乾癬入冬常復發，進補有禁忌！如何保養防發作？

秋冬低溫乾燥，不少民眾出現「冬季癢」，乾癬患者更是常在秋冬發作，身體冒出紅色斑塊等症狀，奇癢難耐且多數無法治癒，生活品質大受影響。這時若再加上薑母鴨、麻油雞或羊肉爐等刺激性食物進補，恐讓症狀雪上加霜。乾癬患者在冬季該注意哪些事？日常飲食上又該吃些什麼？

65歲的陳先生為重度乾癬患者，已有10多年乾癬病史，體表有高達80%的面積受影響。因長期夜市擺攤，作息日夜顛倒，冬天愛吃薑母鴨又愛喝藥酒補身體，口服藥物也因副作用影響肝功能而中斷，乾癬問題難以改善。直到後續再至醫院求診，經規律藥物、照光治療及使用健保生物製劑治療後，病情才獲改善。

廣告 廣告

乾癬俗稱牛皮癬或銀屑病，不會傳染，是免疫系統失調產生的皮膚疾病，與高血壓及糖尿病等疾病同屬慢性病，台灣乾癬患者數男女相比差距不大。

一般乾癬主要分為斑塊性乾癬（尋常性乾癬）、雨滴狀乾癬、紅皮型乾癬、膿包型乾癬，以及好發於皮膚皺摺處的反轉型乾癬。據美國國立關節肌肉骨骼及皮膚疾病研究所（NIMAS）指出，乾癬又以斑塊型乾癬最為常見，約佔全部乾癬患者的80～90%，病灶為紅色突起的斑塊上，覆蓋著一層白色鱗片狀的皮膚。通常會對稱出現，在頭皮、手肘及膝蓋四肢區域較為常見。

根據嚴重程度，乾癬又可分為輕度及中重度，輕度為病灶範圍小於全身面積5%，中重度則為5～10%以上。診斷上，另有以一個手掌心所能涵蓋的面積為1%，及「乾癬面積暨嚴重度指數（PASI）」大於10，屬病情較嚴重者。

常見誘發乾癬的風險因子包括遺傳、壓力、感染、天氣變化、皮膚損傷、藥物使用或內分泌變化等，但也有患者確切病因不明。不少患者因皮膚部分區域出現增厚與脫屑情形，從進診間到看完診離開才短短幾分鐘，腳邊或椅子上就出現散落的白色皮屑。部分患者更因病灶位於臉部、生殖器、手腳掌、指甲、關節或頭皮等處，明顯影響生活功能，造成心理衝擊，甚至出現憂鬱情形。

以為灰指甲、脂漏性皮膚炎、腳扭到，卻是乾癬在作怪

乾癬發作部位因人而異，背部、耳後、四肢、頭皮、指甲等都可能發作。馬偕醫院皮膚科主任吳南霖表示，若乾癬發生在頭皮或臉部，不少患者可能誤以為是脂漏性皮膚炎；發生在指甲，可能誤以為是灰指甲；而乾癬關節炎則可能會讓部分患者誤以為是腳扭到，或一般單純關節痛。

70～80%的乾癬性關節炎在皮膚出現症狀後才發作，期間可相隔7～10年，關節炎出現時間與季節無明顯關聯。不少後續出現乾癬性關節炎的患者，先前病灶多半發生在指甲、頭皮、陰部等皮膚皺摺處。除醫師須注意外，患者本身也可以透過症狀觀察，評估是否可能是乾癬性關節炎。

因輕度乾癬性關節炎症狀不明顯，普遍從肌腱、韌帶及骨頭接合點開始感到不適，患者很容易忽略或誤以為是其他問題。吳南霖說，看診時甚至還有遇到患者說自己腳扭到，但一問之下才發現，患者竟自訴已扭到近一年，明顯不是扭到而是乾癬性關節炎。

乾癬難根治，部分患者看西醫也看中醫

中醫師許芷庭表示，若乾癬患者為「血熱實證」、有風毒時，病程發展迅速，病灶外觀偏鮮紅色，癢感也較為劇烈。把脈時，脈弦滑且脈搏速度快。部分患者還有口舌乾燥的症狀，舌頭顏色偏紅，舌苔也較黃，糞便普遍呈乾硬狀，整個人就像「火在燒」。

乾癬患者若為虛證，病程較長，患處外觀為淡紅色，與實證多為鮮紅色不同，搔癢感也較輕微。虛證患者把脈時，脈多半較沉也較細，舌質顏色常見淡紅色，舌苔也較少。

在治療上，對實證急症者，中藥普遍使用「黃連解毒湯」及「銀翹散」，可加入蒲公英、紫花地丁、大青等藥材幫助清熱解毒。許芷庭指出，乾癬患者普遍病程長，容易合併其他內科問題，一般會先開立一週藥量，視患者症狀變化進行調整。

針對虛證慢性期的患者，則會以「當歸飲子」加減治療，為患者補血，減輕血虛問題。血虛患者也常見生風，皮膚容易出現脫屑與搔癢情形，這時則可加入白鮮皮、蟬蛻及刺蒺藜，以達疏風解毒的效果。對於中西藥合併使用的患者，服藥時間須間隔1小時。

除內服藥，中醫針對乾癬也會以外用藥膏或藥水治療。如在患部塗抹膏體成紺色的「青黛膏」，即能有效清熱解毒。不過許芷庭說，青黛膏顏色較容易染色，塗抹時須注意可能沾染衣物。部分患者也會使用紫雲膏，但紫雲膏功效主要為潤膚、止癢及消炎殺菌，減緩乾癬症狀仍應以青黛膏為主。

吳南霖表示，患者維持規律治療很重要，因乾癬患部具「強記憶性」，長出後便有可能重複發作，須定期追蹤搭配合適的治療方案，避免乾癬長愈多、拖愈久，愈難醫治。

冬天進補恐讓乾癬症狀惡化？

圖片來源 / 康健編輯部

吳南霖指出，冬季氣溫低且日照較少，70～80%的患者乾癬症狀將跟著惡化，患者應注意「天氣要轉冷時」及「天氣變很冷時」兩波易發作的時間，多注意自身乾癬情況，若有疑慮或復發應盡速回診。

在生活上，乾癬患者也須做好保濕、盡量減輕壓力、有充足的睡眠、避免抽菸。乾癬與肥胖間也有一定關聯，若患者體重過重，乾癬症狀除可能加重外，藥物療效也較差。

除注意氣溫與水溫外，乾癬患者對一般入冬進補的食物如薑母鴨、麻油雞或麻辣鍋等須多加留意，也不宜大啖補品。許芷庭提醒，乾癬患者不適合食用太滋補及燥熱的食物或調味料，如蔥、蒜、辣椒、胡椒及油炸類食物等，避免因食材較刺激而引起發炎反應。人蔘與黃耆等冬季常見進補食材，也可能因增加免疫系統活躍度，反而加重乾癬症狀。

另外，乾癬可能因壓力、天氣變化等因素誘發，患者除洗澡時避免水溫過熱，也應注意暖氣溫度不能過高。若想要泡澡或泡溫泉，須留意在水中的時間。也盡量穿著衣物遮蔽皮膚，避免乾癬傷口暴露在外與冷空氣接觸。

加入【康健雜誌 LINE 好友】，快速掌握健康新知！

延伸閱讀：

黃耆補氣7大功效與4禁忌，黃耆紅棗枸杞湯煮法一次看

床頭吵床尾和，是浪漫還是健康陷阱？心理師授7大溝通習慣，保住睡眠與愛情

日本人天天吃白飯，為什麼不胖？營養師揭「一汁三菜」控糖關鍵

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章