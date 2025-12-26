【松露演員】小薰奪金鐘女配坐船回家 獎座放媽媽墓前：妳看，我拿到了
記者潘鈺楨／專訪
說到小薰（黃瀞怡），多數人還是會想起她曾是「黑澀會美眉」的一員，雖是偶像女團身份出道，但她早早就確立自己當演員的志向，這幾年不停地默默耕耘，終於在去年拿到人生第一座金鐘獎，讓更多人看到她，「劇本有變多，以前大部分都是演媽媽，現在終於有不是演媽媽的了」！
小薰在拿金鐘獎以前，一年只有4、5個角色找上門，現在3、4個月就有4、5個角色，戲約至少增加3倍。回想演戲15年，從第一部戲2007年《18禁不禁》到現在，她沒忘記是因為小時候看了《還珠格格》燃起想當演員的慾望，「當時我跟媽媽說我要去演戲，我就要演戲，媽媽說『妳講話都結巴演什麼戲』」。後來加入「黑澀會美眉」，在團裡自己不是最紅，但拍完第一部戲後粉絲明顯變多，主持人介紹她上台是歡呼聲的落差，「我就知道自己要拍戲，因為我的受眾群在戲劇，不是唱片」。
然而小薰的演員之路並非一帆風順，20初歲時曾經試鏡一整年都沒上，「大概就是每天試鏡至少一部戲，一個月試鏡2、30部戲都沒有上」，一整年下來她開始質疑自己太胖？太醜？還是太爛？正當想要放棄、回家裡幫忙時，大好機會就來了。
「來找的是三立《我租了一個情人》，因為這部戲第一次入圍金鐘獎女配角」，這堅定了她的信心：「好，這條路我不要放棄，我就是硬撐著我也要慢慢走完。」走在這條路上不單單靠自己的意志力，媽媽的陪伴也是一大支柱。去年拿了金鐘獎後，她背著重重的獎座，搭船回到家鄉石門水庫仙島，把獎座放在媽媽的墓前說：「媽媽妳看，我拿到了。」媽媽是她最大的粉絲，以前都會在戲播出前搶先看劇本，邊看邊說「蛤妳會這樣子喔」、「他會這樣子對妳喔」，等劇開播又看一次。
雖然媽媽已不在身邊，每當她回家都會到媽媽墓前報告「我又有戲要拍了」。媽媽沒給她特別回應，只有一年入圍金穗獎，頒獎前一晚她第一次夢到媽媽，「媽媽的臉很清楚，對我一直笑，那個夢太清楚我就醒了，結果當天晚上頒獎我就得到女主角」，相信這是媽媽提前給她的祝賀。
小薰去年以《大債時代》的苦命媽媽奪得金鐘獎迷你劇集女配角，在拿下金穗獎最佳女演員的《無塵之地》也是飾演媽媽，不像許多女星對演媽媽有所顧忌，她反而樂於當媽媽專業戶，「媽媽有成千上百種，我現在演的還不及百分之一，這條路我還不想放掉」。還沒當媽的她完全是靠想像與參考周遭友人，「越接近人性面的角色我都會想挑戰，越辛苦、越苦命的角色會越激發內在的黃瀞怡。」。
接戲的時候她最在乎「對劇本有沒有興趣」、「對角色有沒有想法」，靠直覺做判斷的她如果當下對角色有畫面，就會二話不說接下，不在乎是配角或是主角。對小薰而言兩種角色她都游刃有餘，「配角戲份本來就沒那麼多，再怎樣會演都沒有女主角多，其實沒分女主角或是女配角，把戲演好就好」。在她看來配角比較多樣化，「可以玩的東西更多、更廣、更深」，加上不用天天到場拍戲，對於愛睡覺的她來說頗具吸引力。
小薰認為自己的演出有一定品質，不管是怎樣的角色，「女二、女三、女四我都會把戲演好演滿，演到100分，即便不會剪接，燈光沒那麼好，我都演好給你，讓後製再怎樣都不會差到哪裡去」。小薰不太會推銷自己，如同媽媽唸她的「講話會結巴」，「我不太會表達，但靠演戲，很多想法就出來了」。
