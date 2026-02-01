2/2「土撥鼠日」超萌氣象員來報春！土撥鼠明星比人氣、比準確率

每年2月2日，是赫赫有名的「土撥鼠日」。相傳，土撥鼠在這天爬出洞穴時，若看到自己的影子，代表冬季還會再持續6周；反之，表示今年春天將提早到來。「土撥鼠日」的由來，源自於基督教傳統節日「聖燭節」，這個節日象徵春天將至，德國人以此延伸，找來土撥鼠擔任天氣預報員，之後逐漸在美加地區盛行。

行之有年的「土撥鼠日」，早已成為全民關注的重要節慶，部分地區甚至發展觀光事業，在當地豎立土撥鼠雕像，吸引大批民眾朝聖。美國電影《今天暫時停止》正是以此為題材，英文原名就叫「Groundhog Day」（土撥鼠日），描述一名電視天氣預報員菲爾，在報導土撥鼠日活動時陷入時間循環，日復一日重複著2月2日。

「土撥鼠日」催生出各地土撥鼠明星，有趣的是，這些土撥鼠們還會互相較勁準確率。像是人氣最旺的美國賓州旁蘇托尼的土撥鼠「菲爾」，光是2022年就招攬近5000名粉絲到場力挺，但根據統計，菲爾過去10年的準確率為40%；而紐約市史泰登島的土撥鼠查克，自1981年預報以來，準確率高達80%。看來準確率不是圈粉重點，可愛才是王道！

