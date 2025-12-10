優雅女神Heather再探《楓之谷R：經典新定義》，找回童年時光

撰文／宋祉葳 圖片／Heather提供

可甜可鹽、獨到眼光配上百變風格，Heather目前經營網路韓國服飾選品店，曾在韓國東大門打滾的她，對於時尚自有一套見解，不但熱愛所有「美的事物」，更喜歡當生活觀察家，到處吃美食、踩景點、做手工藝、嘗試各種新鮮事物，再分享給粉絲們，「挖掘一些好吃的小店、拍起來漂亮的場景、實用的小物等等，再分享給大家其實很有成就感，我也很喜歡大家給我的反饋。」

可甜可鹽的Heather在穿搭上自有一番獨到的想法。Heather提供

不講話常被誤認是臭臉，Heather笑說自己其實超好相處，身旁朋友更常叫她傻妞。Heather提供

Heather玩《楓之谷R：經典新定義》被角色萌倒。Heather提供

Heather玩《楓之谷R：經典新定義》笑說是童年回憶殺

平時不太玩手遊的Heather這次一接觸到《楓之谷R：經典新定義》，立刻被可愛的畫風吸引，也大笑說這根本是童年的回憶殺，「《楓之谷》一直都是很經典的遊戲，這次算是復刻版本吧？紙娃娃系統、多樣化的怪物與Boss、還有豐富的副本任務，雖然有被簡化過，但能用比過去少的時間，得到相同的滿足感，覺得很開心！」

閒暇時，Heather都會打開YAHOO奇摩遊戲Y5平台看看有什麼輕鬆好玩的手遊，不過度沈迷，卻能被療癒一下，是Heather在挑選遊戲的重點，「這次的《楓之谷R：經典新定義》就是我覺得輕鬆好上手的遊戲，完全不要多想，跟著遊戲指引走，菜鳥都會變老手喔！」

簡化後的《楓之谷R：經典新定義》能用少少時間獲得最大滿足！Heather提供

《楓之谷R：經典新定義》擁有紙娃娃系統、多樣化的怪物與Boss、還有豐富的副本任務。Heather提供

▲ Heather喜歡玩簡單好上手，且能隨時中離的手遊，以放鬆為目的，不過度沈迷。Heather提供

Heather時常利用空檔玩《楓之谷R：經典新定義》。Heather提供

《楓之谷R：經典新定義》自動戰鬥期間無需玩家進行操作就能完成挑戰，也可以選擇手動進行戰鬥，與副本中的考驗進行策略上的較量。Heather提供

認真經營自己說實話不造假讓Heather成為廠商粉絲的最愛

認真經營自己、做好每一件事情，就算是廠商的業配文，Heather也一定是使用過後再三確認產品，才願意分享給大家，也因為如此把關，Heather累積了一票死忠的粉絲，「產品都有優缺點，我也都不怕寫出來，我覺得不只是對粉絲誠實，我也要對我自己交代，不合用的商品，我就不會推薦給大家。」

雖然現在網紅時代當道，但願意說真話的網紅不多，Heather笑說自己很多時候都是抱持著純粹分享的心情，也想把自己的生活記錄下來，但不知不覺中卻也吸引不少看中她的「真」的廠商與粉絲，讓她相當感動，「其實這就是我願意一直經營下去的目的，我的品牌ILYM風格不受限，讓女孩們都可以無所畏懼的做自己，看到好多私訊、好多反饋，都是支持我一直往下的動力！」喜歡Heather的朋友們，記得到IG粉絲專頁按讚，多多支持Heather喔！

除了經營服飾品牌「ILYM」外，Heather也會在IG上分享彩妝、穿搭。Heather提供

平時喜歡吃美食、看電影，Heather把生活填滿、工作休閒缺一不可！Heather提供

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

遊戲名稱：《楓之谷R：經典新定義》

「楓之谷R：經典新定義」是一款動作類RPG放置遊戲，在遊戲中，玩家會扮演遊戲設定的冒險者角色完成遊戲中的劇情或者任務；同時「楓之谷R：經典新定義」還具有策略性的戰鬥系統，玩家既可以選擇自動戰鬥，在自動戰鬥期間無需玩家進行操作就能完成挑戰，也可以選擇手動進行戰鬥，與副本中的考驗進行策略上的較量。

