【松露演員】當演員卻一度不想紅 夏騰宏轉念認「沒有資格自滿」：有名氣才能拍想拍的戲
記者簡子喬／專訪
以多變形象出現在螢光幕前的夏騰宏，可謂是顆冉冉升起的星星。
跟許多90年代的孩子相似，夏騰宏從小就是個愛看港片的電視兒童，17歲那年是他初次和演藝圈這個名詞有所連結，在西門町的街頭上，他總是被星探找去試鏡，然而一次都沒試上：「那時候覺得，我可能沒有適合做這個。」奇妙的是，他後來輾轉成了模特兒，拍了平面作品、MV，竟又因緣際會地接觸到了演出《他們在畢業的前一天爆炸2》的機會。
「其實《爆炸2》我試的是主角，沒有上，但當我看到鄭有傑導演的眼神時，我就覺得一定要演這部戲，我可以在他身上學到很多東西。」夏騰宏立刻打給Casting，請他無論如何，就算是個小角色也好，能讓他去現場看看已是莫大滿足。不過他坦言一開始沒想過真的要當演員，心態上還有些浮躁，只覺得是去學習、去體驗，沒想到初試啼聲就讓他拿到了前進金鐘獎的門票，同時開啟了對表演一股腦的熱忱。
夏騰宏毅然決然辭去原有的服裝品牌工作，拼命在網上尋找演戲機會，算不清那一年究竟演過多少角色，但至少拍了20部作品有，其中多半為學生製片，一方面因為作品的曝光度不高，他能放心大膽磨練演技，一方面調整自己浮躁的心態：「我那時候很容易不耐煩，但拍學生製片的過程，我開始可以理解拍戲是這個狀態，要一直等，心性就變得比較穩。」
難忘演戲時那股心臟沸騰的感受，夏騰宏用自己的方式，慢慢摸索對表演的詮釋，與大部分演員不同的是，他沒怎麼上過表演課，上過的幾堂也總是被老師說「他到底在幹嘛？在做什麼？」直言自己實在不理解老師在說什麼，可能不太適合這個體系。不過通往成功的方式往往不只一種，經驗累積就成了他理解人物的竅門，若要演木工，那他就去當木工，若要演記者，他就去電視台實習：「不然就被導演多罵個幾次就會知道怎麼拍了！」
回想印象最深刻的一回，莫過於拍《隧道》時，一直抓不到導演要他呈現的情緒，夏騰宏還反問導演「你是不是monitor（監控）太小看不到我的表情？」導演氣到隔天帶了一台更大的monitor擺在他眼前說「你自己過來看！你是不是撲克臉！」才驚覺自己真的沒有如實傳達角色的心境。也是那時候，夏騰宏再度產生了自我懷疑的念頭，加上那時女兒剛出生，角色和生活壓力全壓在身上，讓他疲憊不堪，在家裡清貓砂還邊清邊哭：「怎麼辦我是不是不會演戲？」
但這些年夏騰宏已然靠努力和實力證明了，擔憂是多餘的，跟資深演員合作時，他就在一旁觀察默默學習前輩解讀劇本的方式、能力，再轉換成自己獨有的方式，把劇本剪貼過後，記在一本小冊子中，帶著過生活，嘗試把自己活成角色，擇「他」所愛、愛「他」所擇。夏騰宏可以是《他們在畢業的前一天爆炸2》火爆直言的大鵬，可以是《未來媽媽》溫暖守候的吳大志，可以是《逆局》霸道橫行的穆亞彥，也可以是《返校》溫文儒雅的張明暉。
出道五年，夏騰宏多半是戲劇中畫龍點睛的角色，對於演到主角的盼望，他謙虛自若，「我蠻有自知之明的，大部分跟我演的對象都很厲害，輪不到我。但劇本是很厲害的，我就會很想參與，而且我喜歡跟劇組一起完成一部作品的感覺，是不是我是主角，那其實沒那麼重要。」甚至有時試鏡發現角色並非那麼適合自己，還會不吝嗇地推薦其他更好的人選。盡力做到最好，提得起，也要放得下。
深入探究才發現，夏騰宏內心並非懷揣著一顆大紅大紫的星夢，進入演藝圈不是為了成為藝人或明星，而是專注演戲、成為一個好演員，「我覺得自己就跟一般人一樣，只是我的工作是演戲，會被大家看到。」喜歡拍職人劇，過去還曾極端的不想要紅、不喜歡被記住，一直到後來才明白，若要演到優秀的角色和作品，名氣依舊是不可或缺的重要條件，更不諱言曾聽過Casting對他說過：「資方會擔心你無法勝任扛收視率。」夏騰宏對此看得到是灑脫，「如果我是老闆也會這樣想，那也蠻合理。」
後來，《未來媽媽》的試鏡來敲門，夏騰宏還有些詫異，「我以為我的樣子，沒有人會想找我演這種類型的電視劇！」對他而言，試鏡其實不可怕，最可怕其實是試上那一刻，才是考驗的開始。雖說跳脫舒適圈往往困難，但成果往往是豐碩的，拍完了人生第一部偶像劇，也像是撬開了夏騰宏給自己設限的框架，心態更加開放，迎接不同劇種的挑戰。
外表硬派，內心實則壓抑，夏騰宏在表演路上的助力，還有來自於家庭的陪伴，聊到女兒，眼底盡是柔情，成為了父親，生活出現了以往不曾有過的感受。原本是家中老么的他，學會承擔家庭責任，學會溝通吵架釋放之必要，從孩子身上，深刻理解什麼叫無私的感動和同理，情緒更加自然地流動於表演之中。
用老派一點的說法來形容的話，夏騰宏就像是塊海綿，吸取生活中的養分茁壯，儘管肯定的聲音已不斷出現，但他坦言其實很害怕看自己的作品，總覺得還不夠好，「每次都會遇到更好的演員，都覺得自己還有很大進步空間，還沒有資格自滿。只能用信念告訴自己，我一定辦得到，什麼時候不知道，但我會繼續走下去。」
如今30歲的他，早已不是17歲在西門町街頭的生澀小子，直白的坦吐間，多了幾分自信和悠然，穿梭在角色之間，尋找究竟「真實的自我」是什麼模樣。但或許人生終究是沒有標準答案的一場征途，無師自通的夏騰宏，已經準備好以更開闊的心態，在未來作品裡大放異彩。
