1/20、4/25都是「企鵝日」兩者差在哪？都怪牠們太可愛！讓人忍不住想一再關注

兩大企鵝日，分別是1月20日「企鵝關注日」、4月25日「世界企鵝日」。圖片來源：Getty images

Q萌的企鵝，總是眾人眼球追逐的焦點。每年有兩大企鵝日，分別是1月20日「企鵝關注日」、4月25日「世界企鵝日」。前者的起源已不可考，後者則是經過南極研究站科學家長年觀察，發現阿德利企鵝每年都選在這天，大舉往北遷徙覓食，因此將4月25日訂為「世界企鵝日」，呼籲全球一起保護這群小可愛。

在企鵝日這天，除了接受各種企鵝萌照的可愛襲擊，不妨藉此機會多認識牠們一點。企鵝是動物界的兩性平權代表，伴侶會在冬季各自獨立於海中生活，直到交配季節再重回繁殖地，孕育下一代。企鵝爸媽會共同養育寶寶，尤其雄性皇帝企鵝為了孵蛋，不僅要忍受零下低溫，還會放棄進食，長達4個月，是令人敬佩的的好爸爸。

目前世界共有18種企鵝，全住在南半球；其中皇帝企鵝、阿德利企鵝、頰帶企鵝、長冠企鵝、巴布亞企鵝這5種是「南極限定款」。儘管企鵝與我們之間存在最遙遠的距離，但你我的一舉一動都關係著牠們的未來，因為近年來地球暖化加劇，海洋升溫、海冰融化，致使企鵝棲地急速縮減；加上牠們的主食──磷蝦遭到大量捕撈，連帶企鵝的數量在過去50年大幅減少77%，令人憂心。

責任編輯：黃婉婷