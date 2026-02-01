不讓土撥鼠專美於前！2/2也是「刺蝟日」強烈反差萌讓人特別想征服

2月2日是刺蝟日也是土撥鼠日。圖片來源：Getty images

每年2月2日，不只是北美盛行的「土撥鼠日」，也是一年一度的「刺蝟日」。「刺蝟日」的歷史遠比「土撥鼠日」來得悠久，據傳古羅馬人習慣以動物習性預測天象，深信在2月初看見刺蝟，代表春天即將到來，這個習俗代代相傳，逐漸演變為「刺蝟日」。

事實上，刺蝟的冬眠期從11月橫跨到3月中旬，想在2月看見牠們難度頗高，如今的「刺蝟日」已非用來預測天氣，而是向大眾宣揚正確飼養與保育觀念。因為近年來，刺蝟已然是寵物界的新寵兒，外表滿身是刺、模樣超龐克，得到信任後態度180度大轉變，開始盡情撒嬌討摸，這種反差萌，吸引越來越多人想征服。

然而，刺蝟並非台灣本土動物，飼養前務必了解其習性並做好自我評估。養刺蝟的眉眉角角可不少，台灣刺蝟照護推廣協會舉例，夜行性的刺蝟常在半夜跑滾輪、吃飯、抓抓，這些聲響可能會干擾到較淺眠的飼主；白天則是睡眠時間，提供安靜且具遮蔽的環境，才能讓牠們安心休息。此外，人工飼養的刺蝟並不會冬眠，冬季必須準備好保暖物品，避免因失溫而死亡。

責任編輯：黃婉婷