國際獅子會300-E1區於11月25日捐贈「憨夢超人專車」予台南市樂憨之家，成為樂憨之家每日服務的重要後盾，讓60位心智障礙者能在更安全、舒適的環境下外出就醫、學習與參與社區活動。捐贈活動由樂憨之家打擊樂團熱鬧率先登場，鼓聲迴盪在院區，傳遞出憨兒們的自信與喜悅。第17分區主席王程信獅友、樂憨之家執行長及多位貴賓長官相繼致詞，現場氣氛溫暖而真摯。蔡淑惠議員肯定獅子會長期深耕公益、關懷弱勢的行動，也讚許樂憨之家多年以來持續用心照顧心智障礙者，為城市帶來包容與溫度。王程信主席則表示，希望透過這次捐贈，讓公益成為生活的一部分，讓愛化作可以看見的力量。「憨夢超人專車」命名「吾私號」，取自第17分區主席王程信對母親的深厚情感與致敬。王主席的母親姓張、單名「私」，今年85歲，身體健康、長居台南安定。「吾私」寓意「我的媽媽」，象徵著他將對母親的愛，化為對社會的無私奉獻。王主席分享，多數人往往在父母離世後才追思懷念，但他希望趁著母親仍然健康的此刻，讓母親親眼見證兒子投身公益、回饋社會，讓這份家庭之愛延續為社會之愛。樂憨之家徐培凱執行長感謝獅子會的關懷與慷慨支持，並表示，院內服務使用者多有行動不便或需陪同
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在全球AI應用需求大幅提升的情況下，矽光子概念股紛紛起飛。光通訊大廠聯鈞（3450）今（25）日早盤開出222元，隨後一路向上...
2025年9-10月期統一發票今（25）日開獎，7-ELEVEN統一超（2912）再度成為幸運集中地，共開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發票專屬獎100萬，合計9名幸運兒。其中有消費者只花64元買鮮食和飲品就抱走1,000萬元，200萬特獎得主則只花45元買泡麵與飯糰。
針對高雄楠梓陸橋的長期改善方案，市長陳其邁今（25）日於市政總質詢中答詢表示，此處鄰近後勁及土庫社區，路口尤為複雜，尤其土庫人口快速增加，交流量大、重車多，拆除或保留都必須交由交通專業單位評估，站在市府角度陸橋盡量以拆除為原則，如無法負荷地方的交通需求，則考慮傾向保留或其他改善工程。楠梓陸橋素有楠梓百慕達稱號，導致用路人行車不易，針對議員質詢楠梓陸橋未來會採取平面或陸橋形式，對此陳其邁表示，楠梓陸橋鄰近後勁及土庫，附近社區人口眾多，尤其土庫人口更是快速增加，以致楠梓陸橋及台1線車流量大，重車往來不斷，他認為若是單純十字路口處理較為簡單，惟楠梓陸橋周邊的交通條件環境確實較為複雜。陳其邁進一步說明，陸橋容易影響周遭天際線及住戶環境，位於市區盡量以平面道路為主、拆除為原則，九如陸橋即是完全拆除最佳案例；然而楠梓陸橋路口相對複雜，需要整體通盤考量，拆除或保留仍須交給專業交通單位評估，他責請交通局以拆除為原則後續研議，倘無法負荷地方的交通需求，將傾向保留或採取其他改造工程。議員關心特教學生安心上下課、交通接送議題，陳其邁正面回應，將責請郭添貴秘書長組成專案，全力協助解決特教學童的交通問題，照顧特
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導演員陳家逵近期演出8點檔《好運來》，而在昨（24）日劇中他飾演的「蕭志偉」為拯救外甥逸凱（吳東諺飾演），慘遭大魔王設計...
台灣進入超高齡社會，雄獅旅遊（2731）截至今年，選擇多日遊的旅客占比已超過五成，今（25）日舉辦《2025台灣樂活永續協會論壇》，邀集科技、旅宿、金融、運輸四大產業，分享數位轉型與永續經營的行動案例。台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，明年將開辦「高年級觀光志工班」，目標以系統化訓練媒合退休族群，成為旅宿、觀光工廠、休閒農場等產業的新型人力。
AI 技術是近幾年各大產業的熱門焦點，而遊戲產業除了運用在開發過程上，也開始逐漸把 AI 直接加入遊戲內，像是玩家可以和 NPC 進行預設以外的對話。而 Ubisoft 最近正式公開了一項代號為「Teammates」的實驗性遊戲計畫，是一款結合了生成式 AI 技術的戰術第一人稱射擊遊戲原型，玩家可以直接通過麥克風來命令隊友進行不同行動。
新竹縣政府響應聯合國永續發展目標（SDGs）中「環境教育」與「自然保育」議題，24日與五峰鄉公所合作辦理「114年青年志願服務活動－山我一起守護」五峰鄉淨山行動。現場聚集來自明新科技大學、世界高中、幻象家族、新豐鄉水環境守護協會等單位共150名青年志工，共同清理五峰鄉頭目廣場周邊約500公尺範圍內的山林垃圾，以實際行動守護自然生態。縣府教育局副局長林益洲表示，新竹縣長期推動青年公共參與，自111年起辦理「新竹縣政府青年志願服務（教育類）運用單位輔導管理暨培訓規劃執行計畫」，四年來已招募超過15個來自大專院校、高中職、社區發展協會及民間團體等單位加入，並培育逾700名青年志工。今年以「環境保護」為主軸，分別辦理淨灘和淨溪等志願服務行動均超過百名青年志工參加，迴響相當熱烈，而這次五峰鄉淨山行動，再次展現青年攜手守護臺灣這片土地的決心與行動力。明新科技大學工業工程與管理系碩士研究生項紹誠表示，能參與這次五峰鄉淨山行動感到非常榮幸與感動。這不僅是一場志願服務，更像是一堂將課堂理論化為行動的環境教育課。親自背著垃圾袋、彎下腰撿拾廢棄物的過程，讓他深刻體會到清理山林的辛勞，也感受到每清除一袋垃圾時
[NOWnews今日新聞]立法院朝野為了《財劃法》爭執不休，民進黨立委蘇巧慧痛批，藍白修法讓新北人均財政分配修成全國最低。對此，新北市副市長劉和然表示，目前最關鍵的問題仍未解決，就是「試算表在哪裡」，...
