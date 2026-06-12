伯伯到處流血、肋骨壓斷，同居人威脅不急救就告你們！社工師：她靠伯伯退休俸，養活中國子女老公

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半夜接到這通電話，我梳了梳頭髮，馬上就趕去醫院。

十幾年前的時候，我還住在醫院對面，ICU護理師們知道，如果值班醫師處理不來，她們只要打個電話給我，我大約五分鐘內就會到。

其實，這位80幾歲老伯伯榮民的病情，我是有掌握的，這一趟，我也不一定要去。

老伯伯已經臥床很多年了，長期在洗腎，這次的敗血症導致多重器官衰竭，已經用上兩線升壓劑，隨時都會離開的。

前兩天和退輔會的人談了，他告訴我，他可以代簽任何治療的同意書，但是，就是不能代簽DNR(不急救)，「你們就依規定，該怎麼做就把它做完吧！」(那個年代的無奈)。

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我雖然覺得，應該要讓伯伯好好的走，不需要再承受CPR的折騰，可是，對於當時還是菜鳥主治醫師的我，也不敢不急救，害怕以後會突然冒出什麼家屬來追究。

所以，本來就預計CPR 30分鐘，如果心跳血壓沒有恢復，就停止CPR。

我邊走邊想:「不對啊！伯伯在台灣，明明就沒有家屬。平日也只有一位照護他的阿姨(年約50歲)來會客。怎麼會突然冒出家屬來了呢？」

到了加護病房，那位阿姨已經在那裡了。

我看了看伯伯，即使再壓下去，伯伯也不可能回來，我就請值班醫師停止CPR。

結果阿姨就跪了下來！！！

我被眼前的舉動嚇到了，趕快把她扶起來。

「伯伯很辛苦了！我們也盡力了。我們讓他好好的走吧！」

「不行！你們一定要救他！」她苦苦哀救。

「你看，我們都壓了30分鐘，伯伯到處都在流血，肋骨也壓斷了，一般急救30分鐘，如果沒有回來，就不需要再壓了。」

「不行！你們一定要再繼續壓！」她繼續提高了聲量。

「真的不會有幫助的！」我也很堅定的回她。

「陳醫師，我們有向急診借了Thumper(機械式CPR機器)，要不然裝上去，看她想要壓多久，就給它壓多久！」護理小組長，把我拉到一旁悄悄的說。

「不用啦，何必這樣折騰伯伯呢？」

我腦裡浮現了之前同事遇到的一些例子，有人因為有醫療糾紛，家屬不願放棄、也有的家屬因為要「等」子女從北部趕下來見最後一面，就裝上這機器，壓上好幾個小時！這種「氣動式的Thumper」，所發出來的「滋～滋～碰～」的循環聲，聽上幾個小時，有經歷過的醫療人員，心裡都會有陰影。

「醫生，拜託你再壓啦！」

「就到這裡吧！我們讓你和伯伯道別，再來幫他整理。」心裡想，這看護也還真的有情有義，這麼捨不得伯伯。

「醫生，你們如果不再繼續壓，我就告你們！」

我被這個突如其來的話激怒了！

「你是伯伯什麼人？」

「我是他同居人！」

「同居人？」我有點疑惑

「對！我跟他生活很多年了，我下個月就可以申請長期留在台灣了！如果他死了，我就要回大陸了！拜託你們！」喔喔！這時，我才恍然大悟。

「我們是依照醫療專業來處理，你要告，我們也只能尊重！」

隔天，社工師告訴我，那位阿姨，是從中國來照顧伯伯的，自稱是伯伯的同居人，的確再差一個月，她就能申請長期留在台灣了。

她靠著伯伯每個月的退休俸，養活她在中國的子女，還有老公。所以，雖然伯伯長期臥床、多次住院、洗腎，就是一定要維持他的生命。

因為，伯伯一旦往生了，她就失去了經濟來源，還要出境回去。

聽了社工師的話， 我心裡真的很難過。

人在晚年，被勉強維著持生命，毫無尊嚴的活著，竟然只是因為，有人想要利用他的剩餘價值，滿足自己的利益？

昨晚看了《村裡來了個暴走女外科》裡昏迷的「黑腳」阿公，被不斷的截肢、急救，只因為子女想要他的保險理賠金，就想到這個多年前的故事。

希望藉由照顧、退休制度的修正，《病人自主權利法》、《預立醫囑》的推動，年長、失能者，能夠比較有尊嚴的善終。

這樣的事件，還是非常的少，不會澆熄我們的熱情的，我還是相信人性本善。

不過，只要一件，就會永遠記得。

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(本文獲「Icu醫生陳志金」授權轉載，原文刊載於此）





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