品味 - Yahoo奇摩新聞

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各黨不分區立委名單將陸續公布，你會怎麼投政黨票？
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各黨不分區立委名單將陸續公布，你會怎麼投政黨票？

2024總統立委選舉逼近，國民黨、民進黨、民眾黨陸續將公布不分區立委名單，你通常依據什麼原則投下政黨票呢？
統計時間：2023/11/10 - 2023/11/15
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Q1. 各黨不分區立委名單會影響你投政黨票嗎？