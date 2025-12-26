【松露演員】被說「長得很銳利」 姚以緹曾對自己失望⋯花6年把劣勢變優勢

記者潘鈺楨／專訪

在《江湖無難事》演大哥女人、死屍和變裝藝人，在《良辰吉時》1人分飾看護、女警、不良少女、精神異常舞者等5角，擅長在不同角色間迅速轉換的姚以緹，總能輕鬆駕馭各種誇張角色。這也許是某種天賦，天生擁有人人稱羨的立體五官，當畫上複雜妝容，扮起浮誇造型時還是讓人很有記憶點。然而這項優勢卻困擾她多年，「我曾經對自己感到失望」。

姚以緹有一段時間感到徬徨。（圖／非凡娛樂）

擁有阿美族血統的姚以緹，在外人眼中絕對是不折不扣的美女，但要當演員，長相就得被外界用極為嚴苛的標準審視，「很多人說我看起來很銳利、幹練、太有個性」。30歲是人生里程碑，但姚以緹的30歲卻莫名徬徨，那時候她聽到這些評論相當沮喪，沮喪的是自己被無法掙脫的枷鎖困住，因為長相導致這些符號加諸在身上，被定型的演員，彷彿就像收到某種宣判，還能走在自己想要的路上嗎？

姚以緹擁有阿美族血統，五官立體。（圖／非凡娛樂）

「有一大段時間很焦慮，想到自己還沒累積多少作品，還有很多角色沒演到，還有很多理想與表演沒實踐」。就在陷入困惑的時候，2016年她拍了公視的電視電影《衣櫃裡的貓》，詮釋一位離家的女孩，心路歷程轉換深刻細膩，拍完後她發現自己開始變得不太一樣，「變得比以前更鬆，柔軟又有韌性，好像進入不同階段，當時拍完覺得我又有熱情了，有更多動力在表演上，因為發現很不一樣的自己」。

姚以緹曾因五官立體而感到被定型。（圖／非凡娛樂）

接下來的5、6年，她不停探索表演的各種可能，拿到劇本不會先考量是主角或配角，主要考慮劇本架構、題材文本以及創作者想表達什麼，也試著進入角色的世界觀，「想比較多的是，我會怎麼協助這個作品？不太會去想角色的份量，有沒有想要參與這部作品或角色，吸不吸引我比較重要」。姚以緹不只看自己的戲份，也會研究其他角色的發展，甚至整個劇情的合理性，有時還會找導演討論，「別人在演什麼我也非常清楚，前置一定要讀本，比排練還重要，我遇到的導演都滿好的，都給我滿大空間」。

姚以緹不只背熟自己的角色，也喜歡研究其他人的角色。（圖／非凡娛樂）

姚以緹漸漸看到自己不同的樣貌，也轉念其實劣勢就是優勢，「五官立體反而是有是有辨識度的」。經過調適後這個問題不再困擾她，「以前會比較不安吧，其實現在也會，但也沒有想放棄或去做別的事，就是想要做這份工作，覺得自己還沒完成」。她悟出一番道理，既然壓力有形無形時時都在，當下能做的就是把事情做好、找出新的可能以及耐心等待，「遇到合適的作品是緣分，有一些有更多可能性的角色很難遇到，有一些角色就是比較晚來」。