避開穿堂煞、樑壓床！88 坪現代風透天，用設計化解三代同堂的風水難題

比起小家庭，三代同堂的生活是家人最珍貴的福氣。共 88 坪的透天別墅分層規劃，一樓界定為家人間的交誼區，利用大理石砌出的半高電視牆界定出玄關區域，也避免穿堂煞風水疑慮；L型收納櫃牆輕鬆容納一家六口的鞋履，還能收納電器與生活備品。雙面落地玻璃替空間帶來充足採光，白與淺灰的空間下搭配薄荷綠窗簾，將窗外綠意帶入室內營造生活的一抹清新。



由客廳過度到餐廳的門廊以原木包覆，暗示場域轉換；開放式餐廚規劃上，ㄇ字型廚房創造順暢的料理動線與闊綽的料理檯面，兩人同時下廚也不顯擁擠。外側中島以大理石打造小型電視牆，讓餐桌不只是用餐環境，也是享受午茶時光或辦公閱讀的交誼場所。五間臥室在配置上採取簡約設計，根據不同房間大小規劃適合的收納機能，深淺木皮的搭配營造舒適放鬆的人文風情；小孩房以海藍噴漆妝點天花板豐富空間，床頭櫃設計可以放置小孩的玩偶收藏、也能化解床壓樑的風水疑慮。



獨棟透天別墅將共享空間與私領域分層規劃，一樓是沐浴陽光的寬敞廳區，配置旋轉樓梯與電梯雙重動線通往其他樓層，五房搭配四間衛浴的充足機能，也在樓上設計佛堂延續長輩的習慣，給予家中長輩與小孩最體貼的獻禮。