財經中心／唐詩晴、胡崇恩、廖松筠 台北報導保時捷、黃金、WBC東京賽門票，還有台積電、輝達股票，豪奢夢幻大獎，如今通通靠一包福袋就有機會帶回家，歲末將至，四大超商搶攻耶誕、跨年商機，紛紛推出限量福袋與主題小物，從可愛IP到高額好禮，要一次抓住民眾目光。氣派豪奢的保時捷休旅車，市值300多萬，金光閃閃的五兩黃金，還有WBC東京賽門票，過去錢不夠只敢遠觀，但現在通通有機會靠福袋，抽獎帶回家。眼睛是不是跟小夜燈一樣亮起來了？7-11耶誕福袋，人氣IP一網打盡，拉拉熊、咖波棉被還沒融化你，史努比、短尾袋推車、托特包、衛生紙盒，實用又可愛。7-11推出45款耶誕福袋，抽獎好禮包含保時捷和WBC東京賽門票住/住宿組。（圖／民視新聞）民眾：「我比較喜歡推車跟毯子，因為（是）家裡面會比較常用得到的用品。」民眾：「本身有兩個小朋友，正在煩惱說聖誕節要送他們什麼禮物，像他們就還蠻喜歡咖波，然後也還蠻喜歡史迪奇，所以我會購買這兩個福袋的推車，或是一些拍拍燈當作他們的聖誕禮物，這樣我就不用煩惱了，會因為抽黃金我就多買一點，保時捷有吸引我我停車位都準備好了。」全家聖誕季11/26登場，迪⼠尼、帕恰狗、雙星仙⼦等多款IP⽔晶球 11/26-1/6節慶限定加價購。（圖／民視新聞）全家也不客氣，101忠狗、酷酷兔絨毛筆，福袋小物拿不完，白色耶誕樹，還能藏糖果，Carebear耶誕花圈，加上三麗鷗、迪士尼水晶球，雪花紛飛，超有耶誕氣氛。Ok超商黑糖系飲品，甜上心頭，看準感恩節、黑五推升甜點需求，買巧克力還送針線包小物，而且單筆消費滿額，週週抽2萬旅遊加碼金，飲料聯名旅行包組，也準備好了。超商公關資深經理許宜茹：「只要接近11月底到12月，就是整個耶誕節的話，糖餅的部分的業績都是非常可觀的，尤其是巧克力的部分，因為天氣比較冷的關係，所以消費者在一些，甜食的部分的需求也比較高，那也提高了就是巧克力的業績，高達就是兩成以上。」OKmart 感恩節與黑五雙登場！OKCAFE 買二送二、明治巧克力獨家任選 3 件 8 折再送限量「香菇先生修甲鐵盒組」。（圖／民視新聞） 萊爾富百元「2026馬年發財卡」 週週抽百萬股東大獎。（圖／民視新聞）超商公關馬愛帝：「我們再度延續消費者對於，高價值股票的一個投資型的一個獎項的期待，裡面的獎項的價值，其實都超過原本的販售的價值，那我們今年一共抽出五張的台積電股票，以及兩名的輝達股票各500股。」萊爾富開年節第一槍，限量百萬張馬年發財卡，抽台積電、輝達雙強股，挑戰成為百萬股東，四大超商蓄勢待發，迎接歲末年終，無限商機。原文出處：四大超商搶歲末商機！ 祭保時捷、黃金、台積電股票夢幻大獎 更多民視新聞報導通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光美國第一夫人迎接白宮耶誕樹 "世界最高"耶誕樹德國亮相M痘再爆！11月「週週有個案」 北中南散發7青壯男膿疱發病
財經中心／唐詩晴、廖松筠 台北報導歲末商機開跑，7-11搶在年節前，先靠可愛的IP聯名耶誕福袋，吸引消費者目光，內容物全印有可愛圖案，提前點燃節慶買氣，抽獎好禮，更是吸睛，除了有金光閃閃的五兩黃金、WBC東京賽門票加住宿，還有百萬保時捷休旅車，也變成夢幻大獎，有消費者就開玩笑說，已經為保時捷，準備好停車位了。金光閃閃的五兩黃金，市值82萬，WBC東京賽門票加住宿，釋出4組機會，總價86萬，另外還有百萬openpoint點數，全變成夢幻大獎，但最狂的好禮是這台。民視記者唐詩晴：「市值300多萬的保時捷休旅車，一下車走路都有風，但是買不起沒關係，因為現在靠著幾百塊的福袋，有機會抽獎帶回家。」