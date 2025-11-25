民視財經網影音

財經中心／唐詩晴、胡崇恩、廖松筠 台北報導保時捷、黃金、WBC東京賽門票，還有台積電、輝達股票，豪奢夢幻大獎，如今通通靠一包福袋就有機會帶回家，歲末將至，四大超商搶攻耶誕、跨年商機，紛紛推出限量福袋與主題小物，從可愛IP到高額好禮，要一次抓住民眾目光。氣派豪奢的保時捷休旅車，市值300多萬，金光閃閃的五兩黃金，還有WBC東京賽門票，過去錢不夠只敢遠觀，但現在通通有機會靠福袋，抽獎帶回家。眼睛是不是跟小夜燈一樣亮起來了？7-11耶誕福袋，人氣IP一網打盡，拉拉熊、咖波棉被還沒融化你，史努比、短尾袋推車、托特包、衛生紙盒，實用又可愛。7-11推出45款耶誕福袋，抽獎好禮包含保時捷和WBC東京賽門票住/住宿組。（圖／民視新聞）民眾：「我比較喜歡推車跟毯子，因為（是）家裡面會比較常用得到的用品。」民眾：「本身有兩個小朋友，正在煩惱說聖誕節要送他們什麼禮物，像他們就還蠻喜歡咖波，然後也還蠻喜歡史迪奇，所以我會購買這兩個福袋的推車，或是一些拍拍燈當作他們的聖誕禮物，這樣我就不用煩惱了，會因為抽黃金我就多買一點，保時捷有吸引我我停車位都準備好了。」全家聖誕季11/26登場，迪⼠尼、帕恰狗、雙星仙⼦等多款IP⽔晶球 11/26-1/6節慶限定加價購。（圖／民視新聞）全家也不客氣，101忠狗、酷酷兔絨毛筆，福袋小物拿不完，白色耶誕樹，還能藏糖果，Carebear耶誕花圈，加上三麗鷗、迪士尼水晶球，雪花紛飛，超有耶誕氣氛。Ok超商黑糖系飲品，甜上心頭，看準感恩節、黑五推升甜點需求，買巧克力還送針線包小物，而且單筆消費滿額，週週抽2萬旅遊加碼金，飲料聯名旅行包組，也準備好了。超商公關資深經理許宜茹：「只要接近11月底到12月，就是整個耶誕節的話，糖餅的部分的業績都是非常可觀的，尤其是巧克力的部分，因為天氣比較冷的關係，所以消費者在一些，甜食的部分的需求也比較高，那也提高了就是巧克力的業績，高達就是兩成以上。」OKmart 感恩節與黑五雙登場！OKCAFE 買二送二、明治巧克力獨家任選 3 件 8 折再送限量「香菇先生修甲鐵盒組」。（圖／民視新聞） 萊爾富百元「2026馬年發財卡」 週週抽百萬股東大獎。（圖／民視新聞）超商公關馬愛帝：「我們再度延續消費者對於，高價值股票的一個投資型的一個獎項的期待，裡面的獎項的價值，其實都超過原本的販售的價值，那我們今年一共抽出五張的台積電股票，以及兩名的輝達股票各500股。」萊爾富開年節第一槍，限量百萬張馬年發財卡，抽台積電、輝達雙強股，挑戰成為百萬股東，四大超商蓄勢待發，迎接歲末年終，無限商機。原文出處：四大超商搶歲末商機！ 祭保時捷、黃金、台積電股票夢幻大獎