【松露演員】安鈞璨剛離開時「說再見心都會酸」 劉品言30歲後轉化思念：我曾經擁有這份愛在這

「每一次演到有挑戰性的角色，我都可以繼續發現自己的可能性」

劉品言14歲出道，從偶像女團走向實力派演員，用一部部作品讓觀眾看到不同面向的她。她經歷過台灣偶像劇大量產出的年代，她笑說：「剛出道的時候，偶像劇的角色設定女生大多是傻白甜一點，總是會發生一些事情讓男主角來解救」，當時礙於年紀跟環境，她不知道要怎麼賦予角色更多變化，因此現在的她在看劇本時，更在乎的是角色是否有挑戰跟可能性。

劉品言專訪。（圖／非凡娛樂）

出道時，演過許多偶像劇的劉品言提到，自己其實一直都不覺得有包袱，也沒有一定要演主角，她更在乎的是角色的故事性，是否有趣跟有挑戰性，與其說是包袱，她認為那些「制式化」的設定，更讓她找不到自己，「小時候就是照著大人給你的那條不會錯的路走，長大後才懂得怎麼找到角色的可能性。」

劉品言看劇本時，更在乎的是角色的可能性。（圖／非凡娛樂）

劉品言在演藝巔峰時期，選擇出國進修，其實那不是她的主意，是媽媽給的建議，「我媽是我的一盞明燈，她要我出去找找看，我是為了什麼繼續努力」。年紀小小就當了偶像，每天被照顧的好好，在她選擇出國後，她才發現以前的種種都如同浮雲，「我要像一般留學生去排公車，去克服在異地遇到的所有困難，讓我很早理解到，我只是個平凡人。」

對演戲的熱愛也是在法國唸書時意識到的，劉品言唸的是時尚管理，她到秀場工作實習時，深深發現自己吃不了那份工作的苦，但是她願意為了拍戲做任何事，她笑說：「寒流泡在水裡，身體上的極限、勞累我都ok，隔天還是可以起床去拍戲。」

劉品言在巔峰時，聽了媽媽的建議，毅然決然出國唸書。（圖／非凡娛樂）

回到台灣，劉品言開始接觸不同的角色類型，「我給人比較強勢的感覺，所以有一陣子很多女強人的角色」，不過她沒有因此覺得被定型，「其實每一個女強人都不一樣，世界上不可能女強人都同一種面貌，也不能因為侷限在自己狀態就不去演。」而她在揣摩時，會從生活中取材，「如果有人看了我演的戲很有感的話，可能就是因為從我身上看到身邊的人，才讓他們印象深刻。」

劉品言聊到安鈞璨，已經不再只有難過不捨。（圖／非凡娛樂）

這幾年拍戲下來，劉品言沒有害怕的角色類型，只有克制不了的情緒，回想安鈞璨剛離開的那幾年，她聲音微微顫抖地說：「可能只是說一聲再見，不是角色離開，都會觸動到我心中的盒子。」因為知道是工作，所以她拚了命壓抑，不過她知道內心很脆弱的一面已經被觸碰，「我特別敏感，這也許對演員是一件很好的事，情緒面很多很容易被渲染，但是對現實面的我⋯」沈默了一下，劉品言說：「也因為這樣，我更想去珍惜身邊擁有的人事物」。

30歲以後，劉品言很自然地轉化這些情緒，「其實不只安鈞璨的離開影響我，我外婆也曾經是很大的開關」，不過這份想念和不捨已經不再是負面的情緒，「回朔種種，不一定只會看到酸楚面，會看到一體兩面的樣子，還是會很想念，但是再想到他們的時候，不會那麼鼻酸，反而是一個很大的種子長在那邊，我曾經擁有這個人、這份愛在這邊。」

因為演戲必須去觸碰那些回憶，而這些養分成就了現在的劉品言，她熱愛演員這份職業，「演戲讓我一次的人生，可以有很多不同的體驗」。