這台有擺出來，福袋銷量平均成長1成，還沒過年，7-11已經推出耶誕福袋，大搶歲末商機，史努比、歐拉夫、貓貓蟲咖波、再到萌翻天的短尾袋鼠，9大人氣IP，全躲進45款高CP值福袋，變成提袋、托特包、衛生紙盒、雨傘和摺疊推車。7-11全新的聖誕福袋將於12月2日起開賣，這回一口氣推出45款福袋，集結了9大人氣IP。（圖／民視新聞）拍拍燈一閃一閃，點亮耶誕夜，裹上有拉拉熊、咖波的法蘭絨被，再也不怕冷，三眼怪、史迪奇、玩具總動員，全都戴上紅色耶誕帽，會員限定精品公仔，往往線上一開賣，就秒殺。時下最流行的人氣IP短尾袋鼠首度做成耶誕福袋，吸引消費者目光。（圖／民視新聞）民眾：「主要是矮袋鼠，它算是之前沒有看過有出過福袋，然後它也算是最近非常流行，會想要買兩到三個吧，除了一個可以拿來自己用，然後一個可以拿去當交換禮物。」民眾：「會比較喜歡拉拉熊跟那個史迪奇，因為史迪奇剛好就是今年有那個電影上映。」民眾：「本身有兩個小朋友，他們就還蠻喜歡咖波然後也喜歡史迪奇，所以我會購買這兩個福袋的推車，或是一些拍拍燈當作他們的聖誕禮物，這樣我就不用煩惱了，黃金是長期看漲，那它現在有抽黃金這個獎項，所以我覺得會因為抽黃金我就多買一點，保時捷有吸引我我停車位都準備好了。」年節前哨戰，耶誕福袋每每推出，締造億元商機，今年全台限量13萬個，實用可愛兼具，要讓消費者，甘願掏出荷包、提升買氣。原文出處：９大人氣ＩＰ躲福袋！ 7-11搶耶誕商機 大獎保時捷掀搶購 民眾：停車位備好了 更多民視新聞報導通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光新北耶誕城開了！侯友宜親扮馬戲團長 活動期間、交通方式一次看想去日本趁現在! 中奧步"封鎖日觀光"五星級飯店價格跌
2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。
台積電爆發「內鬼案」，離職的3名工程師陳力銘、吳秉駿、弋一平，涉嫌偷取2奈米國家核心關鍵技術，被檢方依違反國家安全法等提起公訴，今年9月間，智慧財產及商業法院，裁定3人羈押禁見3月，3人提起抗告，最高法院審理後裁定駁回確定。由於羈押期即將屆滿，今（25日），智慧財產及商業法院裁定自12月1日起，延長羈押禁見2月。
【羅開新聞中心葉怡君綜合報導】高爾夫球場種植大面積的草坪及樹木，因此需要許多場務人員來悉心照顧這些植物，而草坪及林木的種植及養護需要仰賴許多專業知識，有鑑於此，中華民國高爾夫球場事
【文／段在玧】「古裝男神」成毅繼高人氣熱播劇《赴山海》和《天地劍心》後，又一新劇即將播出！懸疑復仇古裝劇《長安二十四計》從開拍、殺青，到先導預告的釋出，都引起粉絲熱烈關注，不只平台預約人數突破240萬，也登上新劇預約榜Top 2，近日終於傳出將在12/15播出的消息，開播前先來看看非追不可的精彩亮點。
台中捷運捷運綠線延伸綜合規劃作業已進入收尾階段，規劃成果預定於明年第一季提報中央審議，盼能加速取得行政院核定，推動綠線向北延伸至大坑、向南延伸至彰化。中市府指出，待行政院核定後，預計9年可完工通車。
質詢玩道具失分寸！在國會質詢期間出動道具，不只在台灣可見，澳洲一名極右翼參議員韓森（Pauline Hanson），就因穿穆斯林女性服飾「布卡」（burqa），作為推動禁止穆斯林面罩的政治道具之一，受到外界大力抨擊，認為太過頭。路透報導指，澳洲參議院25日已決議，暫停她的職務7個工作天。
位於台南市後壁區烏樹林的廢棄物暫置場，21日晚間發生大火，不料火勢持續延燒到今（25）日已是第5天，空氣瀰漫刺鼻焦味，附近民眾都大呼「超級臭！」國民黨立委謝龍介24日質詢環境部長彭啓明，彭啓明允即刻撲滅。