翻了！尤其是那個充滿撩人氣息的妝容更是引起超大討論度，今天就一起來分析秀智的「斗娜妝容」，透過淡妝也能增加氣色感，同時還能放大雙眼，絕對是年底約會必學啊！
電動機車對比摩托車擁有安靜無聲的特性，環保、機油維護、燃料稅等問題也是機車迷們的考量點之一。CaVa編輯精選近期3台話題電動摩托車，來看看有沒有剛好你也喜歡的！
她選穿了來自BALMAIN的最新早春系列水鑽釦飾編織禮服出鏡，胸前的立體式剪裁不但更能襯托蕭亞軒的性感美胸，超合身的腰線設計也讓眾人驚艷，原來蕭亞軒還有纖細螞蟻腰！再加上蕭亞軒特意將頭髮挽起，當她一坐下側邊還開高衩露出美腿，整個人比例無敵好，說是180也完全沒問題...
現場將設有「A.T. 力場」沉浸式 AR 濾鏡體驗區，透過掃描展示現場的QRCode，粉絲們可一秒宛如置身《新世紀福音戰士》的末日世界，更同步展示《新世紀福音戰士》 x CASETiFY 聯名系列商品，包含「珍藏版 EVA充電座」以及「珍藏版 EVA 試驗初號機 AirPods Pro 保護殼」，帶領粉...
「鬆弛感穿搭」是今年秋冬流行關鍵字，鬆弛感穿搭強調營造整體的氛圍，而不是比例的塑造，就是要穿起來看似寬鬆但卻慵懶得很自在。不過要如何把寬鬆慵懶穿得迷人又有高級感？從女星們身上學習準沒錯！
日本男星町田啓太今9日晚間出席參演的《電影版勿說是推理》首映會，他一現身西門町樂聲影城，戶外廣場人潮擠得水泄不通，千名粉絲下班下課直衝現場，為的就是目睹偶像風采，更有粉絲...
經濟實惠也能吃到頂級火鍋，「旬嚐 精緻鍋物」即日起到11/30，平日推出3款午間雙人商業套餐，提供特選海鮮盛合、美國Prime翼板牛、西班牙伊比利豬梅花等選擇，套餐最低1599元起，11/30前消費雙人商業午餐，款待指定飲品2杯，並且享有管家桌邊服務，烹煮肉品、海鮮去殼，貼心...