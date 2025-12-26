【松露演員】鄭人碩「演類戲劇出道」 向搭檔陳喬恩道歉：一直NG讓她等

記者許瑞麟／專訪

無論在《醉·生夢死》的男男情慾、《角頭》系列的江湖霸氣、《同學麥娜絲》被現實壓迫的無奈，鄭人碩能強硬、能溫柔，每每推出新作都在展現不同面相，無論是主角或是配角，他最看重的是劇本的新鮮感、有沒有共同創作的可能性，「每次演出的機會都得來不易，我只是一個很想努力的表演工作者，把自己的本分做好。」

▶ ▶ ▶松露演員專題

鄭人碩。（圖／非凡娛樂）

一路從幕後工作、跑龍套到演出男一，他的心態始終如一，就算戲分不多，也期許自己能盡力輔佐協助、為作品帶來更多可能性、更加分。不過當男主角是否得面對票房、收視率等現實面，他坦然說道：「其實是環境、觀眾給我們這個壓力，我覺得只要盡心盡力，把演員工作做好就很負責任了。如果想那麼多不就是三心二意在演戲了嗎？演員功課都做不完了。」

鄭人碩做過幕後工作，更能理解工作人員的辛勞。（圖／非凡娛樂）

有趣的是，鄭人碩年輕時曾參演過10多部類戲劇，像是《藍色水玲瓏》、《台灣奇案》等，聊起17到19歲的青澀，他當時抱著玩樂、新鮮感的心態嘗試，面對誇張的劇情和表演，完全不懂「演戲」是什麼，單純想成為「每天在報紙上看到的人」，「叫我去演就去演，我不是專科學校畢業，也沒經驗，土法煉鋼，人家怎麼罵我就怎麼改，反正被罵也不會痛。」完全是菜鳥的他每天都被念，也沒人教戲、排戲，「上去就各憑本事，那時我不知道什麼是他們的標準，只能用NG換對的東西，原來沒被喊NG就是他們要的表演。」

不過當中有幾部還演了男主角，鄭人碩直呼是運氣好，演主角的話薪水1周8千元，若演配角以1天計算也能賺1千到1千2百元，還曾在《紅色女人花》中與陳喬恩對戲，「當時七朵花剛結束沒多久，她也在這行重新找出路，遇到我這二愣子，常常在旁邊等我NG。」他笑說當時表情對了，就會忘詞；記住台詞，便顧不到表情，但對於人生第1次的表演經驗，他抱持著感恩、汲取經驗的心態，沒有想到這有趣的體驗，竟埋下了演員生涯的一顆小種子。

鄭人碩曾參與類戲劇演出。（圖／非凡娛樂）

後來因為家中狀況不好，鄭人碩道別小螢幕，專心照顧家裡，隔了4年才到張作驥導演麾下，除了造型組什麼工作都做過。他形容張作驥導演徹底粉碎他的演員夢，「他說我不是當演員的料，沒人家高、口條沒人家好、沒人家帥，還把我養得胖嘟嘟，比較能扛得住壓力的感覺。」當時他一心想做好製片，悉心掌握片場狀況、工作人員的情緒、讓現場工作進行順利，「其實也滿有成就感，讓大家工作起來是快樂的，覺得我在做很了不起的事。」因此也更能理解每個職位角色在劇組中缺一不可。

在籌製《醉·生夢死》時，鄭人碩忙著找場景、贊助，有天張作驥導演問他「準備好了嗎」，他以為導演是詢問他工作進度，沒想到是問他「可不可演戲」，他笑說：「我覺得很奇怪，那5、6年叫我不要演，怎麼突然叫我演？」他感謝當時許多前輩、同業可能看出他的慾望和好勝心，鼓勵導演讓他試試看，「我回家想說，對啊，我當初是想要做演員的耶！」便堅定地說自己準備好了，最後更以本片入圍金馬獎最佳男配角，驚豔影壇，繞了一大圈，終究踏上演員之路。

鄭人碩將邁入不惑階段。（圖／非凡娛樂）

因為工作經歷和成長背景，每個演出機會鄭人碩都很看重，他感慨說道：「平常只有白開水可以喝，今天突然有可樂就很珍惜。」面對今年將踏入40歲階段，他期許接下來能獲得金鐘視帝、金馬影帝，而一直擔心此次專題名「松露演員」會讓外界誤以為他價碼不便宜，訪談最後他不忘強調：「我沒有很貴！很好用！」冀望挑戰更多劇本，除了希望繼續在台灣深耕表演，也希望走向國際，「讓大家看看台灣還有很多好演員可以用。」